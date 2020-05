PayPal, l’entreprise de services de paiement en ligne, a déclaré qu'elle s'attend à une forte reprise des volumes de paiements au deuxième trimestre de cette année. Même si les mesures de confinement commencent à s'atténuer dans les différents pays, la distanciation sociale pousse davantage de personnes à effectuer des achats en ligne. Ce qui propulse vers le haut les actions de PayPal de 8 % dans le commerce étendu.Les vendeurs en ligne voient la demande augmenter et ceci stimule encore plus les paiements numériques. Mercredi dernier, PayPal a déclaré avoir enregistré un nombre record de 7,4 millions de nouveaux clients nets en avril. « Nos produits et services n'ont jamais été aussi nécessaires et aussi pertinents », a déclaré le directeur général Daniel Schulman.Au cours du trimestre déclaré, les bénéfices de PayPal ont chuté de 87,4 %, car il a augmenté les réserves pour pertes de crédit, mais la société a quand même réussi à dépasser les attentes du marché. « En mars, la détérioration de l'environnement résultant du COVID-19 a eu un impact supplémentaire sur les activités de PayPal. Affectant à la fois les volumes et les revenus générés par les secteurs verticaux des voyages et des événements, ainsi que les revenus de crédit », a déclaré la société.PayPal a traité 191 milliards de dollars de paiements au cours du premier trimestre. Soit une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente, mais a rendu les estimations des analystes fausses, puisqu’elles étaient plutôt de 194,23 milliards de dollars.Le revenu net est tombé à 84 millions de dollars, soit 7 cents par action, au cours du trimestre terminé le 31 mars, contre 667 millions de dollars, soit 56 cents par action, un an plus tôt. « Le bénéfice d'exploitation a été réduit par une augmentation de 237 millions de dollars des réserves pour pertes de crédit », a déclaré la société. En excluant cet élément et d'autres éléments ponctuels, elle a gagné 83 cents par action. Les analystes s'attendaient plutôt à un bénéfice de 75 cents par action.Source : Reuters Que pensez-vous de ces chiffres que présente PayPal ?