Comment Aternity mesure la productivité du travail à distance

Voici ci-dessous les titres de la série de six volumes du Global Remote Work Productivity Tracker, les outils de suivi de la productivité du travail à distance pour 2020 :

Volume 1 (avril 2020) : Tendances mondiales du passage au travail à distance Volume 2 (avril 2020) : Changer de comportement face au travail à distance Volume 3 (mai 2020) : Performance de la demande Volume 4 (juin 2020) : L'émergence de la collaboration App Sprawl Volume 5 (juillet 2020) : La prochaine normalité Volume 6 (novembre 2020) : L'entreprise Work-from-Everywhere (WFE : travailler de partout)

Les trois phases de réaction au passage au travail à distance noté par Aternity

Panique (mi-mars) : les employés ont été renvoyés chez eux avec les ordinateurs portables et les applications à portée de main. Ils partageaient leur WiFi avec le reste des membres de leur famille qui travaillaient et allaient à l'école depuis leur domicile. La congestion du réseau a augmenté en même temps que le volume de travail à distance (sans parler de l'augmentation massive des médias consommés par les personnes soudainement confinées chez elles). Les performances des applications ont souffert, mais les employés ont augmenté leurs heures de travail pour suivre le rythme.

Pour les fournisseurs de logiciels de collaboration et de conférence sur le lieu de travail, 2020 a été une année mémorable ; ils sont comptés parmi les principaux bénéficiaires du passage au travail à distance lié à la pandémie. En 2020, Aternity, une société de logiciels d'entreprise, a publié six volumes du Global Remote Work Productivity Tracker, chacun ayant un objectif unique mais connexe. Un nouveau billet de blog publié par Aternity, qui livre la quintessence de la série Tracker montre que Microsoft a été un grand gagnant, avec une augmentation de l'utilisation de Teams de près de 3 891 % entre le 17 février et le 20 décembre de l'année dernière. Au cours de la même période, tous les outils de collaboration ont fait de gros bonds, mais le meilleur est Zoom, qui a connu une croissance de près de 1 788 %. Slack a connu une croissance de 1 073 % et Webex de 1 070 %.La série de trackers d'Aternity sur la productivité du travail à distance a examiné les tendances informatiques et humaines dans les entreprises tout au long de l'année 2020. La série Tracker est basée sur des données collectées à partir de millions d'appareils d'employés de plus de 500 entreprises mondiales. Ces entreprises utilisent toutes la plateforme Aternity Digital Experience Management. Les rapports sont générés via la capacité d'analyse et de reporting personnalisée intégrée et avancée d'Aternity.Le bond de Microsoft Teams s'est fait au détriment d'un autre produit Microsoft, Skype for Business, qui a chuté de 63 % entre le 17 février et le 20 décembre. Dans l'ensemble, l'utilisation des applications de collaboration de Microsoft (Teams et Skype for Business ensemble) a augmenté de 391 %. Cependant, la part d'utilisation des applications de collaboration de Microsoft a chuté de 93 % à 83 % entre les mêmes dates. Dans le même temps, Zoom a triplé sa part d'utilisation pour atteindre 6,9 % en 2020, tandis que Slack et Webex ont plus que doublé leur part pour atteindre 4,9 % chacune. La part d'utilisation combinée de Zoom, Slack et WebEx est passée de 6 % à 17 % entre le 17 février et le 20 décembre.Le moteur évident du succès de ces plateformes a été la pandémie et l'explosion du travail à distance. La part des employés travaillant à distance en Amérique du Nord reste à 79 %, soit une baisse de 5 % par rapport au pic atteint à la mi-mars. En Europe, qui a réussi à réduire la propagation du virus au printemps et en été, pour ensuite connaître une résurgence cet automne, 75 % des employés travaillent désormais à distance, soit une augmentation de 6 % depuis le 25 octobre, mais une baisse de 9 % par rapport au pic atteint en avril.En plus de surveiller la santé et les performances des appareils, Aternity découvre et mesure automatiquement l'utilisation et les performances de toutes les applications professionnelles sur lesquelles les employés comptent pour leur travail. Dans ses rapports de suivi de la productivité, Aternity utilise les heures d'utilisation des applications professionnelles comme indicateur de la productivité. Il y a bien sûr d'autres facteurs. Mais, étant donné que Aternity s'efforce de fournir aux services informatiques une visibilité sur la manière dont les performances des applications et des appareils affectent les résultats de l'entreprise, cette mesure peut être directement affectée par les décisions du service informatique. Avec le passage au travail à distance, les services informatiques se sont concentrés sur les moyens de garantir la productivité de la main-d'œuvre.Le passage abrupt au travail à distance a nécessité des adaptations de la part des employés, des services informatiques et des fournisseurs de réseaux et de contenu. Nous avons également identifié trois phases distinctes de réaction. Elles ont suivi un schéma distinct.Il est possible que nous assistions à des phases entièrement nouvelles au fur et à mesure que le vaccin sera déployé dans le monde et que le nombre de cas diminuera, permettant à certains employés de retourner au bureau ; bien que de nombreux employeurs et employés soient plus à l'aise et ouverts au travail à distance à long terme. Le temps nous le dira. Selon Aternity, dans le but de garantir une expérience numérique positive aux employés, les entreprises doivent clairement définir des politiques de travail flexibles, analyser l'utilisation et les performances actuelles des applications de collaboration, réévaluer leur portefeuille d'applications de collaboration et éliminer les outils et capacités redondants.

Source : Aternity