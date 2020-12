PayPal indique qu'il considérera le compte comme inactif si l'utilisateur n'a pas envoyé, reçu ou retiré d'argent, ou s'il ne s'est pas connecté pendant un an ou plus. Cela signifie que les utilisateurs peuvent éviter les frais en se connectant simplement. La mesure viserait en particulier les utilisateurs qui ont créé des comptes PayPal il y a des années pour essayer eBay ou des services similaires, mais qui ont abandonné leurs comptes.Les frais ne seront pas appliqués à ceux qui ont un solde nul. Lorsqu'il y a une carte de crédit ou de débit liée au compte, PayPal prélèvera les frais uniquement sur le solde et non sur la carte. Le prélèvement ne se fera non plus sur un compte bancaire lié. L'entreprise indique qu'elle avertira à l'avance les clients inactifs lorsque les frais seront prélevés. Elle s’appuiera sur les adresses électroniques et les numéros de téléphone mentionnés à l’ouverture du compte pour l’atteinte de cet objectif.Attention aux attaques par hameçonnage susceptibles de prospérer dans le but de soutirer aux utilisateurs leurs informations de connexion à leurs comptes. Procédure la plus sûre à adopter : procéder à l’ouverture directe du compte en saisissant l’adresse de la plateforme de paiement dans la barre des tâches. Accéder au compte et suivre d’éventuelles instructions des responsables de la plateforme. Éviter de cliquer sur des liens au sein de courriels envoyés au motif de prévenir de l’application des frais d’inactivité.Source : PayPal Qu’en pensez-vous ?