Apple pourrait être obligé d'inclure un chargeur avec chaque iPhone vendu au Brésil, Pour ne pas avoir démontré les « avantages environnementaux » de sa décision 4PARTAGES 4 0 L'agence de protection des consommateurs de l'État de São Paulo, au Brésil, a déclaré qu'Apple devra inclure un adaptateur électrique avec chaque iPhone vendu dans cet État. Apple a retiré le chargeur et les écouteurs de la boîte de tous les iPhone en vente depuis le lancement de l'iPhone 12. Cette mesure est due à une partie de ses efforts pour réduire l'impact et promouvoir la gérance environnementale.



Quand Apple a annoncé, lors d’une keynote en octobre, que l'iPhone 12 serait livré sans chargeur dans la boîte, cela n'a pas surpris grand monde. Les rumeurs persistaient depuis des mois et le projet d'Apple de retirer le chargeur et les écouteurs de la boîte de l'iPhone permettrait à la société d'économiser une tonne d'émissions liées au transport maritime et, espérons-le, de réduire également les déchets électroniques. Il s'avère qu'il permettra en fait d'économiser 2 millions de tonnes de carbone chaque année, ce qui équivaut à retirer 450 000 voitures de la circulation.





« Apple retire également l'adaptateur électrique et les écouteurs des emballages des iPhone, ce qui réduit encore les émissions de carbone et évite l'extraction et l'utilisation de matériaux précieux, ce qui permet d'obtenir des emballages plus petits et plus légers et d'expédier 70 % de boîtes en plus sur une palette. Au total, ces changements permettront de réduire les émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer près de 450 000 voitures de la circulation par an », avait dit Apple.



Deux millions de tonnes d'émissions évitées, c'est près de 8 % des 25,1 millions de tonnes d'empreinte carbone annuelle d'Apple, dont 76 % proviennent de la fabrication des produits. Apple a sérieusement réduit son empreinte carbone en diminuant la taille de ses boîtes d'iPhone, en expédiant désormais 70 % de boîtes d'iPhone supplémentaires sur une seule palette.



La boîte de l'iPhone 12 continuera à être équipée du câble de chargement USB-C vers Lightning, mais les écouteurs et l'adaptateur secteur EarPod ne le seront pas. Ces accessoires ne seront désormais vendus que séparément.



Pourtant, après l'annonce et le lancement de l'iPhone 12 dans les magasins, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'Apple a peut-être un peu raté le coche avec sa décision de retirer les chargeurs de l'emballage de l'iPhone, et que de nombreux clients, à juste titre, seront profondément frustrés et confus par la situation. En effet, certains d'entre eux le sont probablement déjà.



Les autorités brésiliennes ont exigé a Apple qu'il inclue un chargeur avec les nouveaux appareils mobiles qu'il prévoit de vendre dans le pays, ce qu'il n'a pas fait depuis le lancement de l'iPhone 12. En effet, l'agence publique Procon-SP a contacté la société en octobre et a demandé à la société d'expliquer pourquoi elle ne fournissait plus d'accessoires de chargement avec ses nouveaux iPhone.



Procon-SP, une institution liée au Secrétariat de la Justice et qui se consacre à la protection des consommateurs à São Paulo, a demandé à Apple de fournir une preuve valable qui montre qu’inclure le chargeur dans la boîte des nouveaux smartphones est négatif pour les utilisateurs. De la même manière, l’agence a demandé de vérifier les avantages réels et spécifiques pour l'environnement que représente le fait de ne pas inclure ce chargeur d'iPhone.



Apple a répondu en vantant les avantages environnementaux de ne plus fournir d'adaptateur électrique avec les iPhone, en faisant remarquer que de nombreux utilisateurs ont déjà des chargeurs de rechange, et que cette décision permet de réduire les émissions de carbone et d'éviter l'extraction et l'utilisation d'éléments de terres rares.



Toutefois, dans un communiqué de presse publié mercredi, Procon-SP a déclaré qu’Apple n'a pas donné d'arguments « valables » qui défendent les consommateurs. Parmi les arguments de l'entreprise, il n'y a rien de nouveau à part ce qui a été dit le jour de sa présentation, où l'avantage d'aider l'environnement en réduisant les émissions de carbone est exposé.



Un adaptateur électrique est une « pièce essentielle » pour l'utilisation du produit



Dans son communiqué de presse, Procon-SP a déclaré qu'un adaptateur électrique était une « pièce essentielle » pour l'utilisation des produits Apple, et que vendre l'iPhone sans lui est contraire au code de défense des consommateurs brésilien. L’agence a également mentionné qu'Apple n'a pas démontré que les anciens chargeurs offrent la même expérience de charge que les nouveaux. Il n'a pas non plus été prouvé que l'utilisation de chargeurs tiers n'est pas utilisée comme un moyen d'échapper à la garantie par l'entreprise.





De plus, l'agence a déclaré qu'Apple n'avait pas suffisamment démontré les avantages environnementaux du retrait du chargeur de la boîte, et n'avait pas précisé dans les documents marketing que celui-ci n'était plus inclus. En effet, étant donné qu'il s'agit d'un changement important et significatif dans la manière dont ledit produit est commercialisé, puisque cet appareil est généralement vendu avec le chargeur, cette modification aurait dû être signalée. Ce qui n'a jamais été fait, a mentionné Procon-SP dans son analyse.



Bien que la décision soit exclusive à l'État de São Paulo, le gouvernement fédéral brésilien chercherait également à forcer Apple à vendre les iPhone avec l'adaptateur électrique inclus dans la boîte dans tout le pays.



Apple a été confronté à une situation similaire en France, où il est obligatoire



Comme la rumeur le disait avant qu'Apple ne dévoile officiellement l'iPhone 12, les quatre modèles sont livrés sans écouteurs ni adaptateur électrique dans la boîte dans d'autres pays du monde. En outre, l'iPhone 11, l'iPhone XR et l'iPhone SE ne sont plus équipés de ces accessoires, Apple les ayant retirés par la même occasion.



La décision d’Apple est en cours d'évaluation par les autorités brésiliennes. Procon-SP termine son communiqué en précisant que la conduite d'Apple sera examinée par le conseil de surveillance de l'agence. Comme auparavant, les consommateurs devraient recevoir un chargeur de la société.



Selon un commentateur, la décision d’Apple de retirer les accessoires ne l’a pas dérangé : « Cela ne m'a pas dérangé parce que j'utilise l'iPhone depuis des années et que j'ai des blocs et des câbles d'éclairage partout dans la maison. Je suis d'accord avec le fait qu'ils n'en incluent pas un, mais je comprends parfaitement pourquoi les autres veulent en inclure un », a-t-il écrit. Il a ajouté : « Je continue de penser qu'Apple aurait pu faire taire ce problème en incluant un bon pour un chargeur gratuit si vous en aviez besoin ». Et vous, qu’en pensez-vous ?



Que pensez-vous de la démarche des autorités brésiliennes pour ramener l'adaptateur dans le coffret de l'iPhone ?

Êtes vous aussi dérangé par le retrait des accessoires du pack de l'iPhone ?

Pensez-vous que Apple livrera les adaptateurs aux utilisateurs qui en auront besoin ?



L'iPhone 12 sera le premier smartphone d'Apple compatible à la technologie 5G. Apple présente quatre dispositifs pour un prix d'entrée de 809 € et retire du coffret le chargeur, évoquant l'écologie

Apple annonce les résultats financiers du quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires record de 64,7 milliards de dollars, et une baisse des ventes de l'iPhone

16 commentaires

Membre régulier https://www.developpez.com Envoyé par Markand Envoyé par Comme je le répète souvent, je comprends pas ce drama autour de ça.



Tout le monde crie au scandale sans se rendre compte que ça se fait déjà et sans se rendre compte qu'ils ont sans doute une panoplie de câble et chargeur à la maison. Apple a pris une bonne décision et tout le monde devrait suivre. Par contre là où ils ont merdé, c'est d'avoir toujours et encore gardé ce stupide de port lightning propriétaire..



De plus, ne pas fournir le chargeur sur certains objets, ce n'est pas dramatique. Cependant ici, Apple permet de recharger son téléphone plus vite, ce qui est nouveau à cette version, mais ne fournit pas le nouveau chargeur. Si l'on a déjà un iPhone, on aura la même charge qu'avant, puisqu'on aura un ancien chargeur, là ou pour les produits que tu as cité, un chargeur classique suffit amplement puisqu'il n'y a, il me semble, pas de charge rapide.



C'est pour cela qu'Apple est critiqué. 3 0 C'est simple pourtant. Apple se vante d'effectuer une action écologique, mais de l'autre côté, leurs téléphones sont impossibles à réparer, et ils attaquent en justice tous les indépendants qui veulent offrir ce service.De plus, ne pas fournir le chargeur sur certains objets, ce n'est pas dramatique. Cependant ici, Apple permet de recharger son téléphone plus vite, ce qui est nouveau à cette version, mais ne fournit pas le nouveau chargeur. Si l'on a déjà un iPhone, on aura la même charge qu'avant, puisqu'on aura un ancien chargeur, là ou pour les produits que tu as cité, un chargeur classique suffit amplement puisqu'il n'y a, il me semble, pas de charge rapide.C'est pour cela qu'Apple est critiqué. Membre éclairé https://www.developpez.com



J'ai acheté une montre garmin, elle a été livrée avec seulement un câble USB

J'ai acheté un clavier et une souris apple, livrés seulement avec un câble USB

J'ai acheté une gopro, toujours pas d'adaptateur secteur

J'ai acheté des manettes 8bitdo rechargeable, toujours en USB-C uniquement



Si vous achetez une Apple Watch, celle ci est aussi fourni uniquement avec un cable de recharge.

Si vous achetiez une 3DS il y a 8 ans, celle ci était fournie sans chargeur



Bref, j'en ai encore sous la main mais ce serait long.



Tout le monde crie au scandale sans se rendre compte que ça se fait déjà et sans se rendre compte qu'ils ont sans doute une panoplie de câble et chargeur à la maison. Apple a pris une bonne décision et tout le monde devrait suivre. Par contre là où ils ont merdé, c'est d'avoir toujours et encore gardé ce stupide de port lightning propriétaire.



Pour ma part, j'ai au moins 4 chargeurs USB-C à la maison, forcément, j'en utilise que un. 0 0 Comme je le répète souvent, je comprends pas ce drama autour de ça.J'ai acheté une montre garmin, elle a été livrée avec seulement un câble USBJ'ai acheté un clavier et une souris apple, livrés seulement avec un câble USBJ'ai acheté une gopro, toujours pas d'adaptateur secteurJ'ai acheté des manettes 8bitdo rechargeable, toujours en USB-C uniquementSi vous achetez une Apple Watch, celle ci est aussi fourni uniquement avec un cable de recharge.Si vous achetiez une 3DS il y a 8 ans, celle ci était fournie sans chargeurBref, j'en ai encore sous la main mais ce serait long.Tout le monde crie au scandale sans se rendre compte que ça se fait déjà et sans se rendre compte qu'ils ont sans doute une panoplie de câble et chargeur à la maison. Apple a pris une bonne décision et tout le monde devrait suivre. Par contre là où ils ont merdé, c'est d'avoir toujours et encore gardé ce stupide de port lightning propriétaire.Pour ma part, j'ai au moins 4 chargeurs USB-C à la maison, forcément, j'en utilise que un.