PayPal entre sur le marché de la cryptomonnaie : ses clients pourront utiliser des bitcoins pour leurs achats auprès de commerçants Acheter, vendre ou conserver des cryptomonnaies 0PARTAGES 3 0 PayPal Holdings a annoncé mercredi son entrée sur le marché de la cryptomonnaie, selon plusieurs rapports. Les clients PayPal pourront utiliser des cryptomonnaies pour faire leurs achats chez les 26 millions de marchands de son réseau à partir de début 2021, a déclaré la société.



Le nouveau service fait de PayPal l'une des plus grandes entreprises américaines à fournir aux consommateurs un accès aux cryptomonnaies, ce qui pourrait aider le bitcoin et les cryptomonnaies concurrentes à être plus largement adoptées en tant que méthodes de paiement viables.



Les token initialement pris en charge comprendront Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), a déclaré la société. La grande enseigne des paiements s'est associée à Paxos pour fournir le service et a obtenu une licence de cryptomonnaie conditionnelle du Département des services financiers de l'État de New York, communément appelé BitLicense.



En plus des paiements en cryptomonnaies, les utilisateurs de PayPal pourront également acheter de la crypto directement via l'application. PayPal proposera ainsi un portefeuille de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de conserver des cryptomonnaies via les applications PayPal.



La société basée à San Jose, en Californie, espère que le service encouragera l'utilisation mondiale des cryptomonnaies et préparera son réseau aux nouvelles monnaies numériques que les banques centrales et les entreprises pourraient développer, a déclaré le président et chef de la direction Dan Schulman dans une interview.



« Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle », a-t-il déclaré.



Les titulaires de comptes américains pourront acheter, vendre et conserver des cryptomonnaies dans leurs portefeuilles PayPal au cours des prochaines semaines, a déclaré la société. PayPal prévoit d'étendre le service à son application de paiement peer-to-peer Venmo et à certains autres pays au cours du premier semestre 2021.



La possibilité d'effectuer des paiements avec des cryptomonnaies sera disponible à partir du début de l'année prochaine, a déclaré la société.



D'autres sociétés fintech traditionnelles, telles que le fournisseur de paiements mobiles Square Inc et la société d'applications de négociation d'actions Robinhood Markets Inc, permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptomonnaies, mais le lancement de PayPal est remarquable compte tenu de sa taille.





Le Bitcoin a pris de la valeur lorsque PayPal a fait son annonce



Le Bitcoin a atteint son plus haut depuis juillet 2019 dans l'actualité. Il était pour la dernière fois en hausse de 4,8 % à 12 494 $, portant la croissance de la cryptomonnaie d’origine et la plus importante sur le marché au-dessus de 75 % sur l'année. Les acteurs du marché de la cryptomonnaie ont déclaré que la taille de PayPal signifiait que la stratégie allait être un plus pour les prix du bitcoin. « L'impact sur les prix sera globalement positif », a déclaré Joseph Edwards d'Enigma Securities, une société de courtage en cryptomonnaies à Londres. « Il n'y a aucune comparaison en ce qui concerne l'exposition potentielle entre l'avantage de l'offre PayPal et celui de toute offre précédente similaire ».



Le bitcoin et d'autres cryptomonnaies ont eu du mal à s'imposer comme des modes de paiement largement utilisés malgré leur existence depuis plus d'une décennie. La volatilité des cryptomonnaies est attrayante pour les spéculateurs, mais présente des risques pour les commerçants et les acheteurs. Les transactions sont également plus lentes et plus coûteuses que les autres systèmes de paiement traditionnels.



PayPal pense que son nouveau système résoudra ces problèmes, car les paiements seront réglés en utilisant des devises traditionnelles, telles que le dollar américain. Cela signifie que PayPal gérera le risque de fluctuations de prix et que les marchands recevront des paiements en token.





PayPal s’est retiré du projet Libra de Facebook



PayPal est l'un des plus grands fournisseurs de paiement mondiaux, avec 346 millions de comptes actifs et 222 milliards de dollars de volume traités au deuxième trimestre 2020. Il a été l’un des premiers membres fondateurs de l'association Libra. Ce projet devrait à terme permettre à ses deux milliards d’utilisateurs d’acheter des biens ou d’envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message instantané. Mais les difficultés rencontrées avec les régulateurs sceptiques du monde entier ont poussé certains de ses partenaires à reconsidérer leur soutien à ce projet. C’est ainsi qu’en octobre 2019, PayPal a décidé de se retirer de la liste des entreprises qui soutenaient ce projet.



Ce retrait de PayPal a fait de la société le premier membre ayant quitté l’association Libra de Facebook. La société n’a pas donné de raisons particulières pouvant expliquer son retrait de ce projet. Mais d’après certains médias, PayPal avait déjà commencé à prendre ses distances avec ce projet à cause de certains points d’ordre règlementaire sur lesquels l’entreprise avait des inquiétudes. Notamment la manière dont la plateforme luttera contre le blanchiment d’argent, et la requête qu’elle a reçue du Trésor américain à ce sujet, éléments qui ont sans doute précipité sa décision.



Toutefois, la société PayPal a fait savoir que Facebook reste pour elle un partenaire stratégique et qu’à ce titre, elle continuera à le soutenir à divers titres. En réponse à tout ceci, Dante Disparte, responsable des politiques et des communications de l’Association Libra, a tout simplement fait savoir que l’association était consciente des défis qui l’attendent dans son projet de reconfiguration du système financier : « Le voyage sera long et difficile. Le type de changement qui reconfigurera le système financier en fonction des personnes, et non des institutions qui les servent, sera difficile. L'engagement dans cette mission est plus important pour nous que toute autre chose. Il vaut mieux connaître ce manque d'engagement maintenant plutôt que plus tard ».



Source : PayPal



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous intéressé par un tel service ? Dans quelle mesure ?



Voir aussi :



Rejeté par PayPal, Sci-Hub se tourne vers les donations en bitcoins pour continuer de donner accès gratuitement à la recherche scientifique

PayPal note une forte hausse des dépenses en ligne au deuxième trimestre 2020, alors que les mesures de confinement commencent à s'amenuiser dans différents pays

Des clients PayPal découvrent des paiements frauduleux effectués avec leurs comptes, un chercheur en sécurité soupçonne l'utilisation d'une faille qu'il a signalé il y a déjà un an

PayPal a été la marque la plus ciblée par des attaques de phishing au quatrième trimestre 2019, d'après le classement établi par Vade Secure PayPal Holdings a annoncé mercredi son entrée sur le marché de la cryptomonnaie, selon plusieurs rapports. Les clients PayPal pourront utiliser des cryptomonnaies pour faire leurs achats chez les 26 millions de marchands de son réseau à partir de début 2021, a déclaré la société.Le nouveau service fait de PayPal l'une des plus grandes entreprises américaines à fournir aux consommateurs un accès aux cryptomonnaies, ce qui pourrait aider le bitcoin et les cryptomonnaies concurrentes à être plus largement adoptées en tant que méthodes de paiement viables.Les token initialement pris en charge comprendront Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), a déclaré la société. La grande enseigne des paiements s'est associée à Paxos pour fournir le service et a obtenu une licence de cryptomonnaie conditionnelle du Département des services financiers de l'État de New York, communément appelé BitLicense.En plus des paiements en cryptomonnaies, les utilisateurs de PayPal pourront également acheter de la crypto directement via l'application. PayPal proposera ainsi un portefeuille de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de conserver des cryptomonnaies via les applications PayPal.La société basée à San Jose, en Californie, espère que le service encouragera l'utilisation mondiale des cryptomonnaies et préparera son réseau aux nouvelles monnaies numériques que les banques centrales et les entreprises pourraient développer, a déclaré le président et chef de la direction Dan Schulman dans une interview.« Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle », a-t-il déclaré.Les titulaires de comptes américains pourront acheter, vendre et conserver des cryptomonnaies dans leurs portefeuilles PayPal au cours des prochaines semaines, a déclaré la société. PayPal prévoit d'étendre le service à son application de paiement peer-to-peer Venmo et à certains autres pays au cours du premier semestre 2021.La possibilité d'effectuer des paiements avec des cryptomonnaies sera disponible à partir du début de l'année prochaine, a déclaré la société.D'autres sociétés fintech traditionnelles, telles que le fournisseur de paiements mobiles Square Inc et la société d'applications de négociation d'actions Robinhood Markets Inc, permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptomonnaies, mais le lancement de PayPal est remarquable compte tenu de sa taille.Le Bitcoin a atteint son plus haut depuis juillet 2019 dans l'actualité. Il était pour la dernière fois en hausse de 4,8 % à 12 494 $, portant la croissance de la cryptomonnaie d’origine et la plus importante sur le marché au-dessus de 75 % sur l'année. Les acteurs du marché de la cryptomonnaie ont déclaré que la taille de PayPal signifiait que la stratégie allait être un plus pour les prix du bitcoin. « L'impact sur les prix sera globalement positif », a déclaré Joseph Edwards d'Enigma Securities, une société de courtage en cryptomonnaies à Londres. « Il n'y a aucune comparaison en ce qui concerne l'exposition potentielle entre l'avantage de l'offre PayPal et celui de toute offre précédente similaire ».Le bitcoin et d'autres cryptomonnaies ont eu du mal à s'imposer comme des modes de paiement largement utilisés malgré leur existence depuis plus d'une décennie. La volatilité des cryptomonnaies est attrayante pour les spéculateurs, mais présente des risques pour les commerçants et les acheteurs. Les transactions sont également plus lentes et plus coûteuses que les autres systèmes de paiement traditionnels.PayPal pense que son nouveau système résoudra ces problèmes, car les paiements seront réglés en utilisant des devises traditionnelles, telles que le dollar américain. Cela signifie que PayPal gérera le risque de fluctuations de prix et que les marchands recevront des paiements en token.PayPal est l'un des plus grands fournisseurs de paiement mondiaux, avec 346 millions de comptes actifs et 222 milliards de dollars de volume traités au deuxième trimestre 2020. Il a été l’un des premiers membres fondateurs de l'association Libra. Ce projet devrait à terme permettre à ses deux milliards d’utilisateurs d’acheter des biens ou d’envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message instantané. Mais les difficultés rencontrées avec les régulateurs sceptiques du monde entier ont poussé certains de ses partenaires à reconsidérer leur soutien à ce projet. C’est ainsi qu’en octobre 2019, PayPal a décidé de se retirer de la liste des entreprises qui soutenaient ce projet.Ce retrait de PayPal a fait de la société le premier membre ayant quitté l’association Libra de Facebook. La société n’a pas donné de raisons particulières pouvant expliquer son retrait de ce projet. Mais d’après certains médias, PayPal avait déjà commencé à prendre ses distances avec ce projet à cause de certains points d’ordre règlementaire sur lesquels l’entreprise avait des inquiétudes. Notamment la manière dont la plateforme luttera contre le blanchiment d’argent, et la requête qu’elle a reçue du Trésor américain à ce sujet, éléments qui ont sans doute précipité sa décision.Toutefois, la société PayPal a fait savoir que Facebook reste pour elle un partenaire stratégique et qu’à ce titre, elle continuera à le soutenir à divers titres. En réponse à tout ceci, Dante Disparte, responsable des politiques et des communications de l’Association Libra, a tout simplement fait savoir que l’association était consciente des défis qui l’attendent dans son projet de reconfiguration du système financier : « Le voyage sera long et difficile. Le type de changement qui reconfigurera le système financier en fonction des personnes, et non des institutions qui les servent, sera difficile. L'engagement dans cette mission est plus important pour nous que toute autre chose. Il vaut mieux connaître ce manque d'engagement maintenant plutôt que plus tard ».Source : PayPalQu'en pensez-vous ? Êtes-vous intéressé par un tel service ? Dans quelle mesure ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème