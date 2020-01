L’entreprise américaine de défense et de sécurité Lockheed Martin a annoncé cette semaine qu’elle va migrer le système logistique de ses F-35 vers un réseau basé sur cloud. En effet, Lockheed Martin s’est donné pour mission de remplacer le système logistique informatisé dans tous ses avions de chasse F-35 d'ici à la fin 2022. Selon l’entreprise, cela facilitera à l’avenir les opérations de maintenance des aéronefs. Le nouveau système a pour nom ODIN (Operational Data Integrated Network) et sera chargé de résoudre les lacunes de l’ancien système.Lockheed Martin est une société américaine de défense et de sécurité. Elle commercialise différents produits (essentiellement des armes), dont les F-35, dans lesquels l'électronique et la technologie jouent un grand rôle. Mardi, Lockheed Martin a annoncé que le nouveau réseau intégré de données opérationnelles (ODIN) qu'il veut construire réduira la charge de travail des administrateurs sur l'avion. ODIN est conçu pour fournir des données en temps quasi réel sur les avions et remplacera ALIS (Autonomic Logistics Information System), l’actuel système présent dans les F-35.ALIS, ou le système d'information logistique autonome en français, a longtemps été accusé de retarder la maintenance des jets, l'une des choses qu'il était censé faciliter. Selon un rapport de la Défense américaine en 2019, le système ALIS est conçu pour améliorer l’efficacité des opérations de maintenance et de vol, mais il ne fonctionne pas comme prévu. ALIS continuerait d’être assailli par des lacunes de données et des bogues qui rendent plus difficile pour les responsables de la maintenance de tenir le chasseur d’attaque interarmées prêt pour la mission.Selon certaines sources, les problèmes rencontrés par ALIS jusqu’à présent peuvent être regroupés en deux catégories. Premièrement, il y a le nombre élevé de solutions de contournement nécessaires pour utiliser le système ALIS pour planifier les missions, effectuer les réparations et gérer la chaîne d’approvisionnement du F-35. Ensuite, il semble que les données fournies par ALIS sont souvent incomplètes ou totalement erronées. Enfin, il existerait une troisième catégorie de problèmes liés à ALIS, mais ne sont pas aussi importants que ceux des deux premières catégories.Cependant, selon Lockheed Martin, une fois que le nouveau système basé sur le cloud sera installé, la maintenance et les autres opérations sur les F-35 seront dorénavant faciles à effectuer. Le système ODIN soutiendra les opérations quotidiennes de la flotte de F-35, allant de la planification des missions et de la programmation des vols aux réparations et à la maintenance programmée. Le Government Accountability Office (GAO) estimait que le système ALIS aurait coûté plus de 16,7 milliards de dollars sur son cycle de vie pluriannuel. Pour finir, Lockheed Martin a déclaré que le bureau de programme conjoint F-35 Lightning II concevra l'ODIN, qui sera livré à la flotte plus tard cette année.Source : Reuters Qu'en pensez-vous ?