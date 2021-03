Coronavirus : la Commission européenne propose un « certificat vert numérique »

Envoyé par Mingolito Envoyé par

C'est donc juste une ridicule et bête théorie du complot [...] Mais à mon avis cette accusation ici n'est pas pertinentes ici vu que les labos qui vendent le vaccin ont plus de commandes que de produits, donc faire du lobbying serait tout a fait inutile.C'est donc juste une ridicule et bête théorie du complot

Envoyé par Mingolito Envoyé par "Demander au peuple" ça marche très bien en Suisse quand on a à faire à des votants intelligents, en France fait voter des gilets jaunes, à savoir le summum de la bêtise internationale, et le résultat sera par conséquent catastrophique. En France la "démocratie" va très mal, à part Chirac, tous les présidents qui ont été élus depuis des années sont soit des incompétents (Hollande), soit des escrocs (Sarkosy), soit des incompétents et des escrocs (Mitterrand). Macron est un génie mais il ne peux pas faire une bonne politique de droite à cause de la CGT et des gilets jaunes, par conséquent il n'a pas d'autres choix que de continuer à faire une politique socialiste et à surendetter le pays avec des centaines de milliards de dette en sus.

Envoyé par Mingolito Envoyé par [...] à part Chirac, tous les présidents qui ont été élus depuis des années sont soit des incompétents (Hollande), soit des escrocs (Sarkosy)[...]

Envoyé par Mingolito Envoyé par [...] Macron [...] n'a pas d'autres choix que de continuer à faire une politique socialiste [...]

4 0

Pourquoi se contenter des commandes volontaires si on peux forcer tout le monde à commander? Tu as déjà vu le PDG d'une entreprise cotée en bourse s'adresser à ses actionnaires en disant "Oh ben cette année on a fait plusieurs milliards, alors on a décidé que c'était assez et qu'on allait freiner un peu et ne pas à chercher à faire plus pour les années qui suivent vu que nos commandes ne suivent pas! On verra l'année prochaine ce qu'on décide!" ??Ah oui, okay, je vois le genre... Un partisan de "la démocratie pour soi mais pas pour les autres" en gros... Eh ben mon vieux...Chirac, dans le genre escroc il était bon, pourtant (emplois fictifs, faux électeurs, les frais de bouche de l'Elysée, les voyages gratuits, les HLMs et j'en passe)? La seule différence c'est qu'il était sympa, c'est ça?Mais oui, Macron fait une politique socialiste bien sûr! Et c'est moi que tu traites de complotisteBon, pour ta défense, c'est vrai que les têtes d'affiche du Parti Socialiste français se sont tellement éloigné de leur cible ces dernières décennies que certains ne savent peut-être plus ce que ça veut dire!