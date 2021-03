La suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs sort en version 6.2

GROWTH pour calculer des valeurs par rapport à une tendance exponentielle.

TREND pour renvoyer des valeurs par rapport à une tendance linéaire.

LOGEST pour calculer une courbe exponentielle ajustée à vos données et renvoie une matrice de valeurs décrivant cette courbe.

UNIQUE pour générer une liste des valeurs uniques à partir d’une plage des données sélectionnée.

MUNIT pour obtenir une matrice d’unités pour la dimension sélectionnée.

RANDARRAY pour créer un tableau à partir des nombres aléatoires.

Distribués sous les termes de la licence AGPL v.3, les outils d’édition et de coédition ONLYOFFICE Docs ne cessent de s’embellir : suite aux mises à jours récemment annoncées dans cet article , leur éventail s’est enrichi des fonctionnalités utiles dont l’aperçu vous trouverez ci-dessous.Le tableur fournit dès maintenant les segments dans les tableaux croisés dynamiques qui permettent de filtrer les données de manière rapide et efficace. En outre vous êtes en mesure de voir l’état des filtres pour contrôler quelles sont les données affichées.Vous êtes capable de définir les types des données qui peuvent être saisies dans une cellule. Le cas d’usage le plus demandé est la création des listes déroulantes. Sélectionnez une cellule et paramétrez les options pour que d’autres utilisateurs puissent choisir un objet. Cela permet d’accélérer le travail et éviter les fautes de frappes.N’en rêvez plus, créez et appliquez les formats de nombre personnalisés qui correspondent au type de votre document et à vos objectifs au lieu d’utiliser les formats standards.Les fonctions suivantes sont disponibles dans les feuilles de calcul :L’outil « Table des illustrations » est très similaire à la table des matières, mais sert à organiser les objets tels que tableaux, équations, images, graphiques et formes, qui vous ajoutez au document pour illustrer votre texte.ONLYOFFICE Docs conquit constamment de nouveaux horizons - cela veut dire que la suite devient accessible au plus grand nombre d’utilisateurs du monde entier avec 31 langues disponibles.Pour en savoir davantage visitez le dépôt sur GitHub ou le site web officiel