SpaceX d'Elon Musk bénéficie d'un financement de 885 millions de dollars sur dix ans de la part de la FCC Pour apporter le haut débit à près de 650 000 foyers et entreprises dans 35 États 0PARTAGES 3 0 SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, a pour mission de transmettre aux consommateurs du monde entier une connexion Internet haut débit qui n'est pas onéreuse. SpaceX a reçu 885,51 millions de dollars de la Federal Communications Commission pour fournir le haut débit Starlink à 642 925 foyers et entreprises ruraux dans 35 États. Le fournisseur de satellites a été l'un des plus grands gagnants de la vente aux enchères du Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) de la FCC, dont les résultats ont été publiés le 7 décembre. Le financement est réparti sur 10 ans, SpaceX touchera donc un peu plus de 88,5 millions de dollars par an.



« La Federal Communications Commission a annoncé aujourd'hui que des millions d'Américains ruraux dans 49 États et dans le Commonwealth des îles Mariannes du Nord auront accès à un service Internet haute vitesse grâce à la vente aux enchères de phase I du Rural Digital Opportunity Fund. Les résultats des enchères publiés aujourd'hui montrent que les soumissionnaires ont obtenu un financement pour déployer le haut débit dans plus de 5,2 millions de foyers et d'entreprises non desservis, soit près de 99 % des emplacements disponibles lors de la vente aux enchères. De plus, 99,7 % de ces emplacements recevront du haut débit avec des vitesses d'au moins 100/20 Mbps, une écrasante majorité (plus de 85 %) obtenant un haut débit gigabit. CCO Holdings, LLC (Charter Communications) s'est vu attribuer le plus de sites, soit un peu plus de 1,05 million. Au total, 180 soumissionnaires ont obtenu un soutien aux enchères, qui sera distribué au cours des 10 prochaines années ».



Charter Communications, deuxième câblodistributeur américain après Comcast, a fait encore mieux. Charter devrait recevoir 1,22 milliard de dollars sur 10 ans pour desservir 1,06 million de foyers et d'entreprises dans 24 États.





Quelques soumissionnaires, le montant qui leur a été attribué (sur 10 ans), le nombre d'emplacements et d'États qu'ils vont desservir

Le financement de la FCC peut être utilisé de différentes manières selon le type de service à large bande. Les câblodistributeurs comme Charter et d'autres fournisseurs de services filaires utilisent généralement cet argent pour étendre leurs réseaux dans de nouveaux domaines qui ne disposent pas déjà du haut débit. Mais avec Starlink, SpaceX pourrait théoriquement fournir des services à toute l'Amérique rurale une fois qu'il aura lancé suffisamment de satellites, même sans financement de la FCC.



Une possibilité est que SpaceX pourrait utiliser l'argent de la FCC pour réduire les prix dans les 642 925 emplacements financés, mais l'annonce de la FCC n'a pas précisé si c'est ce que SpaceX fera. Starlink est en version bêta et coûte 99 $ par mois, plus des frais uniques de 499 $ pour le terminal utilisateur, le trépied de montage et le routeur.



Les 35 États où SpaceX a obtenu un financement de la FCC sont l'Alabama, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, le Connecticut, la Floride, la Géorgie, Hawaï, l'Idaho, l'Illinois, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Mississippi, le Montana, le Nevada, le New Hampshire, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, la Caroline du Nord, l'Oregon, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Tennessee, l'Utah, Vermont, Virginie, Washington, la Virginie-Occidentale et le Wyoming.



En tout, la FCC a annoncé un financement de 9,2 milliards de dollars (920 millions de dollars par an) pour 180 soumissionnaires dans 49 États et le Commonwealth des îles Mariannes du Nord. Ensemble, les 180 fournisseurs vont devoir déployer le haut débit dans plus de 5,2 millions de foyers et d'entreprises non desservis.



La FCC avait mis de côté 16 milliards de dollars pour cette première phase du RDOF, mais a déclaré qu'elle avait fini par couvrir près de 99 % des emplacements éligibles avec seulement 9,2 milliards de dollars. Étant donné que le RDOF a 20,4 milliards de dollars au total, il y aura 11,2 milliards de dollars disponibles dans la prochaine phase du RDOF.



« L'enchère était technologiquement neutre et ouverte à de nouveaux fournisseurs, et les procédures d'appel d'offres ont donné la priorité aux offres pour des vitesses plus élevées et une latence plus faible », a expliqué la FCC. Cette dernière avait initialement contesté l'affirmation de SpaceX selon laquelle ses satellites en orbite terrestre basse (LEO) pouvaient fournir une latence inférieure à 100 ms, mais a finalement cédé.



Le manque d'accès à Internet dans les zones rurales est un problème politique majeur aux États-Unis et entrave la croissance économique et les opportunités économiques dans les endroits sans accès, selon les législateurs. D'ailleurs, Joe Biden a promis d'étendre l'accès haut débit à tous les Américains.



Un rapport de la FCC de mai a déclaré que 18,3 millions de personnes aux États-Unis n'ont pas accès au haut débit. Tandis que les républicains notent que le rapport a révélé que le nombre de personnes sans accès a diminué de 30 % depuis 2016, les démocrates ont estimé que c'était sous-estimer le problème. La FCC a estimé que le dernier financement permettra de proposer le haut débit à plus de 10 millions d'Américains dans des zones rurales.



La FCC a estimé que le dernier financement permettra de proposer le haut débit à plus de 10 millions d'Américains dans des zones rurales.