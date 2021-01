L'organe législatif russe, la Douma d'État, envisage d'imposer des amendes aux personnes et aux entreprises du pays qui utilisent les services Internet par satellite basés en Occident. La loi proposée vise à empêcher l'accès à Internet par le biais du service Starlink de SpaceX, OneWeb, ou d'autres constellations de satellites non russes en cours de développement.La Russie a passé des années à isoler son réseau internet national du reste de l'infrastructure en ligne du monde, en testant avec succès la coupure de son "RuNet" national de l'internet mondial à la fin de 2019. Si, pour quelque raison que ce soit, la Russie était "coupée" de l'internet mondial, que ce soit par des puissances antagonistes occidentales ou à la suite d'un éventuel scénario de guerre, la Russie serait en mesure de maintenir son propre réseau internet national. Après tout, un câble peut toujours être coupé, et l'internet moderne repose largement sur les câbles sous-marins.Cependant, l'ambitieux programme StarLink d'Elon Musk, qui prévoit un réseau de satellites transmettant l'internet en tout point de la terre, remet en question cette capacité de l'État russe à isoler lui-même son internet à la demande. Avec plus de 900 satellites déjà en orbite, StarLink a effectué un test bêta de sa capacité à transmettre l'internet par voie terrestre en octobre de l'année dernière.Aujourd'hui, la Russie envisage d'infliger une amende aux citoyens qui osent utiliser l'internet spatial de Musk, car la Douma d'État le considère comme une menace pour la sécurité nationale, selon un article publié dans l'édition russe de Popular Mechanics. Les amendes pourraient aller de 135 à 405 dollars pour les utilisateurs ordinaires, et jusqu'à 13 500 dollars pour les personnes morales qui utilisent les services des satellites occidentaux pour contourner le système de mesures de recherche opérationnelle du pays. Selon la loi russe, tout le trafic Internet russe doit passer par un fournisseur de communications russe. Avec des constellations de satellites non russes comme StarLink, OneWeb, susceptibles de contourner cette obligation, l'idée est d'infliger une amende aux citoyens ou aux personnes morales qui tentent d'utiliser ces services.Le chef de l'espace russe, Dmitri Rogozin, avait précédemment décrit StarLink comme une « politique prédatrice, intelligente, puissante et de haute technologie des États-Unis, qui utilise le choc et l'effroi afin de faire avancer, avant tout, leurs intérêts militaires ». Rogozin a critiqué la NASA et le ministère américain de la défense pour avoir subventionné SpaceX par le biais de contrats gouvernementaux. S'il est vrai que SpaceX a reçu du gouvernement américain des contrats de lancement d'une valeur de plusieurs millions de dollars , il a également fourni des services de lancement à un prix nettement inférieur à celui des autres fournisseurs. Plus récemment, Rogozine a déclaré que Starlink n'est guère plus qu'un projet visant à fournir aux forces spéciales américaines des communications ininterrompues. Rogozin a également qualifié d' « absurde » l'affirmation de SpaceX selon laquelle Starlink a été créé afin de fournir un service Internet aux 4 % de la surface de la Terre non couverts par l'Internet terrestre.L'interdiction de OneWeb est plus intéressante, étant donné que la société utilise la fusée russe Soyouz pour lancer la quasi-totalité de sa constellation initiale en orbite. Des lancements mensuels de satellites OneWeb sont prévus cette année, principalement depuis les spatioports de Baïkonour, au Kazakhstan, et de Vostochny, en Russie. OneWeb contribue efficacement à soutenir l'industrie russe des lancements, qui est en difficulté, à un moment où SpaceX est en train de sous-coter le pays sur les contrats de lancement commercial. Il convient de noter que SpaceX a réduit la dépendance des États-Unis vis-à-vis des fusées russes pour transporter les Américains vers la Station spatiale internationale.Pour ne pas être dépassée par ses concurrents occidentaux, la Russie prévoit sa propre constellation de satellites Internet, connue sous le nom de "Sphere". Cependant, des questions se posent quant à l'accessibilité financière de cette constellation, dont le lancement pourrait commencer en 2024. Le budget du programme n'a pas été confirmé, mais certains rapports ont suggéré qu'il pourrait atteindre 20 milliards de dollars. C'est bien plus que la somme que la Russie dépense pour l'espace civil. Le budget actuel de Roscosmos, la société spatiale russe dirigée par Rogozin, reçoit environ 2,4 milliards de dollars par an.La Russie s'était également plainte auparavant du fait que le réseau de satellites de StarLink était "trop lumineux" dans le ciel nocturne. Après des plaintes similaires de la part d'astronomes du monde entier, SpaceX a commencé à envoyer des satellites avec des revêtements anti-reflets , et même certains avec une visière qui les rend presque invisibles à l'œil nu.Notons tout de même que le service Internet par satellite Starlink d'Elon Musk est déjà présent sur le marché européen. Sa première destination est le Royaume-Un i où SpaceX vient de recevoir l'approbation de l'autorité de régulation pour l'exploitation et la commercialisation de Starlink dans le pays. L'autorisation a été accordée en novembre dernier. Cela ouvre ainsi la voie à l'entreprise du milliardaire pour pénétrer un autre marché important. La licence britannique permet à Starlink de concurrencer les fournisseurs d'accès Internet terrestres tels que le groupe BT et les sociétés de satellites traditionnelles comme OneWeb. En outre, selon certains rapports, la Grèce, l'Allemagne et l'Australie ont également approuvé le nouveau système.Source : Popular Mechanics

