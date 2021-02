Alors que les cryptomonnaies sont en train de battre les records de croissance en valeur cette année, un acteur de l’industrie veut une ville moderne où ces monnaies virtuelles seront les moyens de paiement. Dans le désert du Nevada, un magnat de la cryptomonnaie espère transformer les rêves d'une "ville intelligente" futuriste en réalité. Pour y parvenir, il a demandé à l'État de laisser des entreprises comme la sienne former des gouvernements locaux sur les terres qu'elles possèdent, ce qui leur donnerait le pouvoir sur tout, des écoles aux forces de l'ordre.Jeffrey Berns, PDG de la société Blockchains LLC, basée au Nevada, envisage une ville où les gens achètent non seulement des biens et des services avec de la monnaie virtuelle, mais enregistrent également toute leur empreinte en ligne - états financiers, dossiers médicaux et données personnelles - sur la blockchain. La technologie blockchain est un grand livre numérique, pour stocker et transmettre des informations de façon transparente et sécurisée, connue principalement pour l'enregistrement des transactions en monnaie cryptographiques.Mais il a également été adopté par certaines collectivités locales pour tout ce qui va de la documentation des certificats de mariage à la facilitation des élections. En 2018, le comté du Washoe dans le Nevada a commencé à utiliser la technologie de la blockchain pour créer des versions numériques des certificats de mariage pour des couples. Le système permet à toute personne qui se marie dans la région de visualiser et d'envoyer une version numérique sécurisée de son certificat de mariage via son ordinateur personnel ou même son smartphone, selon le quotidien le Reno Gazette Journal.La toute première "crypto-ville" du millionnaire américain, qui a adopté très tôt la technologie blockchain, devrait commencer à voir le jour d’ici 2022 dans le comté rural de Storey, à 19 km à l'est de Reno, une ville du Nevada. Blockchains LLC propose de construire 15 000 maisons et environ 10 058 kilomètres carrés d'espace commercial et industriel dans un délai de 75 ans, selon un document du projet. Berns, dont l'idée est à la base d’un projet de législation, a déclaré que le gouvernement traditionnel n'offre pas assez de flexibilité pour créer une communauté où les gens peuvent inventer de nouvelles utilisations pour sa technologie.« Il doit y avoir un endroit sur cette planète où les gens sont prêts à repartir de zéro et à dire : "Nous n'allons pas faire les choses de cette façon juste parce que c'est la façon dont nous l'avons fait depuis", a déclaré Berns.L’ancien avocat spécialisé dans la protection des consommateurs souhaite que le Nevada modifie ses lois pour permettre la création de "zones d'innovation", où les entreprises auraient des pouvoirs comme ceux d'un gouvernement de comté, notamment en créant des systèmes judiciaires, en imposant des taxes et en construisant des infrastructures tout en prenant des décisions en matière de gestion des terres et de l'eau.Cette proposition de "ville intelligente" indépendante a été accueillie avec intrigue et scepticisme par les législateurs du Nevada, bien que la législation n'ait pas encore été officiellement déposée ou discutée lors d'audiences publiques, selon l’Associated Press. La plupart des membres de l'Assemblée législative contrôlée par les démocrates sont désireux de diversifier l'économie du Nevada, qui dépend du tourisme, mais beaucoup craignent des réactions hostiles aux mesures d'incitation des entreprises, qui luttent pour financer les soins de santé et l'éducation.Cette proposition diffère des importants rabais fiscaux que les États ou comtés se méfient d'offrir, comme les 1,3 milliard de dollars donnés à Tesla en 2014 par le Nevada pour la construction de son usine de batteries dans le nord de l’État ou les milliards offerts offerts par New York et la Virginie en 2018 à Amazon pour construire son nouveau siège social.Mais cela soulève des questions plus profondes sur l'emprise croissante des entreprises technologiques sur la vie quotidienne à une époque où les autorités antitrust et les démocrates au Congrès prétendent que des géants de la technologie comme Facebook et Google contrôlent les marchés et mettent en danger la vie privée des gens. Des spécialistes de l’industrie technologique aux autorités gouvernementales en passant par les utilisateurs, plusieurs sont pour le démantèlement des géants de la technologie.Selon un nouveau sondage en ligne réalisé par Vox et Data for Progress, quelque 59 % des personnes interrogées ont déclaré être en faveur de la dissolution des grands monopoles technologiques , dont 24 % qui ont déclaré soutenir fermement une telle initiative. Les efforts pour freiner les monopoles technologiques pourraient inclure, par exemple, l'annulation de l'acquisition d'Instagram par Facebook ou l'interdiction à Amazon d'être à la fois un marché en ligne et un vendeur sur ce marché.Un pourcentage encore plus élevé (près des deux tiers) d'Américains estiment que la puissance économique de ces entreprises technologiques est un problème auquel est confrontée l'économie américaine. Le sondage de Vox and Data for Progress a été mené en janvier auprès de 1 164 électeurs américains probables.Blockchains LLC et les zones dites d'innovation ont été au cœur du discours sur l'état de l'État prononcé en janvier par Steve Sisolak, le gouverneur du Nevada, lorsqu'il a exposé les plans visant à reconstruire une économie plus diversifiée après la pandémie de coronavirus. Sisolak, dont le comité de campagne et d'action politique affilié a reçu 60 000 dollars de la société, selon l’Associated Press, a déclaré que la proposition transformerait le Nevada en « l'épicentre de cette industrie émergente et créerait les emplois bien rémunérés et les revenus qui vont avec ».Rien n’est encore sûr, mais avec le soutien de Sisolak, l'idée pourrait être sérieusement prise en considération par le corps législatif. « Je n'en sais pas encore assez pour dire si je suis à l'aise avec cette idée comme prochaine étape ou non. Mais, regardez, c'est une grande idée et le Nevada a été construit sur de grandes idées, alors écoutons la suite », a déclaré le sénateur Ben Kieckhefer, un républicain qui a parrainé la législation relative aux blockchains en 2017 et 2019.Si les législateurs soutiennent la proposition et que la législation est adoptée, les entreprises technologiques possédant 50 000 acres (20 234 hectares) de terres qui promettent un investissement d'un milliard de dollars pourraient créer des zones régies par trois personnes comme les commissaires de comté. Selon le projet de loi, deux d'entre elles seraient initialement issues de l'entreprise elle-même.Dans le comté de Storey, qui abrite l'usine de Tesla, les fonctionnaires attendent de plus amples informations avant de donner leur avis, mais disent que des questions restent sans réponse.Lance Gilman, un membre du Conseil des commissaires du comté qui a acheté des terres du comté pour en faire un parc industriel il y a plusieurs décennies, a soutenu l'attraction des entreprises technologiques dans la région et la croissance de sa population. Mais Gilman, qui a travaillé dans le domaine du marketing pour Blockchains LLC de 2018 à 2019, a déclaré qu'il y a beaucoup d'inconnues sur la cession du contrôle à une nouvelle juridiction qui se situe à l'intérieur des frontières du comté.« (Le projet de loi) veut que le comté hôte laisse le projet se former, qu'il ait du succès, qu'il ne les paie pas beaucoup et qu'il finisse par leur permettre de prendre en charge tout le comté et toutes les opérations, si cela réussit », a déclaré Gilman. « Si cela ne réussit pas, qui devient responsable de tout ce qui a été construit entre-temps ? », s’est-il demandé.Le plan directeur du comté n'autorise pas le développement résidentiel dans le centre industriel de Tahoe-Reno, où se trouvent la plupart des propriétés de Blockchain LLC, mais il autorise 3 500 maisons à Painted Rock, une partie des 27 114 hectares appartenant à la société.Berns a déclaré à l’Associated Press que des fonctionnaires lui avaient dit, lors d'une discussion informelle il y a deux ans, qu'ils n'étaient pas intéressés par le zonage pour plus de maisons. Berns comprend que les élus du comté de Storey ne souhaitent peut-être pas d'une ville expérimentale dans leur entourage, mais il estime que l'idée devrait être une décision de l'État en raison de son potentiel à « définir singulièrement le Nevada à l'avenir ».« Nous avons acheté 28 328 hectares de terrain dans le comté. Que pensaient-ils que nous allions faire ? » a-t-il déclaré. L'ancien avocat de la protection des consommateurs a déclaré que l'idée est née de la façon dont il voit le gouvernement comme un intermédiaire inutile entre les gens et les idées.« Pour nous, être capable de prendre des risques et d'être souple, agile et de comprendre les choses comme vous le faites lorsque vous concevez de nouveaux produits, ce n'est pas comme ça que le gouvernement fonctionne. Alors, pourquoi ne pas nous laisser créer un gouvernement qui nous laisse faire ces choses ? », a déclaré Berns.Sources : Proposition de Blockchains LLC Êtes-vous pour ou contre la proposition de construction d’une "crypto-ville" de la société Blockchains LLC ? Pourquoi ?Une proposition de loi devrait permettre à ces zones d’innovation de disposer des pouvoirs comme ceux d'un gouvernement de comté. Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que de telles zones d’innovations, selon Berns, devraient être permises par les gouvernements ?