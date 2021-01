Un site web conçu pour aider à identifier les personnes ayant participé aux émeutes du Capitole du 6 janvier a discrètement été mis en ligne au début du mois, affichant des milliers de photos de personnes qui auraient participé au siège meurtrier. Le site web, appelé Faces of the Riot, comprend près de 6000 images provenant de vidéos téléchargées sur Parler, un site de médias sociaux populaire auprès des conservateurs. Parler, a récemment été mis hors ligne pour avoir autorisé des messages sur l'insurrection qui a conduit à la mort de cinq personnes. Les images proviennent d'une archive de Parler que les pirates ont créée en grattant les postes et les données de localisation des images et des vidéos avant qu'elle ne soit mise hors ligne. Les créateurs du site ont utilisé un logiciel open source de détection faciale pour extraire les images de 827 vidéos qui ont été postées sur Parler à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment du Capitole américain.Lorsque les pirates ont exploité un bug dans Parler pour télécharger tous les contenus de la plateforme de médias sociaux, la semaine dernière, ils ont constaté que de nombreuses photos et vidéos contenaient des métadonnées de géolocalisation révélant exactement combien d'utilisateurs du site avaient pris part à l'invasion du bâtiment du Capitole américain quelques jours auparavant. Le site web Faces of the Riot est apparu en ligne, ne montrant rien d'autre qu'une vaste grille de plus de 6000 images de visages, chacune d'entre elles étant uniquement marquée par une chaîne de caractères associée à la vidéo de Parler dans laquelle elle apparaît.Le créateur du site raconte qu'il a utilisé un simple logiciel open source d'apprentissage automatique et de reconnaissance faciale pour détecter, extraire et dupliquer chaque visage des 827 vidéos qui ont été postées sur Parler à l'intérieur et à l'extérieur du Capitole le 6 janvier, le jour où des partisans de Trump ont pris d'assaut le bâtiment lors d'une émeute qui a fait cinq morts. Le créateur de Faces of the Riot dit que son but est de permettre à quiconque de faire le tri facilement parmi les visages extraits de ces vidéos pour identifier quelqu'un qu'il pourrait connaître ou reconnaître qui a pris part aux émeutes, ou même de comparer les visages recueillis avec les avis de recherche du FBI et d'envoyer un tuyau aux forces de l'ordre s'ils repèrent quelqu'un.« Tous ceux qui participent à cette violence, qui constitue en réalité une insurrection, devraient être tenus pour responsables. Il est tout à fait possible que beaucoup de personnes qui étaient sur ce site web maintenant devront faire face aux conséquences de leurs actes dans la vie réelle », déclare le créateur du site, qui a demandé l'anonymat pour éviter les représailles.Outre les problèmes évidents de protection de la vie privée que soulève la publication des visages, Faces of the Riot ne fait pas de distinction entre les contrevenants (c’est-à-dire ceux qui ont franchi les barrières, pénétré dans le bâtiment du Capitole et pénétré dans les salles législatives) et les personnes qui ont simplement assisté aux manifestations à l'extérieur. Une mise à jour du site ajoute aujourd'hui des hyperliens entre les visages et la source vidéo, de sorte que les visiteurs peuvent cliquer sur n'importe quel visage et voir ce que la personne filmée fait sur Parler. Le créateur de Faces of the Riot, qui dit être un étudiant dans la "zone du grand Washington", a l'intention d'ajouter cette fonctionnalité pour aider à contextualiser l'inclusion de chaque visage sur le site et différencier les spectateurs, les manifestants pacifiques et les insurgés violents.Il concède que lui et un cocréateur travaillent toujours à nettoyer les visages des "non-émeutiers", y compris ceux des policiers et des journalistes présents. « Nous avons passé environ 5 heures à retirer manuellement des photos d'enfants et de non-électeurs avant de publier la base de données », a déclaré le créateur du site. Un message en haut du site met également en garde contre les enquêtes personnelles, suggérant plutôt aux utilisateurs de signaler au FBI ceux qu'ils reconnaissent, avec un lien vers une page de conseils du FBI.Malgré ces avertissements, Faces of the Riot représente les graves dangers pour la vie privée que constitue la technologie envahissante de reconnaissance faciale, déclare Evan Greer, directeur de la campagne pour les libertés civiles numériques de l'association Fight for the Future. « Qu'elle soit utilisée par un individu ou par le gouvernement, cette technologie a de profondes implications pour les droits de l'homme et la liberté d'expression », explique Greer, dont l'organisation s'est battue pour une interdiction législative des technologies de reconnaissance faciale. « Je pense que ce serait une énorme erreur si nous sortions de ce moment en glorifiant ou en se faisant les champions d'une technologie qui, de manière générale, nuit de façon disproportionnée aux communautés de couleur, aux communautés à faibles revenus, aux communautés d'immigrants, aux communautés musulmanes, aux militants... les mêmes personnes que celles dont les visages sur ce site web ont pris d'assaut le Capitole dans le but de les réduire au silence et de les priver de leurs droits », ajoute-t-il.Le développeur du site rétorque que Faces of the Riot ne s'appuie pas sur la reconnaissance faciale, mais sur la détection faciale. Bien qu'il ait utilisé l'outil open source d'apprentissage automatique Tensor Flow et le logiciel de reconnaissance faciale Dlib pour analyser les vidéos de Parler, il dit avoir utilisé ce logiciel uniquement pour détecter et "regrouper" les visages des 11 heures de vidéo des émeutes du Capitole. Dlib lui a permis de dupliquer les 200 000 images de visages extraites des images vidéo en environ 6000 visages uniques. Il concède qu'il y a néanmoins quelques duplications et que les images des visages sur les panneaux de protestation sont également incluses. Même le chiffre "45" sur certains panneaux a été dans certains cas identifié comme un visage humain.Il souligne également qu'il n'y a pas d'outil de recherche sur le site et qu'il n'essaie pas de relier les visages à des noms ou autres détails d'identification. Il n'y a pas non plus de fonctions permettant de télécharger une image et de la faire correspondre avec des images de la collection du site, ce qui, selon lui, pourrait conduire à de dangereuses erreurs d'identification. « Il est très difficile de permettre à un utilisateur de prendre une photo d'une affiche recherchée et de la rechercher. Cela n'arrivera jamais », explique le créateur du site.Les quelque 42 gigaoctets de vidéos de Parler que Faces of the Riot a analysés ont été téléchargés avant la décision d'Amazon, au début de la semaine dernière, de couper l'hébergement web de Parler, laissant le site largement hors ligne depuis. Les pirates ont profité d'une faille de sécurité dans Parler pour télécharger et archiver chaque message du service.Sources : Twitter Qu’en pensez-vous ?Partagez-vous l’avis de Evan Greer qui pense que les sites comme Faces of the Riot, qui utilisent la technologie de reconnaissance faciale, présentent de graves dangers pour la vie privée ?Quelle différence faites-vous entre la reconnaissance faciale et la détection faciale ?