Uber abandonne ses rêves de dominer le secteur de voiture autonome, Et vend la division ATG que le fondateur avait autrefois saluée comme essentielle pour l'avenir de l'entreprise 7PARTAGES 3 0 L'Unité de voiture autonome d’Uber, connue sous le nom d'Uber Advanced Technology Group (ATG), a changé de propriétaire. Uber vend son activité de véhicules autonomes à Aurora Innovations, une startup basée à San Francisco et fondée par l'ancien ingénieur en chef du projet de voiture autonome de Google. La nouvelle a été annoncée par les deux entreprises lundi. Dans le cadre de l'accord, les voitures autonomes d'Aurora fonctionneront à terme sur la plateforme de covoiturage d'Uber. Uber investira 400 millions de dollars dans Aurora et le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, rejoindra le conseil d'administration de la startup.



Il n'est pas certain que cette acquisition entraîne des licenciements. « Aurora s'est engagée à faire des offres à la majorité des employés d'ATG », a déclaré un porte-parole d'Uber. « Nous travaillons sur les détails avec Aurora et nous informerons nos équipes dans les semaines à venir ».





« En ajoutant les personnes et la technologie d’ATG d'Uber à l'incroyable groupe que nous avons déjà réuni à Aurora, nous changeons le paysage de l'espace des véhicules autonomes », a déclaré Chris Urmson, cofondateur et PDG d'Aurora. « Avec l'ajout d'ATG, Aurora aura une équipe et une technologie incroyablement fortes, une voie claire vers plusieurs marchés, et les ressources nécessaires pour y parvenir. En termes simples, Aurora sera la société la mieux placée pour livrer les produits de la conduite autonome nécessaires pour rendre le transport et la logistique plus sûrs, plus accessibles et moins coûteux », lit-on dans un billet de blog publié par l’équipe d’Aurora.



La fin du rêve ambitieux d'Uber de remplacer ses taxis à conduite humaine par des taxis sans conducteur



Lorsque Uber a lancé son programme de voiture autonome en 2015, le fondateur Travis Kalanick, a considéré qu'il s'agissait d'une question de survie pour son entreprise. « Si nous ne sommes pas à égalité pour la première fois, alors la personne qui est en tête, ou l'entité qui est en tête, déploie ensuite un réseau de covoiturage qui est bien moins cher ou de bien meilleure qualité que celui d'Uber, alors Uber n'est plus une affaire », avait déclaré Kalanick lors d'une interview en 2016.



À l'époque, le battage médiatique autour de la technologie de voiture autonome atteignait son apogée. Google avait dévoilé sa technologie de conduite autonome quelques années plus tôt, et de nombreux observateurs du secteur s'attendaient à ce que cette technologie soit largement disponible au début des années 2020. Uber a donc commencé à dépenser des millions de dollars pour tenter de rattraper Google. L'effort d'Uber a été si précipité qu'il n'a pas pris les précautions de sécurité adéquates.



Uber pensait qu'en consacrant des millions de dollars au développement de sa propre technologie, elle pourrait éliminer son principal facteur de coût - les chauffeurs - et s'emparer du monde du transport avec des véhicules autonomes bon marché et en abondance. Au lieu de cela, Uber a dû faire face à plusieurs difficultés. L’entreprise vend ATG alors que l’unité a eu du mal à reprendre pied depuis qu'un véhicule d'Uber ATG



L'accident de 2018 s'est produit en partie parce qu'Uber avait désactivé certains des systèmes de freinage d'urgence des véhicules. Apparemment, les systèmes s'étaient enclenchés trop souvent, provoquant des trajets inconfortables pour les passagers. Au lieu de cela, la société a compté sur les conducteurs de sécurité pour intervenir si la voiture faisait une erreur.



L'accident qui en a résulté a forcé Uber à interrompre tous les essais sur route pendant quelques mois. Le programme a dû faire face à un scepticisme persistant de la part du public depuis lors. Les essais ont repris après des mois, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Les SUV Volvo de la société n'ont pu fonctionner qu'en circuit fermé dans le centre-ville de Pittsburgh, où se trouve le siège de ATG. L’année dernière, Uber a dévoilé son véhicule de troisième génération, et prévoit de commencer les essais à Washington DC et dans sa ville natale de San Francisco.



La société a également été poursuivie par Waymo pour avoir prétendument volé les secrets commerciaux de la branche voiture autonome de Google. Les sociétés ont finalement conclu un accord, mais l'ancien ingénieur vedette d'Uber (et ex-Googler) Anthony Levandowski a récemment été



Un accord qui permet à Aurora de couvrir son pari sur le camionnage longue distance



Aurora est un choix intéressant comme acheteur pour Uber. La startup a été fondée en 2016 par Chris Urmson, ancien ingénieur en chef du projet de conduite autonome de Google. Ses cofondateurs sont Sterling Anderson, qui a aidé à diriger le projet Model X de Tesla, et Drew Bagnell, qui a dirigé un laboratoire de recherche à Carnegie Mellon puis est parti travailler sur les véhicules autonomes à Uber. L'entreprise s'intéresse aux semi-remorques autonomes (sur lesquelles Uber travaillait également, mais qu'il a fini par abandonner) ainsi qu'aux taxis sans chauffeur. Fiat Chrysler, Hyundai et la startup Byton sont des clients d'Aurora.





Le modèle commercial initial d'Aurora consistait à concéder une licence de sa technologie de conduite autonome aux constructeurs automobiles. Mais au cours des dernières années, de plus en plus de constructeurs ont pris des participations dans d'autres entreprises concurrentes, laissant à Aurora peu de partenaires potentiels dans l'industrie automobile. Aurora a subi un revers l'année dernière lorsque Volkswagen a mis fin à un partenariat visant à intégrer la technologie Aurora dans les véhicules Volkswagen.



Plus tard en 2019, la startup est passée au camionnage longue distance comme première application de sa technologie de voiture autonome. Ce modèle commercial pourrait permettre à Aurora de réussir sans devoir conclure de gros contrats avec les constructeurs automobiles. Mais c'est risqué, car personne ne sait quand la technologie sera prête pour une utilisation sur les autoroutes à grande vitesse.



L'accord Uber donne donc un coup de pouce à Aurora sur plusieurs fronts. En effet, l'accord est assorti d'une somme de 400 millions de dollars en espèces, qui permettra à Aurora de prolonger sa piste pour atteindre la rentabilité. La participation d'Uber dans Aurora augmente également la probabilité qu'Uber soit prêt à mettre plus d'argent de côté à l'avenir si Aurora en a besoin.



L'accord permet également à Aurora de couvrir son pari sur le camionnage longue distance. Dans un article de blog, Chris Urmson a écrit que l'accord « donne à Aurora une occasion sans précédent de prendre la tête de l'industrie du transport routier et de la mobilité des passagers ». Non seulement l'équipe d'Uber ATG apporte une expertise précieuse sur le marché des taxis, mais Uber sera un partenaire précieux lorsque Aurora sera finalement prête à déployer des taxis sans conducteur dans tout le pays et dans le monde entier.



Il faut noter que malgré la vente de sa filiale de voitures sans conducteur, Uber a déclaré qu'il restait intéressé par le secteur, avec des plans de collaboration avec Aurora quand il s'agira de lancer des voitures sans conducteur sur son réseau.



« Peu de technologies sont aussi prometteuses que les véhicules sans conducteur pour améliorer la vie des gens grâce à des transports sûrs, accessibles et respectueux de l'environnement », a dit Khosrowshahi dans une déclaration. « Au cours des cinq dernières années, notre équipe phénoménale... a été à la pointe de cet effort - et en joignant ses forces à celles d'Aurora, elle est maintenant en pole position pour tenir cette promesse encore plus rapidement ».



Les voitures autonomes ont mis plus de temps à arriver sur le marché que ne l'avaient prédit les optimistes. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour que cette technologie devienne omniprésente. Le fait d'être une partie prenante minoritaire dans Aurora donne à Uber un partenaire de technologie sans conducteur potentiel, qui devra partager avec lui les coûts de la recherche et développement pour le développement de la technologie de la conduite autonome.



