Un aperçu de l'industrie de minage de cryptomonnaies : CPU, GPU et ASIC

CPU : pour Central processing unit ou unité centrale de traitement, elle est considérée comme le cerveau d'un ordinateur, car elle contrôle et exécute toutes les opérations. Les unités centrales effectuent tous types d'opérations de traitement des données ; sans elles, un ordinateur ne peut fonctionner correctement. Au début du Bitcoin, les CPU étaient très utilisées. Au fur et à mesure que l'exploitation minière devenait plus compétitive, cela n'était plus possible. Cependant, il existe encore aujourd'hui d'autres crytomonnaies qui peuvent être exploitées à l'aide d'une unité centrale, comme Loki et Nimiq ;



elle est considérée comme le cerveau d'un ordinateur, car elle contrôle et exécute toutes les opérations. Les unités centrales effectuent tous types d'opérations de traitement des données ; sans elles, un ordinateur ne peut fonctionner correctement. Au début du Bitcoin, les CPU étaient très utilisées. Au fur et à mesure que l'exploitation minière devenait plus compétitive, cela n'était plus possible. Cependant, il existe encore aujourd'hui d'autres crytomonnaies qui peuvent être exploitées à l'aide d'une unité centrale, comme Loki et Nimiq ; GPU : pour Graphics processing unit ou unité de traitement graphique, elles sont plus puissantes que les CPU lors de l'exécution de certaines fonctions. Les GPU sont censées être efficaces pour effectuer des grandes quantités de calculs. Cette caractéristique les rend bien adaptés à l'extraction de certaines cryptomonnaies, comme Ethereum. Bien qu'il soit techniquement possible d'extraire Ethereum à l'aide d'un CPU, cette habitude serait fortement déconseillée. Les GPU sont bien plus efficaces pour l'extraction d'Ethereum et d'autres cryptomonnaies telles que Ravencoin et Beam ;



elles sont plus puissantes que les CPU lors de l'exécution de certaines fonctions. Les GPU sont censées être efficaces pour effectuer des grandes quantités de calculs. Cette caractéristique les rend bien adaptés à l'extraction de certaines cryptomonnaies, comme Ethereum. Bien qu'il soit techniquement possible d'extraire Ethereum à l'aide d'un CPU, cette habitude serait fortement déconseillée. Les GPU sont bien plus efficaces pour l'extraction d'Ethereum et d'autres cryptomonnaies telles que Ravencoin et Beam ; ASIC : c’est un circuit intégré spécifique à une application. Un ASIC est une puce qui ne peut être utilisée que dans un seul but. Il était autrefois possible d'extraire des bitcoins à l'aide d'un CPU/GPU. Mais cela a changé à mesure que la concurrence s'intensifiait. Aujourd'hui, le bitcoin est exploité à l'aide de puces ASIC. Le litecoin est une autre monnaie cryptographique populaire qui est exploitée à l'aide de puces ASIC.

Avant 2009, la cryptomonnaie n'existait presque pas. Au fur et à mesure que la technologie progressait, pour répondre à sa demande croissante, l'extraction de cryptomonnaie est devenue une réalité pour beaucoup sur leur ordinateur personnel. Au fil des ans, le processus d'extraction et son efficacité se sont améliorés grâce à l'utilisation d'un meilleur matériel. Les unités de traitement graphique (GPU) sont utilisées dans le processus d'extraction depuis des années, simplement parce qu'elles sont plus efficaces.Dans le groupe Facebook d’Asus DIY PC, le responsable du marketing technique d’Asus, Juan Jose Guerrero III, a averti que les prix des composants de la société augmenteraient au cours de la nouvelle année. « Nous avons une annonce concernant les changements de prix MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price ou prix de détail suggéré par le fabricant) pour notre série de cartes graphiques et de cartes mères », ceci entrera en vigueur en début d’année 2021, tout en prévenant que d’autres modèles pourraient également faire l’objet d’augmentations de prix. « Notre nouveau MSRP reflète l'augmentation du coût des composants, les frais de fonctionnement, les activités logistiques et le maintien des tarifs d'importation. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires d'approvisionnement et de logistique pour minimiser les augmentations de prix. Nous apprécions grandement votre collaboration et votre soutien sans cesse renouvelés à la compagnie durant cette période de changement sans précédent du marché ».ASUS est une entreprise taïwanaise qui produit des cartes mères, des cartes graphiques, des lecteurs optiques, des assistants personnels, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des périphériques réseau, des téléphones portables, des boîtiers et des systèmes de refroidissement d’ordinateurs.L’une des causes majeures de cette flambée de prix des cartes graphiques pourrait être le boom observé dans le secteur de la cryptomonnaie. En effet, depuis le lancement des cartes graphiques GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT, et Radeon RX 6800, la demande ne cesse d’augmenter et les composants continuent de se vendre aussi vite qu'elles sont produites. Avec la récente tendance à la hausse des prix du Bitcoin et d’Ethereum, désormais, les meilleures cartes graphiques devraient disparaître encore plus rapidement.L'extraction basée sur les GPU offre de nombreux avantages par rapport à l'utilisation des CPU. Un GPU standard, comme une Radeon HD 5970, a enregistré des vitesses de traitement de 3200 instructions 32 bits par horloge, soit 800 fois plus que la vitesse d'un CPU qui n'exécute que 4 instructions 32 bits par horloge. C'est cette propriété des GPU qui les rend plus adaptés pour l'extraction de devises cryptographiques, car le processus d'extraction nécessite une plus grande efficacité pour effectuer les calculs répétitifs. L'appareil d'extraction essaie continuellement de décoder les différents hachages de manière répétitive, avec un seul chiffre qui change à chaque tentative.Les GPU sont également équipés d'un grand nombre d'unités arithmétiques et logiques (UAL), qui sont chargées d'effectuer les calculs mathématiques. Grâce à ces UAL, le GPU est capable d'effectuer plus de calculs, ce qui améliore le rendement du processus de cryptominage.L'exploitation de l'industrie de minage de cryptomonnaies est devenue une activité de plusieurs milliards de dollars, et elle ne cesse de croître. De plus en plus d'entreprises investissent dans la cryptomonnaie et innovent dans ce domaine. Contrairement aux années précédentes, où les cartes graphiques étaient nettement améliorées pour l'industrie du jeu vidéo, les passionnés de jeux devront maintenant faire avec les mineurs et développer plus d'astuces pour faire avancer leur passion.Source : AsusQuel est votre avis sur la cryptomonnaie ?Seriez-vous prêt à abandonner votre activité actuelle pour vous investir dans un domaine en pleine effervescence qu'est la cryptomonnaie ?Pensez-vous que les constructeurs de cartes graphiques pourront délaisser l'industrie des jeux vidéo au profit d’investissement pour la cryptomonnaie ?