COVID-19 : 81 % des travailleurs déclarent qu'ils ne souhaitent pas retourner au bureau et préfèrent désormais des horaires hybrides,

d’après une étude de la Harvard Business School Online

Une croissance professionnelle malgré les difficultés personnelles

Ils veulent retourner au bureau, mais avec plus de flexibilité et sous certaines conditions

Leurs collègues leur manquent, mais ils veulent de la flexibilité :

81 % ne veulent pas retourner au bureau ou préfèrent un horaire hybride à l'avenir ;

27 % espèrent travailler à distance à temps plein ;

61 % aimeraient travailler 2 ou 3 jours par semaine depuis leur domicile ;

18 % souhaitent retourner au bureau à plein temps.

Des conditions pour y retourner :

51 % sont mal à l'aise à l'idée de retourner au bureau tant qu'ils ne sont pas complètement vaccinés ;

71 % hésitent à y retourner tant que tout le monde n'est pas complètement vacciné ;

54 % s'attendent à une distanciation sociale – tout le monde est assis à au moins 1,80 m de distance et doit porter un masque.

De nombreux professionnels ont eu du mal à concilier travail et responsabilités domestiques, alors que la pandémie de COVID-19 a contraint des millions d’entre eux au télétravail. Mais une récente enquête de la Harvard Business School Online montre que le travail en ligne fonctionne vraiment, car des professionnels résilients ont excellé et progressé dans leur carrière en travaillant à domicile. La plupart des personnes interrogées disent avoir excellé, et même progressé dans leur profession. « D'une certaine manière, nous aimons travailler à distance ; cela nous donne plus de temps pour nous concentrer, passer du temps avec nos familles, et pas de longs trajets aller-retour pour aller travailler », a déclaré Patrick Mullane, directeur exécutif de l'école.HBS Online a confié à City Square Associates, une société d'études de marché basée à Cambridge (Massachusetts), le soin d'interroger près de 1 500 professionnels ayant travaillé à distance pendant le confinement de la pandémie COVID-19, de mars 2020 à mars 2021. Les personnes interrogées ont été invitées à comparer l'année écoulée à la précédente.Environ 81 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne souhaitent pas retourner au bureau ou qu'elles préfèrent désormais un horaire hybride. Selon Patrick Mullane, 27 % des employés espèrent travailler à distance à temps plein et 61 % aimeraient travailler deux ou trois jours par semaine depuis leur domicile. « Nous avons découvert que nous pouvions faire beaucoup de choses sans avoir à être en face à face, car le COVID a vraiment mis l'accent sur cette question », a ajouté Mullane.« L'année écoulée a été difficile pour tout le monde, mais ce qui est surprenant, c'est à quel point les gens ont le sentiment d'avoir été performants au travail, tout en restant chez eux. Maintenant, alors que nous nous préparons à revenir au 'business as usual' (l'exécution normale des opérations fonctionnelles standard au sein d'une organisation), il semble que les professionnels ne veulent pas du 'business as usual'. Ils veulent plutôt que leurs employeurs fassent preuve de souplesse pour leur permettre de maintenir le nouvel équilibre entre le travail et la maison et la productivité qu'ils ont appris à apprécier, a expliqué Patrick Mullane.Malgré les difficultés et les confinements généralisés, causés par la COVID-19, il y a des nouvelles positives. L'enquête HBS Online a révélé que les personnes interrogées ont connu des victoires professionnelles et personnelles.« Nous sommes nombreux à ressentir la fatigue du Zoom. Pourtant, bien que n'étant pas au bureau, de nombreux professionnels ont tout de même obtenu de bons résultats et ont même pu évoluer dans leur carrière. Ils se sont en quelque sorte montrés à la hauteur de la situation et ont tout donné, à la fois en tant qu'individus et en tant qu'équipes », a déclaré le directeur général de la gestion des produits de HBS Online, Simeen Mohsen.L'enquête a montré que de nombreux professionnels regrettent leurs collègues et d'autres aspects de la vie au bureau, et certains veulent y retourner. Mais comme ils ont prouvé qu'ils étaient capables de fonctionner, voire d'exceller, pendant la pandémie, ils veulent plus de flexibilité.Les parents qui ont des enfants à la maison sont encore plus susceptibles de vouloir retourner au bureau à temps plein que ceux qui n'en ont pas. Les personnes mariées sont également plus susceptibles de vouloir retourner au travail à temps plein que les célibataires.L’enquête de la Harvard Business School Online s’inscrit en droite ligne avec un sondage de Livecareer paru au début de cette année. Plus de 1000 Américains ont procédé au partage de leur expérience du télétravail. Il en ressortait donc que 61 % sont désireux de rester en télétravail de façon permanente après la pandémie. Le sondage de Livecareer ouvrait une fenêtre sur un détail supplémentaire quant à ce qui concerne ce lot de personnes désireuses de demeurer de façon permanente en télétravail : certaines sont prêtes à abandonner leurs postes si le retour sur site leur est imposé après la pandémie. Dans les chiffres, elles représentent près de 30 % des participants au sondage. Reste que ce sont les entreprises qui décident. Grosso modo, les avis à l’échelle globale sont mitigés quant à ce que le télétravail fera l’objet d’adoption en masse après la pandémie.Source : Harvard Business School Online Que pensez-vous des tendances que cette enquête met en avant ? Sont-elles pertinentes à votre avis ?Êtes-vous pour le retour au bureau ou préféreriez-vous des horaires mixtes après le passage de la pandémie ?Voyez-vous le télétravail s'imposer comme la norme après la crise de coronavirus ?Pour quelles raisons aimeriez-vous (n'aimeriez-vous pas) rester en télétravail ?Iriez-vous jusqu’à abandonner votre poste si le retour sur site vous était imposé ?