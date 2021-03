L'introduction en bourse est-elle la solution pour la viabilité financière durable pour les entreprises de l'open source ?

La société allemande de logiciels d'entreprise open source SUSE se prépare à entrer en Bourse dans le cadre d'un accord qui pourrait la valoriser à 7 ou 8 milliards d'euros. Le propriétaire du spécialiste Linux, EQT, a accéléré les préparatifs de l'opération et a choisi un syndicat de banques pour l’organiser dès le mois de mai.Fondé en 1992, l'éditeur de la distribution SUSE Linux Enterprise été racheté il y a deux ans par EQT à Micro Focus International pour 2,5 milliards de dollars ; un énième changement de propriétaire. La société de capital-investissement EQT a renforcé SUSE avec des acquisitions complémentaires telles que celle de Rancher Labs , un spécialiste de Kubernetes, pour environ 600 millions de dollars en juillet dernier. Entre-temps, SUSE a affiché une bonne santé financière. Son chiffre d'affaires a dépassé 450 millions de dollars au cours de son dernier exercice, ce qui représente une croissance à deux chiffres aussi bien des revenus que des bénéfices de l'entreprise.Comme SUSE, la société de logiciels de base de données NoSQL Couchbase compte entrer en Bourse. Elle a discrètement entamé les démarches pour que l'opération puisse se passer au premier semestre de cette année. La société pourra ainsi être valorisée jusqu'à 3 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. La société qui offre des solutions commerciales basées sur les SGBD open source Couchbase Server et Couchbase Lite a réalisé plus de 100 millions de dollars de revenus annuels lors de son dernier exercice.Depuis l'entrée en bourse de Red Hat en 1999, bon nombre d'entreprises de l'open source lui ont emboité le pas. On peut citer The Qt Company, Elastic, Sourcefire, JFrog, Cloudera, MongoDB , et c'est loin d'être la liste exhaustive. Ces entreprises semblent également bien s'en sortir financièrement. En tout cas, on peut le dire au moins pour Red Hat qui, il y a cinq ans déjà, a franchi la barre des 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel Dans l’esprit de bien de gens, les sociétés de l'open source ne sont pas faites pour être rentables. Elles ont décidé de faire vœu de pauvreté pour les intérêts de la communauté, en se contentant de simples dons d’entreprises et particuliers qui reposent sur leurs technologies. En d'autres mots, on ne pourrait bâtir une entreprise financièrement viable sur de l'open source. Cela est peut-être dû au fait qu'elles manquent souvent de gros investisseurs. L'introduction en bourse semble donc une solution, encore faut-il remplir les conditions nécessaires.Que pensez-vous de l'entrée en bourse des entreprises de l'open source ?Ne courent-elles pas le risque de renoncer à une partie de leurs principes pour satisfaire les investisseurs ?L'introduction en bourse est-elle une solution de viabilité financière durable pour les entreprises de l'open source ?