L'un après l'autre, les géants américains de la technologie sont en train de transférer le paiement de la taxe GAFA aux entreprises ou particuliers qui se servent de leurs plateformes pour mener leurs activités. Après Amazon et Apple, c'est Google qui vient d'annoncer la répercussion de la taxe sur ses clients français.Dans l'attente d'une solution au niveau international, la France a en effet décidé d'avancer avec sa taxe GAFA votée en 2019. Rappelons-le, celle-ci vise les entreprises technologiques qui font, sur leurs activités numériques, un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros dans le monde et de plus de 25 millions d’euros en France. Ces dernières sont imposées à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires réalisé en France sur la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes par les plateformes.En octobre 2019, quelques mois après l’adoption définitive de la taxe sur les services numériques, Amazon a répliqué en la répercutant sur les petites et moyennes entreprises françaises qui utilisent sa plateforme de vente en ligne pour écouler leurs produits. Le géant du commerce en ligne estime en effet ne pas être en mesure d'absorber une nouvelle taxe assise sur son chiffre d'affaires. Il n'avait donc pas d'autre choix que d’ajuster les taux des commissions de ventes sur Amazon.fr pour faire face à ce coût supplémentaire.Un an plus tard, Apple a apporté une réponse similaire à la taxe GAFA : ce sont les développeurs qui devront en supporter la charge. Les prix des applications de l'App Store ne vont pas changer, mais les gains perçus par les développeurs en France seront ajustés pour tenir compte du prélèvement à hauteur de 3 % que le gouvernement a mis en place.Aujourd'hui, Google leur emboite le pas, en décidant à son tour de taxer ses clients en France. Dans un courrier qui leur a été envoyé mercredi 3 mars, le géant américain annonce que les prix de ses publicités augmenteront de 2 % à partir du 1er mai pour compenser le manque à gagner à la suite de l'application de la taxe GAFA.Ce message également envoyé à ses clients en Espagne suscite le mécontentement des annonceurs français qui se disent surpris. « Nous sommes très surpris de cette décision et nous la regrettons », affirme Jean-Luc Chetrit, directeur général de l’Union des marques, l’association des annonceurs français. Il estime en effet que Google est une plateforme dominante, qui a fait de larges bénéfices en 2020, environ 33 milliards d’euros. Avec une telle santé financière, Google ne devrait pas répercuter sur ses clients « une taxe votée au nom de l’équité », s'insurge Jean-Luc Chetrit. Ajoutant que « sur le principe, ce report est discutable, mais il l’est encore davantage maintenant, vu le contexte de crise économique. »Google a tardé à apporter sa réponse parce que l'entreprise était favorable à une solution au niveau international. Mais vu la lenteur des négociations au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France qui avait suspendu sa taxe a décidé de reprendre les prélèvements . Le gouvernement a les yeux fixés sur les centaines de millions d'euros que cette taxe peut rapporter chaque année . Cela a sans doute contraint Google à réagir. Cette riposte des plateformes numériques ne montre-t-elle pas que ce sont les entreprises et consommateurs français qui vont en fin de compte supporter la taxe GAFA ?Que pensez-vous de la réaction des géants technologiques à la taxe GAFA ?Êtes-vous toujours favorables à cette taxe si elle devait indirectement être supportée par les Français ?