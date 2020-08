Carmel, le nouveau char d'Israël, sera équipé de contrôleurs X-Box et d'une IA perfectionnée avec les jeux "StarCraft II" et "Doom" Dans un cockpit de style F-35 4PARTAGES 9 0 L’apport de l’IA, et d’autres technologies modernes, dans l’armement continue son bonhomme de chemin. Si



Vu de l'extérieur, le Carmel ressemble à n'importe quelle arme de guerre classique. Il est enrobé de couches d'acier très épaisses, certaines colorées en kaki traditionnel, d'autres en noir. De forme rectangulaire et avec des marches de char, son sommet est équipé de capteurs, de caméras et d'un espace pour les armements. Cependant, la caractéristique la plus unique du Carmel se trouve à l'entrée de la trappe arrière, qui mène vers un espace rempli d'équipements que l'on trouve le plus souvent dans la chambre d'un “adolescent”.



Dans un premier temps, le Carmel n’a aucune fenêtre ni ouverture, ce qui permet d’avoir une protection blindée beaucoup plus solide. Tout comme dans une installation de jeu, l'extérieur peut être vu via un écran panoramique. La construction du véhicule est confiée à l’IAI (Israel Aerospace Industries), qui prévoit que Carmel sera doté d’un mode de conduite entièrement autonome, semi-autonome et manuel. Il peut s'engager de façon automatique dans l'acquisition de cibles et la sélection d'armes, bien que le déploiement des armes nécessite une action humaine.



L’autre chose qui attire également l’attention est qu’il est possible de contrôler le Carmel et son armement avec un contrôleur Xbox. Autrement dit, la manette Xbox permet de se directionner, de contrôler les systèmes d'armes et toutes sortes d'autres opérations. En outre, Carmel est doté de dispositifs ressemblants à des tablettes qui permettent aux opérateurs de régler sa vitesse, mais aussi de changer d'arme. Le côté de l'écran affiche des informations de renseignement actualisées. En gros, l’intérieur est fait de façon à ce que les opérateurs soient dans un environnement ludique.



En effet, le Carmel a été construit à l’endroit de jeunes pilotes, ayant entre 18 et 21 ans. Ainsi, cela permettra d’offrir une expérience utilisateur spécifique aux membres actifs des forces de défense israéliennes, généralement composées de personnes appartenant à cette classe d’âge. En pénétrant dans l'écoutille du Carmel, tout adolescent ou jeune homme de 20 ans se sentira probablement familier avec l'environnement, grâce aux jeux vidéo. La ressemblance frappante avec une console de jeux vidéo n'est pas surprenante puisque les ingénieurs de l'IAI ont en fait travaillé avec des adolescents joueurs pour développer la cabine.



« Des adolescents aux militaires, en passant par les militaires en service, nous avons laissé chacun jouer avec la [simulation Carmel] et nous avons défini le type de compétences et d'accessoires à utiliser, et c'est en fonction de cela que nous avons développé le système complet », explique Meir Shabtai, directeur général des opérations de robotique de l'IAI. Étant familiers avec les commandes, les soldats sont beaucoup plus à l'aise avec l'utilisation de tels systèmes inspirés des jeux. Selon lui, cela procure un avantage supérieur sur le champ de bataille.



En d’autres termes, Shabtai pense que cette façon de faire apporte un progrès drastique dans la formation et une utilisation particulièrement efficace de la machine en exploitant au maximum ses capacités. Il estime que l’intérêt de ce choix repose dans la précision au combat. « Ils savent exactement où se trouvent ces boutons, et ils peuvent atteindre de bien meilleures performances avec ce système. Le contrôleur n'est qu'une interface, l'idée est de présenter une technologie sophistiquée de manière à ce qu'ils puissent s'en servir », a-t-il déclaré au Washington Post.



Rappelons que ce n’est pas la première fois que l’armée utilise des contrôleurs de jeu dans ces engins de combat. En 2014, les contrôleurs de la Xbox avaient été utilisés par Boeing pour faire fonctionner des démonstrateurs mobiles de laser à haute énergie pour l'armée américaine dans le cadre d'essais. Le sous-marin USS Colorado, entré en service en 2018, possède également un périscope commandé par le même contrôleur. L'IA formée à bord du prototype développé par l'IAI est inspirée des jeux vidéo de simulation de champ de bataille, notamment StarCraft 2.



Les systèmes d'intelligence artificielle à bord du Carmel développés par l'IAI seraient environ 20 à 30 % plus performants dans la navigation sur le champ de bataille. Enfin, Moshe Beutel, responsable de l'équipe de développement des algorithmes, a déclaré que le véhicule fonctionne avec le moteur de jeu Unity.







Et vous ?



Qu'en pensez-vous d'un point de vue informatique et technique ?

Une technologie intermédiaire avant l'arrivée des tanks drones sans pilotes gérés intégralement par une IA ?

Une solution pour faciliter le recrutement des jeunes dans l'armée en faisant passer la guerre pour un jeux vidéo ?

La France est elle militairement dépassée d'un point de vue technique pour ses équipements militaires ?



En reproduisant l’interface d’une console de jeu, il est fort probale que les soldats soient dans le même état d’esprit qu’en jouant et occultent involontairement la réalité des gens en face ! 8 2 N’y a-t-il pas aussi une volonté d’amoindrir les cas de conscience que pourrait se poser un jeune soldat à qui on demanderait de faire feu sur des civils palestiniens ?En reproduisant l’interface d’une console de jeu, il est fort probale que les soldats soient dans le même état d’esprit qu’en jouant et occultent involontairement la réalité des gens en face ! Candidat au Club https://www.developpez.com



Au-delà de ça, mettre un IA aux commandes d'un de ces engins peut être risqué. Fera t-il la différence entre un Civil armé d'un balai, d'un ennemi qui cache son arme ? Quand il s'agit de donner la mort, l'IA ne me semble pas le plus adaptée même si elle est plus rapide (il manque le facteur ressenti/émotion/affect). Après ce n'est que mon avis... 1 0 Ok pour l'avantage tactique mais il sera nécessaire de rappeler aux soldats que c'est la vrai vie. Ils risquent de finir déconnecter de la réalité (lié à la virtualisation des commandes) et ne mesureront peut-être plus l'importance des gestes qu'il effectuerons (juste un bouton pour tuer, c'est si facile !).Au-delà de ça, mettre un IA aux commandes d'un de ces engins peut être risqué. Fera t-il la différence entre un Civil armé d'un balai, d'un ennemi qui cache son arme ? Quand il s'agit de donner la mort, l'IA ne me semble pas le plus adaptée même si elle est plus rapide (il manque le facteur ressenti/émotion/affect). Après ce n'est que mon avis... Membre éprouvé https://www.developpez.com 3 2 comme ça les Israeliens vont pouvoir tuer encore plus de Palestinien en pensant qu'ils sont dans un jeux....... leur conscience sera ok...... Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par marc.collin Envoyé par comme ça les Israeliens vont pouvoir tuer encore plus de Palestinien en pensant qu'ils sont dans un jeux....... leur conscience sera ok...... 0 0 faut pas s'enflammer si vite, l'armée canadienne ou française peuvent très bien acheter ce type de char parce que ça coûtera moins cher à l'achat. Membre expert https://www.developpez.com



Qu'en pensez-vous d'un point de vue informatique et technique ? Qu'en pensez-vous d'un point de vue informatique et technique ?



En Israel le système est applicable sur des :



KIFV

NAMGACHON

ZELDA

PUMA

M113

MERKAVA MK (X ou 4 ?)



Une utilisation 100% autonome , j'y crois pas trop ... même derrières les meilleurs drones US il y a encore quelqu'un derrière les joujoux .



Une technologie intermédiaire avant l'arrivée des tanks drones sans pilotes gérés intégralement par une IA ? Une technologie intermédiaire avant l'arrivée des tanks drones sans pilotes gérés intégralement par une IA ?



Une solution pour faciliter le recrutement des jeunes dans l'armée en faisant passer la guerre pour un jeux vidéo ? Une solution pour faciliter le recrutement des jeunes dans l'armée en faisant passer la guerre pour un jeux vidéo ? ... Et pas une image vieillotte année 1970/1980 ...



La France est elle militairement dépassée d'un point de vue technique pour ses équipements militaires ? La France est elle militairement dépassée d'un point de vue technique pour ses équipements militaires ?



Pour les hélicos avec le tigre on est bien placé aussi contrairement à l'AH1 US (dont la techno date des années 1980/1990 ...)



Même Tornado , Saab et Eurofigther se vendent mieux ...



Par contre niveau véhicules terrestre la c'est une vrai calamité :



Renault Truck de 30 à 40 ans et souvent hors d'age ..

VAB / SAVIEM qu'on "donne" ou brade en Afrique car les véhicules sont hors d'ages

Les P4 et autres Wolf remplacé en urgence par des rang rover benne et ford explorer

Les griffons qui peinent à arriver.

Le char Leclerc alors n'en parlons pas ... on parle d'un char franco allemand , pendant ce temps :



> russe avec char Armata sur base de T72/80/90

> Type 10 nipon

> futur char turc sur base du Type 10 nipon

> Leopard 2A6 (allemand !)

> type 15 en chine (une tankette en somme ou chenillette en somme)

> ZTZ-99 (chinois toujours) ...



Même sud africains , jordanien, saoudiens, bresiliens et indiens songent à produire leurs propres char ... Donc a part quel avions la France m'a l'air mal barrée ... 0 0 Bonsoir,L'IA ne sert pas qu'à fusiller . Par exemple aux USA ils ont étudié l'autopilote sur des GMC https://www.trucks.com/2016/03/14/u-...omous-driving/ En Israel le système est applicable sur des :KIFVNAMGACHONZELDAPUMAM113MERKAVA MK (X ou 4 ?)Une utilisation 100% autonome , j'y crois pas trop ... même derrières les meilleurs drones US il y a encore quelqu'un derrière les joujoux .Pas possible, il y a tellement de paramètre à prendre en compte. Puis en plus un véhicule militaire c'est aussi de la mechanique qui demande une armada de technicien ... L'autonomie sur le terrain reste des ordres qu'un robot execute ... C'est pas encore un android . Comme son nom l'indique une "IA", l'intelligence l'est artificiellement.Non par contre , cela peut donner des vocations en modernisant... Et pas une image vieillotte année 1970/1980 ...Cela dépend sur quel domaine. Niveau aviation on est tellement bon qu'on produit de la "surqualité" ... Le Rafale est l'incarnation parfaite de la techno mégalomane invendable à l'étranger ... Egypte ? Inde ? Un avion qui coute une blinde ... (TGV, nucléaire, norme qualité, génie civil ... ) on savait faire ... mais on est tombé dans la surqualité qui coute un pognon de dingue.Pour les hélicos avec le tigre on est bien placé aussi contrairement à l'AH1 US (dont la techno date des années 1980/1990 ...)Même Tornado , Saab et Eurofigther se vendent mieux ...Par contre niveau véhicules terrestre la c'est une vrai calamité :Renault Truck de 30 à 40 ans et souvent hors d'age ..VAB / SAVIEM qu'on "donne" ou brade en Afrique car les véhicules sont hors d'agesLes P4 et autres Wolf remplacé en urgence par des rang rover benne et ford explorerLes griffons qui peinent à arriver.Le char Leclerc alors n'en parlons pas ... on parle d'un char franco allemand , pendant ce temps :> russe avec char Armata sur base de T72/80/90> Type 10 nipon> futur char turc sur base du Type 10 nipon> Leopard 2A6 (allemand !)> type 15 en chine (une tankette en somme ou chenillette en somme)> ZTZ-99 (chinois toujours) ...Même sud africains , jordanien, saoudiens, bresiliens et indiens songent à produire leurs propres char ... Donc a part quel avions la France m'a l'air mal barrée ...