PayPal s’est retiré du projet Libra de Facebook

PayPal voudrait pénétrer davantage le marché de la cryptomonnaie. L'entreprise serait actuellement en train de négocier l’acquisition de Curv, société spécialisée dans le transfert et la conservation de crypto-actifs, pour un montant allant de 200 à 500 millions de dollars selon des sources évoquées par le média israélien Calcalist. Curv fournit des services de crypto-custody. Sa technologie MPC (multi-party computation) apporte la sécurisation des actifs numériques. Mais elle permet aussi le transfert, le stockage et la gestion de ces actifs sur n’importe quelle blockchain ou registre distribué.« PayPal veut procéder à l’achat de Curv pour 500 millions de dollars », a déclaré lundi une source de l'espace de conservation des actifs numériques. « D'où je l'entends, je suis presque sûr que c'est vrai ». Les pourparlers en sont encore au début et pourraient ne pas aboutir au rachat, selon une autre personne proche du dossier, qui a demandé à ne pas être identifiée pour discuter des délibérations internes.Plusieurs personnes dans le domaine de la crypto-monnaie ont déclaré que PayPal, qui y avait fait son entrée l'année dernière, avait tourné son attention vers Curv après que les négociations pour acheter la société de garde crypto et de trading BitGo aient échoué l'année dernière. PayPal a offert 750 millions de dollars en espèces à BitGo, ont déclaré deux sources proches de l'accord.En octobre, PayPal Holdings a annoncé son entrée sur le marché de la cryptomonnaie. Les clients PayPal pourront utiliser des cryptomonnaies pour faire leurs achats chez les 26 millions de marchands de son réseau à partir de début 2021, a déclaré la société. Le nouveau service fait de PayPal l'une des plus grandes entreprises américaines à fournir aux consommateurs un accès aux cryptomonnaies, ce qui pourrait aider le bitcoin et les cryptomonnaies concurrentes à être plus largement adoptées en tant que méthodes de paiement viables.Les token initialement pris en charge comprendront Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), a déclaré la société. La grande enseigne des paiements s'est associée à Paxos pour fournir le service et a obtenu une licence de cryptomonnaie conditionnelle du Département des services financiers de l'État de New York, communément appelé BitLicense.En plus des paiements en cryptomonnaies, les utilisateurs de PayPal pourront également acheter des crypto-actifs directement via l'application. PayPal proposera ainsi un portefeuille de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de conserver des cryptomonnaies via les applications PayPal.La société basée à San Jose, en Californie, espère que le service encouragera l'utilisation mondiale des cryptomonnaies et préparera son réseau aux nouvelles monnaies numériques que les banques centrales et les entreprises pourraient développer, a déclaré le président et chef de la direction Dan Schulman dans une interview. « Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle », a-t-il déclaré.Les titulaires de comptes américains ont pu acheter, vendre et conserver des cryptomonnaies dans leurs portefeuilles PayPal au courant des semaines suivants l'annonce. PayPal prévoit d'étendre le service à son application de paiement peer-to-peer Venmo et à certains autres pays au cours du premier semestre 2021.La possibilité d'effectuer des paiements avec des cryptomonnaies sera disponible à partir du début 2021, a déclaré la société.D'autres sociétés fintech traditionnelles, telles que le fournisseur de paiements mobiles Square Inc et la société d'applications de négociation d'actions Robinhood Markets Inc, permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptomonnaies, mais le lancement de PayPal est remarquable compte tenu de sa taille.PayPal est l'un des plus grands fournisseurs de paiement mondiaux, avec 346 millions de comptes actifs et 222 milliards de dollars de volume traités au deuxième trimestre 2020. Il a été l’un des premiers membres fondateurs de l'association Libra. Ce projet devrait à terme permettre à ses deux milliards d’utilisateurs d’acheter des biens ou d’envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message instantané. Mais les difficultés rencontrées avec les régulateurs sceptiques du monde entier ont poussé certains de ses partenaires à reconsidérer leur soutien à ce projet. C’est ainsi qu’en octobre 2019, PayPal a décidé de se retirer de la liste des entreprises qui soutenaient ce projet.Ce retrait de PayPal a fait de la société le premier membre ayant quitté l’association Libra de Facebook. La société n’a pas donné de raisons particulières pouvant expliquer son retrait de ce projet. Mais d’après certains médias, PayPal avait déjà commencé à prendre ses distances avec ce projet à cause de certains points d’ordre règlementaire sur lesquels l’entreprise avait des inquiétudes. Notamment la manière dont la plateforme luttera contre le blanchiment d’argent, et la requête qu’elle a reçue du Trésor américain à ce sujet, éléments qui ont sans doute précipité sa décision.Toutefois, la société PayPal a fait savoir que Facebook reste pour elle un partenaire stratégique et qu’à ce titre, elle continuera à le soutenir à divers titres. En réponse à tout ceci, Dante Disparte, responsable des politiques et des communications de l’Association Libra, a tout simplement fait savoir que l’association était consciente des défis qui l’attendent dans son projet de reconfiguration du système financier : « Le voyage sera long et difficile. Le type de changement qui reconfigurera le système financier en fonction des personnes, et non des institutions qui les servent, sera difficile. L'engagement dans cette mission est plus important pour nous que toute autre chose. Il vaut mieux connaître ce manque d'engagement maintenant plutôt que plus tard ».Source : CalcalistQuelle lecture en faites-vous ?