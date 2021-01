« Je suis né et j'ai grandi parmi des gens pour qui la liberté était la plus précieuse des valeurs. En Pologne, nous sommes tellement attachés à la liberté parce que nous savons ce que c'est que d'essayer de la limiter.«Pendant près de 50 ans, nous avons vécu dans un pays où la censure était pratiquée, dans lequel Big Brother nous a dit comment nous devions vivre et ce que nous devions ressentir, et ce qu'il ne nous était pas permis de penser, de dire ou d'écrire. C'est pourquoi nous sommes si préoccupés par toute tentative de limiter la liberté.L'un des synonymes de liberté pour nous, Polonais, a toujours été l'internet. C'est le média le plus démocratique de l'histoire, un forum sur lequel chacun peut avoir son mot à dire. C'est un outil qui donne à chacun la possibilité d'avoir un impact, d'une manière qui nous était inconnue il y a encore une douzaine d'années.Les libertés qui ont accompagné l'absence de réglementation de l'internet ont eu de nombreux aspects positifs. Mais il y a aussi des conséquences négatives : avec le temps, il est devenu dominé par d'énormes sociétés internationales, plus riches et plus puissantes que de nombreuses nations. Ces sociétés considèrent notre activité en ligne comme une simple source de revenus et un outil pour accroître leur domination mondiale. Elles ont également introduit leurs propres normes de politiquement correctes et elles combattent ceux qui s'y opposent.Nous sommes aujourd'hui de plus en plus confrontés à des pratiques que nous pensions laissées de côté. La censure de la liberté d'expression, autrefois l'apanage des régimes totalitaires et autoritaires, est aujourd'hui de retour, mais sous une nouvelle forme, dirigée par des entreprises qui font taire ceux qui pensent différemment.La discussion consiste à échanger des points de vue, et non à faire taire les gens. Nous n'avons pas à être d'accord avec ce que nos adversaires écrivent, mais nous ne pouvons pas interdire à quiconque d'exprimer des points de vue qui ne contreviennent pas à la loi.Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Sur Internet également, il n'y a pas de tolérance pour la censure et il ne peut pas y en avoir. Il n'y a pas de tolérance pour la censure d'État, comme celle à laquelle la Pologne a été confrontée sous le communisme, ni pour la censure de type privé, comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. La liberté d'expression est une pierre angulaire de la démocratie - c'est pourquoi nous devons la défendre. Ce n'est pas aux algorithmes ou aux propriétaires de grandes entreprises de décider quelles opinions sont correctes et lesquelles ne le sont pas.La Pologne se positionnera toujours en gardienne des valeurs démocratiques, y compris la liberté d'expression. Les propriétaires des réseaux de médias sociaux ne peuvent pas agir au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous ferons tout pour définir le cadre des opérations de Facebook, Twitter, Instagram et d'autres plateformes similaires. En Pologne, nous allons réguler avec une réglementation nationale appropriée. Nous proposerons également que des lois similaires soient adoptées dans toute l'Union européenne.Les plateformes de médias sociaux doivent nous servir et non les intérêts de leurs puissants propriétaires. Tout le monde a droit à la liberté d'expression. La Pologne défendra ce droit », déclare le Premier ministre polonais.Une proposition de loi est en cours de gestation dans le pays. En vertu de cette dernière la censure des comptes de réseaux sociaux sera illégale pour les publications qui n’enfreignent pas la loi polonaise. En d’autres termes, le retrait de contenus licites par lesdites plateformes constituera une violation directe de la loi. Les fournisseurs de services en ligne opérant en Pologne seront tenus de respecter ces dispositions légales.La réaction polonaise fait suite à celles de la France et de l’Allemagne sur le même sujet. « Ce qui me choque dans la fermeture du compte Twitter de Donald Trump est que ce soit Twitter qui ferme. La régulation des gens du numérique ne peut pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même. L'oligarchie digitale est une des menaces qui pèsent sur les États et sur les démocraties. La régulation est nécessaire, mais doit se faire par le peuple souverain, par les États et par la justice », déclare le ministre français de l'Économie et des Finances au micro de France Inter. Même son de cloche en Allemagne avec la sortie du porte-parole d’Angela Merkel : « La chancelière considère la suspension définitive du compte d’un président en fonction comme problématique. Des droits tels que la liberté d’expression peuvent faire l’objet d’entraves, mais par la loi et dans le cadre défini par le législateur et non sur la décision d’une entreprise. »La situation met en lumière un point de désaccord majeur entre les États-Unis et l'Europe sur la manière de réglementer les plateformes de médias sociaux. L'UE veut donner aux régulateurs plus de pouvoirs pour obliger les plateformes Internet telles que Facebook ou Twitter à supprimer les contenus illégaux . Aux États-Unis par contre la surveillance des contenus publiés sur leurs plateformes relève jusqu’ici des fournisseurs de services en ligne, ce, bien que des mesures politiques visant à restreindre leurs libertés réglementaires soient de plus en plus fréquentes. Plusieurs membres du Congrès travaillent sur des projets de loi qui limiteraient les protections juridiques dont disposent les entreprises de médias sociaux pour être poursuivies en justice pour des contenus tiers publiés sur leurs sites. D'autres font pression en faveur d'un nouveau projet de loi fédéral sur la protection des données, qui pourrait refléter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l’Union européenne.Source : PM Pologne Modérateurs ou États via leurs justices respectives : à qui doit-on confier l’arbitrage sur les réseaux sociaux ?Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des possibilités ?