« De nombreux sites Web portent atteinte à la liberté des utilisateurs en envoyant des programmes JavaScript non libres au navigateur de l'utilisateur. Nous invitons les volontaires à développer des extensions de navigateur libres pour remplacer le JavaScript envoyé par des sites particuliers », peut-on lire sur le site du projet GNU de Richard Stallman.Pour Richard Matthew Stallman (RMS), la lutte contre les logiciels propriétaires, encore appelés logiciels privateurs, est l'essence même de sa vie. Depuis le milieu des années 1990, il consacre la majeure partie de son temps à la promotion des logiciels libres tout en dénonçant les privations de liberté qu'imposent, selon lui et son mouvement, les logiciels dits propriétaires.C'est dans cette logique que depuis plus d'une décennie, le président de la Free Software Foundation a décidé de s'attaquer au piège JavaScript. En parlant de piège JavaScript, il fait référence au fait que les utilisateurs pourraient exécuter à leur insu des programmes non libres dans leur navigateur. Ces programmes sont généralement écrits en JavaScript, d'où le nom « piège JavaScript ».C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquels RMS recommande de ne pas utiliser Google. « En général, la plupart des services de Google nécessitent l'exécution de code JavaScript non libre. Si vous refusez de le faire, vous verrez que vous ne pourrez pas utiliser ces services », affirme Stallman. Ce serait par exemple le cas de Google Docs qui requiert l’exécution d’un code JavaScript non libre pour éditer un document, ou encore YouTube qui repose sur un logiciel (code JavaScript) non libre pour l’utilisation normale du site. « Ce n'est pas une bonne façon de distribuer la vidéo », estime Richard Stallman pour qui, un programme qui n’est pas libre soumet les utilisateurs à la merci du développeur du programme. « C'est une injustice pour l'utilisateur », dit-il dans un billet . Stallman s’insurge également contre le fait que « même créer un compte Google nécessite l'exécution de logiciels non libres (JavaScript envoyé par le site) ».La première réponse du projet GNU au problème du code JavaScript non libre a été de développer LibreJS, qui permet aux navigateurs basés sur Firefox de détecter et de bloquer ce code. LibreJS empêche d'exécuter les programmes JS non libres d'un site. Toutefois, cela peut faire que certains sites ne fonctionnent pas correctement, comme RMS l'expliquait pour le cas des services Google.La nouvelle solution du projet GNU est de créer des extensions propres à des sites pour remplacer le code JavaScript non libre qu'ils envoient aux navigateurs des utilisateurs. « Nous pourrions également résoudre le problème en convainquant les webmasters de corriger leurs sites pour qu'ils fonctionnent sans le code JavaScript [non libre], mais les convaincre s'avère très difficile, car la plupart du temps, ils ne comprennent pas le problème, encore moins s'en soucient », a écrit le projet GNU. Ils estiment donc que recommander ces futures extensions libres serait la solution à ce problème.Le projet GNU invite donc les partisans de son mouvement à contribuer à cette cause. Il semble toutefois qu'il faut y aller site par site. Ainsi, une liste de sites parmi les plus populaires au monde a été proposée pour commencer. « Nous invitons les volontaires à choisir un site et à écrire une extension de navigateur pour faire fonctionner ce site, en supposant que LibreJS bloque le JavaScript non libre envoyé par le site », peut-on lire sur le site du projet GNU. L'objectif initial est d'écrire des extensions pour gérer l'accès anonyme à ces sites. Des instructions sont même données sur la manière dont tout doit se faire. Toutefois, cette initiative ne va-t-elle pas un peu trop loin ?Source : GNU Que pensez-vous de cette initiative ? Ne va-t-elle pas un peu trop loin ?Cela dit, le combat du mouvement libre en général peut-il aboutir un jour ? Si oui, à quelles conditions ?