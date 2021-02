F-35A, un avion à décollage et atterrissage conventionnel (CTOL) : conçu pour fonctionner sur des pistes conventionnelles, il est la variante la plus exploitée par l'armée de l'air américaine et la plupart de ses alliés internationaux ;

F-35B, un avion à décollage court et atterrissage vertical (STOVL) : le F-35B atterrit verticalement comme un hélicoptère et peut décoller sur de très courtes distances, ce qui lui permet d'opérer à partir de bases austères et de courte portée et d'une série de navires à capacité aérienne. Le F-35B est exploité par le corps des Marines des États-Unis, le Royaume-Uni et l'armée de l'air italienne ;

F-35C, une variante porteuse (CV) : premier chasseur furtif de la Marine et seul chasseur de frappe furtive à long rayon d'action de la 5e génération au monde, le F-35C a été conçu et construit explicitement pour les opérations sur porte-avions. Le F-35C est exploité exclusivement par le Département de la Marine.

Fruit d'un processus de conception de plusieurs décennies, le F-35 Joint Strike Fighter (JSF) est l'avion de combat le plus nanti en technologie numérique de l'histoire. Développé par la société Lockheed Martin Aeronautics pour l'armée de l'air, le corps des Marines des États-Unis, les partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les alliés des États-Unis, le JSF, chasseur monoplace, a été baptiséen juillet 2006.Lors d’une interview, un pilote anonyme du F-35 a révélé que l'utilisation de l'écran tactile de l’avion de guerre pose de sérieux soucis. Pour ce pilote, on peut observer un taux d'erreur de 20 % en essayant uniquement d'activer une fonction via l’écran tactile de l’avion.Bien que le cockpit de l’avion soit tout simplement magnifique, avec un système totalement numérique, les interactions ne sont pas nécessairement pratiques. En théorie, l'écran entièrement vitré est très bien : c'est un écran tactile. Le pilote peut le configurer pour afficher à peu près tout ce qu’il désire, dans n'importe quelle disposition. Si nous prenons l’exemple de l’écran de carburant, il se présente dans une grande fenêtre qui montre toutes les fonctionnalités du système de carburant de l'avion, le contenu de chaque réservoir, les pompes qui fonctionnent, la température du carburant, le centre de gravité, etc.L’inconvénient selon le pilote est qu’il peut être difficile d'appuyer sur le « bon bouton » de l'écran tactile du cockpit lorsque l'avion est en mouvement, car le trajet est parfois assez cahoteux. « Actuellement, j'appuie sur la mauvaise partie de l'écran environ 20 % du temps en vol, soit parce que je me suis mal identifié, soit, plus souvent, parce que mon doigt a été bousculé lors des turbulences », a indiqué le pilote. « Depuis des décennies, j'entends parler des problèmes qui surgissent lorsque l'on remplace les boutons physiques par des écrans tactiles. Les écrans tactiles sont beaucoup plus flexibles, mais ils sont très fins », ajoute-t-il.Pour l’auteur de l’interview, le problème rencontré avec l'écran tactile du JSF peut être transposé dans tous les domaines. « Le marasme ergonomique de notre monde à écran tactile est à peu près partout, j'écris ce billet sur un Macbook Pro 2017, qui dans la volonté d'Apple d'avoir l'ordinateur le plus mince possible, a conçu un clavier "papillon", sur lequel le propriétaire se défait de ses caractères. Ce n'est pas un écran tactile, mais Apple tend vers cette dimension », explique-t-il. Notons que le F-35 JSF est disponible en trois variantes :Le F-35 de Lockheed Martin apporte bien plus que la supériorité au combat aérien aux hommes et aux femmes des forces armées. Il apporte un avantage supplémentaire à l'économie, en fournissant simultanément des centaines de milliers d'emplois bien rémunérés et de qualité aux travailleurs dans le monde entier.Pour l’auteur, si certaines informations laissent entendre qu’Apple pourrait supprimer la barre tactile au cours des prochaines années, les pilotes sont condamnés à faire avec l’écran tactile des F-35. « Je serais intéressé de voir comment évoluera l'écran tactile au cours des prochaines années », a-t-il déclaré pour conclure.Quel est votre avis sur le sujet ?