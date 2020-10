ONLYOFFICE 2020 La nouvelle offre est désormais complète et totalement restructurée : Docs, Groups, Workspace, applications de bureau... 38PARTAGES 4 0 Juste quelques jours après que le référencement de ONLYOFFICE Workspace sur la place de marché OVHcloud a été annoncé dans







ONLYOFFICE Groups : plateforme de collaboration open source



ONLYOFFICE Groups est dès maintenant distribuée sous la licence Apache 2.0 et inclut les outils de gestion des documents, des tâches et de la relation client, des outils de communication interne et un panneau de configuration. Cette solution peut-être déployée en autohébergement juste en quelques clics et facilement gérée grâce aux possibilités d’automatiser les sauvegardes et les mises à jour.



La plateforme de collaboration ONLYOFFICE sort avec de nombreuses améliorations au niveau de la sécurité et de la productivité :



les dossiers « Récents » et « Favoris » pour organiser les documents,

pour organiser les documents, la connexion à kDrive ,







, les notifications via Telegram.



Quant aux aspects sécuritaires, le chiffrement au repos offre une meilleure protection contre les violations de données. Activez l’option “cryptage de stockage” pour chiffrer tous les fichiers stockés sur ONLYOFFICE avec le Standard de Cryptage Avancé (Advanced Encryption Standard).



ONLYOFFICE Docs : tableur encore plus performant



Distribuée sous les termes de la licence AGPL v.3, la suite ONLYOFFICE Docs (traitement de texte, tableur, outil de présentation) devient encore plus performante au travers les améliorations :



dans le tableur : les tableaux croisés dynamiques, la mise en forme conditionnelle pour l’affichage, les segments dans les tableaux formatés, l’effacement des doublons, les nouveaux raccourcis clavier.







: les tableaux croisés dynamiques, la mise en forme conditionnelle pour l’affichage, les segments dans les tableaux formatés, l’effacement des doublons, les nouveaux raccourcis clavier. dans le traitement de texte : l’ajout du temps et de l’heure, le support des notes de fin pour l’affichage, les guillemets adaptés à chaque langue.

: l’ajout du temps et de l’heure, le support des notes de fin pour l’affichage, les guillemets adaptés à chaque langue. dans tous les éditeurs : le lancement automatique des macros, les paramètres de l’autocorrection pour les équations, l’insertion des caractères spéciaux, l’option d’ajustement automatique pour formater le contenu des formes, et même plus.



ONLYOFFICE Workspace : espace collaboratif sécurisé



ONLYOFFICE Workspace est un environnement collaboratif autohébergé qui est conçu pour organiser et gérer le flux de travail en équipe et à distance. Cette nouvelle édition se focalise surtout sur la protection de données : vous pouvez masquer les données sensibles grâce à une nouvelle permission de partage des feuilles de calcul « Filtre personnalisé ».







L’amélioration centrale est l’ajout des Salles privées - les environnements sécurisés où chaque symbole est chiffré avec un algorithme de cryptage AES-256, même lors de la rédaction collaborative du document.







Vous pouvez activer et utiliser cette fonctionnalité via les applications de bureau ONLYOFFICE qui, elles aussi, ont été mises à jour et dotées de fonctionnalités apportées récemment à la version en ligne. Pour consulter le journal des modifications complet, visitez



