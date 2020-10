Apple annonce les résultats financiers du quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires record de 64,7 milliards de dollars, Et une baisse des ventes de l'iPhone 0PARTAGES 4 0 Apple a annoncé jeudi les résultats financiers de son quatrième trimestre fiscal 2020, qui s'est terminé le 26 septembre 2020. La société a enregistré un chiffre d'affaires record de 64,7 milliards de dollars pour le trimestre de septembre et un bénéfice trimestriel par action dilué de 0,73 dollar. Les ventes internationales ont représenté 59 % du chiffre d'affaires du trimestre. Mais les ventes de l’iPhone sont en baisse d’une année sur l’autre, toutefois les chiffres de ce trimestre n'incluaient pas le lancement d'un iPhone contrairement à certaines précédentes années.



Jeudi, lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2020, le PDG d’Apple Tim Cook était fier d'annoncer une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre dans toutes les catégories de produits malgré la pandémie, à part dans les ventes de l'iPhone.





« Apple a clôturé un exercice fiscal défini par l'innovation face à l'adversité avec un record pour le trimestre de septembre, mené par des records historiques pour Mac et les services », a déclaré le PDG d'Apple. « Malgré les effets continus de covid-19, Apple est au milieu de la période de lancement de ses produits la plus prolifique jamais enregistrée, et la réaction précoce à tous nos nouveaux produits, en particulier à notre première gamme d'iPhone 5G, a été extrêmement positive. De l'apprentissage à distance au bureau à domicile, les produits Apple ont été une fenêtre sur le monde pour les utilisateurs alors que la pandémie se poursuit, et nos équipes ont répondu aux besoins de ce moment avec créativité, passion et le genre de grandes idées que seule Apple peut offrir ».



Les revenus des Mac et des iPad ont tous deux dépassé les attentes des analystes, les revenus des Mac ayant augmenté de 29 % en glissement annuel et ceux des iPad de 46 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ceci est probablement dû au développement du travail à domicile, qui devrait aussi influencer les résultats du trimestre prochain, une deuxième vague de la pandémie faisant son apparition dans plusieurs pays. Les ventes de produits Apple (Airpods, Beats, Apple Watch) ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente. Les revenus des services ont augmenté de 16 %.



Selon un communiqué de presse publié jeudi par Apple, le conseil d'administration de la société a déclaré un dividende en espèces de 0,205 $ par action ordinaire de la société. Le dividende est payable le 12 novembre 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 novembre 2020.



Voici, ci-dessous, les résultats du quatrième trimestre 2020, y compris les résultats par ligne de produits :



Bénéfice par action (BPA) : 73 centimes

Chiffre d'affaires trimestriel : 64,7 milliards de dollars

Revenus de l'iPhone : 26,44 milliards de dollars

Revenus des services : 14,55 milliards de dollars

Revenus des autres produits : 7,88 milliards de dollars

Revenus des Mac : 9,0 milliards de dollars

Revenus de l'iPad : 6,8 milliards de dollars

Marge brute : 38,2 %.

« Notre performance exceptionnelle du trimestre de septembre conclut un exercice financier remarquable, où nous avons établi de nouveaux records historiques en termes de chiffre d'affaires, de bénéfice par action et de cash-flow libre, malgré un environnement macroéconomique extrêmement volatile et difficile », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d'Apple. « Nos résultats de vente et la fidélité inégalée de nos clients ont conduit notre base active d'appareils installés à un niveau jamais atteint dans toutes nos grandes catégories de produits. Nous avons également restitué près de 22 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, car nous maintenons notre objectif d'atteindre une position nette neutre en termes de trésorerie au fil du temps ».



L'iPhone n’a pas contribué à la hausse des résultats



Apple a annoncé des résultats record, toutefois, le chiffre d'affaires total de la société n'a augmenté que de 1 % par rapport à la même période au cours de l'année précédente. De plus, le chiffre d'affaires record est mitigé par les ventes d'iPhone, un produit phare de la société, qui ont diminué de près de 21 % par rapport à l'année précédente.



Il faut noter toutefois que c'était un trimestre assez différent, car, contrairement à certaines années précédentes (y compris l'année dernière), les chiffres de ce trimestre n'incluaient pas le lancement d'un iPhone. Les différents modèles de l'iPhone 12 sont livrés en octobre et novembre au lieu de septembre cette année.





Bien que l'iPhone n'ait pas contribué à la hausse des résultats, Apple a lancé d'autres produits au cours de la période, notamment l'iPad Air redessiné et deux montres Apple : l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE. Le chiffre d'affaires de l'iPad a augmenté de 46 % par rapport à l'année précédente, et le chiffre d'affaires de Mac a également connu une importante hausse. Les services ont augmenté de 16,3 % par rapport à l'année précédente, pour un total de 14,55 milliards de dollars, soit plus de revenus que toute autre catégorie de produits, à l'exception de l'iPhone.



Tim Cook a indiqué qu'Apple TV+ avait réalisé un bon trimestre, en qualifiant la série Ted Lasso de succès notable. La comédie sportive mettant en vedette Jason Sudeikis a été saluée pour son atmosphère positive et stimulante, et elle pourrait bien être le plus grand succès d'Apple TV+ à ce jour, même si Apple n'a pas publié autant de chiffres sur l'audience d'Apple TV+ que beaucoup le souhaiteraient.



Apple a également a évité une fois de plus de donner des indications pour le prochain trimestre, une pratique à laquelle elle et d'autres entreprises se sont tenues tout au long de la pandémie, compte tenu des incertitudes mondiales qui y sont liées. Certains analystes avaient pensé qu'Apple pourrait revenir à donner des indications pour ce trimestre, mais avec les cas de covid-19 en forte hausse dans certaines régions, il semble que ce n'était pas encore le bon moment. Cela signifie que les analystes, les investisseurs et les autres observateurs n'ont aucune idée de la performance des ventes qu'Apple prévoit pour les iPhone 12 et 12 Pro.



Les actions d'Apple ont chuté d'environ 5 % en valeur en dehors des heures de négociation, certains investisseurs ayant été déçus que la hausse des ventes d'iPad et de Mac ne soit pas suffisante pour compenser le déclin à court terme de l'iPhone. Mais un commentateur pense que les choses iront davantage mieux au cours du trimestre de décembre : « je pense qu'avec les gens restant à la maison sur leur ordinateur toute la journée, y compris pratiquement tous ceux qui commencent la nouvelle année scolaire, tous les fabricants d'appareils électroniques reçoivent un grand coup de pouce ».



