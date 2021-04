Le Département du Commerce des États-Unis a ajouté sept entités chinoises à la liste des entités du DoC, empêchant ainsi ces entreprises et organisations d'obtenir presque toutes les technologies de pointe développées aux États-Unis. Cette sanction qui est arrivée mercredi place les laboratoires gouvernementaux chinois sous contrôle américain à l'exportation pour leur implication dans les efforts de la Chine pour construire des superordinateurs qui aident à développer des armes nucléaires et d'autres armes militaires avancées. Les entités désignées par le Département du Commerce comprennent trois entreprises de semi-conducteurs et les autres entités se concentrant sur les superordinateurs.Le Bureau of Industry and Security (BIS) du ministère du Commerce estime que les sept entités nouvellement ajoutées ont soutenu la modernisation de l'Armée populaire de libération chinoise en produisant des superordinateurs utilisés à des fins militaires, le développement de nouvelles armes de destruction massive ainsi que d'autres efforts de déstabilisation. En particulier, le BIS a inscrit sur la liste noire quatre entreprises qui construisent des superordinateurs, y compris des ordinateurs exascale, en Chine, à savoir le National Supercomputing Center Jinan, le National Supercomputing Center Shenzhen, le National Supercomputing Center Wuxi et le National Supercomputing Center Zhengzhou.Un ordinateur exascale – la prochaine frontière du calcul à haute performance – peut effectuer un million de trillions de calculs par seconde. C'est le type de vitesse nécessaire pour modéliser plus précisément la chaleur et la traînée des véhicules hypersoniques, un domaine de recherche avancée sur les armes dans lequel l'armée chinoise est déjà engagée, en utilisant sa génération actuelle de superordinateurs, selon des rapports.Les trois autres entités désignées comprennent le concepteur de CPU Tianjin Phytium Information Technology (ou Phytium), qui développe des systèmes sur puce pour les PC clients et serveurs basés sur Armv8 ISA ; Sunway Microelectronics, qui conçoit des processeurs propriétaires pour superordinateurs ; et Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center. Le trio aurait des liens avec l'Armée populaire de libération, et les microprocesseurs Phytium auraient été utilisés pour le superordinateur du plus grand complexe de recherche aérodynamique de Chine, qui mène des recherches sur les armes hypersoniques.« Il s'agit de parties qui agissent de manière contraire à nos intérêts de sécurité nationale », a déclaré un haut fonctionnaire de l'agence, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire. « Il s'agit en fait d'empêcher que des articles américains contribuent à l'avancement des capacités militaires de la Chine ».L'inscription de ces entreprises et laboratoires sur la liste signifie qu'ils ne peuvent pas utiliser de technologies d'origine américaine sans une licence du Département du Commerce, qui est très difficile à obtenir. Ces entités sont soumises à un examen minutieux lorsqu'elles demandent l'autorisation de recevoir des articles de fournisseurs américains. Les nouvelles règles prennent effet immédiatement, mais ne s'appliquent pas aux marchandises provenant de fournisseurs américains déjà en route.S'exprimant de manière générale mercredi sur la politique commerciale de l'administration Biden à l'égard de la Chine, la Secrétaire au Commerce Gina Raimondo a déclaré : « Ces ordinateurs ont de nombreuses utilisations civiles légitimes, mais sont également très importants pour la conception d'armes, en particulier la conception d'armes avancées, les armes nucléaires, la cybernétique, les missiles et même l'hypersonique », a déclaré le fonctionnaire. « Le ministère du Commerce utilisera toute l'étendue de ses pouvoirs pour empêcher la Chine de tirer parti des technologies américaines pour soutenir ces efforts de modernisation militaire déstabilisants ».Les CPU et les SoC, y compris ceux destinés aux superordinateurs, sont conçus à l'aide de l'automatisation de la conception électronique (EDA) ainsi que d'autres outils et technologies développés aux États-Unis. Sans accès à ces outils et technologies, il sera presque impossible pour Phytium ou Sunway de développer leurs processeurs. Il n'est pas certain que les fabricants de semi-conducteurs sous contrat comme TSMC ou SMIC puissent effectivement produire des puces pour Phytium et Sunway.« Au cours de ma décennie en Chine, je n'ai pas rencontré une seule entreprise de conception de puces qui n'utilise pas Synopsys ou Cadence », a déclaré Stewart Randall, un consultant de Shanghai qui vend des logiciels d'automatisation de la conception électronique aux principaux fabricants de puces chinois, dans une déclaration.De nombreux centres de supercalculateurs en Chine utilisent aujourd'hui des CPU et des SoC développés dans le pays, mais ils utilisent toujours certaines technologies conçues aux États-Unis. Dorénavant, ceux qui veulent vendre aux quatre centres de supercalculateurs susmentionnés en Chine un produit fabriqué ou développé aux États-Unis devront demander une licence appropriée.Le Département du Commerce a commencé à sanctionner les entités liées au calcul haute performance militaire chinois en 2015 sous l'administration Obama. À l’époque, l'Université nationale de technologie de défense et le Centre national de calcul de haute performance de Tianjin – deux institutions de l'Armée populaire de libération chinoise – ont été inscrits sur la liste des entités. Toutes deux seraient étroitement liées à Phytium, qui s'est officiellement rebaptisée Feiteng Information Technology Co. Ltd. mercredi.Sous l'administration du précédent président américain Donald Trump, les États-Unis ont ajouté des dizaines d'entreprises chinoises à leur liste noire économique, notamment le principal fabricant de smartphones du pays, Huawei Technologies, le principal fabricant de puces SMIC et le plus grand fabricant de drones, SZ DJI Technology Co Ltd, pour des raisons de sécurité nationale. L’administration Trump a persuadé ses alliés en 2019 qu’en raison des forts soupçons de collusion existant entre Huawei et le gouvernement et l’armée de Chine, les logiciels et le matériel de Huawei pourraient être utilisés par Pekin pour le cyberespionnage ou le sabotage Mercredi, le Secrétaire au Commerce a déclaré que le ministère cherche à rendre ses contrôles à l'exportation plus efficaces en s'entretenant avec ses alliés pour voir quelles mesures ils pourraient prendre « parce que beaucoup d'entre eux ont des préoccupations similaires » au sujet de la Chine. Taïwan, par exemple, est un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs, et la fonderie de puces la plus avancée du monde y est située.Mercredi, avant l'annonce du Département du Commerce, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré que Taipei collaborerait avec les États-Unis pour surveiller ses fournisseurs de puces.Taipei veut « s'assurer que la fourniture de semi-conducteurs de Taïwan à la Chine est conforme aux objectifs stratégiques plus larges des États-Unis », a-t-il déclaré. « Le gouvernement taïwanais a travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis sur les types de normes que nous devons suivre pour nous assurer que la chaîne d'approvisionnement est bénéfique non seulement pour Taïwan, mais aussi pour la communauté internationale au sens large, en particulier les pays partageant les mêmes idées ».Les experts en sécurité nationale ont applaudi l'action de l'administration Biden, qu'ils considèrent comme attendue depuis longtemps. Mais ils ont prévenu que la Chine avait des moyens de contourner les contrôles à l'exportation.« Pour être vraiment efficace, pour être plus qu'un "show" », a déclaré Tim Morrison, un assistant de l'administration Trump qui a coordonné la politique de contrôle des exportations, l'administration Biden doit appliquer une mesure plus stricte – connue sous le nom de règle du produit direct étranger – qui interdit toute technologie américaine aux entités sanctionnées, même si cette technologie provient d'une société étrangère.Cela inclurait les fonderies de puces taïwanaises qui utilisent des outils de précision américains. « Sinon, la Chine continuera à obtenir cette technologie et supposera que l'administration Biden ne prend pas vraiment au sérieux la "concurrence extrême" qu'elle a promise », a déclaré Morrison.Source : Communiqué de presse du DoC Que pensez-vous de cette nouvelle mesure ?Cette décision vous semble-t-elle justifiée ?