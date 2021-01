Yishan Wong, ancien PDG de Reddit

Terraformation, une startup dirigée par Yishan Wong, ancien PDG de Reddit, démontre une approche visant à reboiser la planète assez rapidement pour lutter contre le changement climatique. Avec son équipe, Wong est en train de construire un système qui peut transformer les terres désertiques en un terrain fertile pour les arbres dont nous avons besoin pour aider à stopper le changement climatique, a rapporté Fast Company. Son idée ambitieuse pour contribuer à endiguer ce phénomène consiste à planter plus d'arbres, et Wong a créé pour cela un logiciel open source de suivi de l’évolution des arbres.En 2017, le Global Carbon Project a estimé que toutes les activités humaines, y compris l'utilisation de combustibles fossiles, l'industrie et les changements d'utilisation des terres, mettraient 41 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère cette année-là. Une seule gigatonne, pour situer le contexte, représente un milliard de tonnes.Mais les arbres peuvent jouer un rôle clé dans le captage du carbone à l'échelle, selon Wong. D’après une estimation d’un rapport publié dans Science Mag en 2019, près d’un trillion (mille milliards) d'hectares de terres pourraient être reboisés et ces arbres pourraient potentiellement stocker plus de 200 gigatonnes de carbone. Cependant, les efforts de reboisement avancent trop lentement.La solution de Wong : Un effort mondial pour restaurer les forêts de la Terre. La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification indique qu'environ 4,7 milliards d'acres (environ 1,9 milliard d’hectares ) sur la planète, soit environ deux fois la taille de la Chine, ont été touchés par la sécheresse ou la désertification, mais pourraient être restaurés. L'effort reposerait sur le processus naturel de fixation du carbone par les arbres, dans lequel les plantes transforment le dioxyde de carbone en composés organiques dans le cadre de la photosynthèse, pour éliminer le gaz à effet de serre de l'atmosphère.« Nous devons essentiellement mettre la solution à l'échelle dans une dizaine d'années, afin que la forêt ait le temps de mûrir et de devenir un puits de carbone de taille raisonnable pour répondre aux engagements pris par les différentes nations d'être à zéro carbone vers 2040 ou 2050 », explique Yishan Wong, PDG de la startup hawaïenne Terraformation, selon Fast Company.« Il ne s'agit pas seulement de dire "Oh, nous devons reboiser". Nous pouvons reboiser ici », a déclaré Wong en décembre 2019 alors qu’il était sur sa propriété de 45 acres située au nord de Kohala, à Hawaï aux Etats-Unis. « Nous pouvons restaurer les anciennes forêts de bois de santal qui étaient culturellement importantes pour cet endroit ».Selon Fast Company, cette région était à l'origine une ancienne forêt de bois de santal. Mais il y a des centaines d'années, lorsque les arbres ont été abattus pour vendre le bois et que le bétail a commencé à paître sur la terre, elle est devenue ce qui est maintenant essentiellement un désert. Aujourd'hui, la startup de Wong pilote un nouveau système pour ramener la forêt sur cette parcelle de 45 acres afin de faire la démonstration d’une approche visant à reboiser la planète assez rapidement pour lutter contre le changement climatique.Wong, qui était auparavant le PDG de Reddit, un site web communautaire américain d’actualités sociales, a une vision du monde technologique qui lui permet de résoudre les problèmes, selon le média. Même les objectifs qui semblent ambitieux aujourd'hui - planter 10 milliards d'arbres d'ici 2030 - ne vont pas assez loin, dit-il.« Dix milliards d'arbres, c'est en fait 1 % du problème, et 1 % dans 10 ans ne nous permettra pas d'y arriver », a déclaré Wong. « La plupart des plans sont du genre, nous allons planter un milliard d'arbres d'ici la fin du siècle. Ce n'est même pas proche. En examinant l'ampleur du problème, nous pouvons créer cette carte et dire, d'accord, si nous voulons planter, en gros, des forêts d'une valeur d'un trillion d'arbres . ... alors [nous devrions] passer par plusieurs étapes à un rythme exponentiel au cours des 10 prochaines années ».La plantation d'autant d'arbres nécessitera beaucoup de terre et d'eau douce, des ressources qui ne sont pas plus faciles à trouver. Certaines terres qui étaient à l'origine boisées sont maintenant couvertes par les villes ou utilisées pour l'agriculture. Mais il y a une grande quantité de terres désertifiées qui sont disponibles. Il est difficile de trouver suffisamment d'eau pour faire pousser des arbres. Mais les gens de Terraformation pensent que si l'eau dessalée est utilisée pour irriguer les semis, une forêt restaurée pourra éventuellement se maintenir.C'est pourquoi Wong propose d'utiliser des installations de dessalement alimentées par l'énergie solaire pour produire de l'eau douce à partir de l'eau salée, puis d'utiliser cette eau pour réhabiliter les déserts et les terres dégradées de la planète et irriguer des pans entiers de nouvelles forêts dans le monde entier.À Hawaï, par exemple, Terraformation a construit un système de dessalement qui permet de dessaler environ 34 000 gallons d'eau par jour, prélevés dans un puits sur le site. Un système d'irrigation au goutte-à-goutte envoie l'eau aux quelque 1 900 arbres et arbustes indigènes qui ont été plantés dans la région jusqu'à présent. Au fur et à mesure que la forêt se développe, l'entreprise s'efforce de reproduire la même idée dans un autre endroit du monde.Pour mettre ses efforts à l’échelle, la startup a construit un logiciel open source que d’autres groupes peuvent utiliser pour collecter des données et suivre les progrès après la plantation des arbres.« En fait, il n'y a aucune raison pour qu'une entreprise qui travaille sur une solution de captage naturel du carbone fasse quelque chose de propriétaire », dit Wong. « Je pense que les gens ont toujours ce réflexe, mais le marché auquel on peut s'adresser est littéralement 1000 fois plus grand que ce qu'une seule organisation peut faire. . . . Nous voulons en fait un million d'imitateurs. Nous voulons diffuser notre technologie et nos techniques aussi largement que possible. Nous montrons que cela fonctionne. Et puis nous dirons à tout le monde, voilà ce que nous faisons, et vous pouvez nous copier. C'est vraiment la seule façon d'obtenir une augmentation d'un ordre de grandeur de la superficie reboisée par an ».Comme toute solution climatique unique, la restauration des forêts ne résoudra pas tout le problème. Les experts climatiques soutiennent que nous devons encore nous concentrer sur la décarbonisation de l'économie et, surtout, sur la protection des forêts existantes, selon Inside Climate News. Mais le reboisement peut contribuer à réduire l'excès de carbone déjà présent dans l'atmosphère et qui est déjà à l'origine d'ouragans, d'incendies de forêt et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes désastreux. Et Wong soutient qu'il pourrait jouer un rôle énorme, même à lui seul.« La façon dont nous avons calculé cette solution à l'origine était basée sur la vision la plus pessimiste de ce que tout le monde ferait - c'est-à-dire que nous avons supposé que le monde échouerait totalement dans la réduction des émissions et la décarbonisation du réseau », dit-il. « Avant que cette élection ne se déroule de cette façon, on pouvait dire que c'était peut-être vrai . . . La façon de résoudre le problème est de créer un puits de carbone suffisamment important pour compenser toutes les émissions humaines et réduire l'excès dans l'atmosphère dans un délai raisonnable ».Maintenant, dit Wong, alors que les travaux de décarbonisation de l'économie s'accélèrent, nous devrons peut-être planter moins d'arbres, mais les forêts resteront essentielles et pourraient aider à restaurer un climat stable plus rapidement. En seulement 20 ans, a-t-il dit, les nouvelles forêts de la planète seront autosuffisantes au point de ne plus avoir besoin d'irrigation et d'extraire suffisamment de dioxyde de carbone de l'atmosphère pour compenser toutes les émissions.Source : Fast Company Qu’en pensez-vous ?Selon vous, la solution assistée par un logiciel de Wong peut-elle parvenir à reboiser la planète et à compenser toutes les émissions en 20 ans ?