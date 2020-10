L'iPhone 12 sera le premier smartphone d'Apple compatible à la technologie 5G. Apple présente quatre dispositifs pour un prix d'entrée de 809 € et retire du coffret le chargeur, évoquant l'écologie 4PARTAGES 5 0 Durant une keynote pendant laquelle Apple a parlé de l’iPhone 12, l’éditeur a indiqué qu’il s’agit de son premier smartphone compatible à la technologie 5G.



L’éditeur d’iOS a bien présenté quatre smartphones. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, tous les deux avec des écrans de 6,1 pouces, seront disponibles en précommande à partir du 16 octobre, pour des livraisons à partir du 23 octobre. Les iPhone 12 Mini (5,4 pouces) et iPhone 12 Pro Max (6,4 pouces) quant à eux ne seront disponibles en précommande qu'à partir du 6 novembre, pour livraison une semaine plus tard. L'iPhone 12 Mini sera proposé à partir de 809 €, l'iPhone 12 à partir de 909 €. L’iPhone 12 Pro quant à lui sera disponible « à partir de 1 159 € avant reprise de votre appareil » et l’iPhone 12 Pro à partir de 1 [259 €.



Apple n'inclura pas de chargeur d'alimentation ou d'écouteurs avec l'iPhone 12, pour des raisons environnementales. Apple a déclaré qu'il serait en mesure de réduire considérablement les émissions de carbone en n'ayant pas à fabriquer les accessoires en premier lieu, en plus de réduire la taille de la boîte d'expédition de chaque iPhone vendu. Apple affirme que cela permettra d'économiser 2 millions de tonnes métriques de carbone par an.



« Pour tous les modèles d’iPhone, nous retirons de la boîte l’adaptateur secteur souvent inutilisé, et nous ajoutons le très utile câble de charge rapide USB‑C vers Lightning. Cela permet de réduire la taille de l’emballage et le nombre de cargaisons, puisqu’il y a plus de boîtes par cargaison. Par ailleurs, nous accompagnons nos partenaires de fabrication dans leur transition vers les énergies renouvelables. Mises bout à bout, toutes ces initiatives ont pour effet de réduire nos émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes métriques par an ».



La vice-présidente d'Apple, Lisa Jackson, a déclaré qu'il y avait déjà plus de 2 milliards d'adaptateurs secteur dans le monde, donc continuer à les inclure dans la boîte avec l'iPhone était un gaspillage. La société a également déclaré que de plus en plus de clients optaient pour des méthodes de charge sans fil. « Nous espérons que tous les constructeurs nous imiteront », a lancé Apple après avoir annoncé que par souci écologique, les chargeurs et les écouteurs EarPods ne seraient plus livrés avec les iPhone.



La boîte de l'iPhone 12 continuera à être équipée du câble de chargement USB-C vers Lightning, mais les écouteurs et l'adaptateur secteur EarPod ne le seront pas. Ces accessoires ne seront désormais vendus que séparément.





En France, cependant, pour une moins forte exposition aux ondes lors des appels, une loi oblige les constructeurs de smartphones à fournir des « oreillettes » à leurs clients. Selon le texte, « Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. »



Apple ne peut donc pas, légalement, retirer les EarPods de la boîte. Raison pour laquelle, dans le contenu du coffret à destination de la France, Apple inclut les écouteurs EarPods.





Voici les caractéristiques techniques



iPhone 12 mini (disponible en noir, blanc, rouge, vert et bleu) :

une face avant Ceramic Shield pour la résistance aux chutes, un design en aluminium avec dos en verre ;

une capacité de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go ;

un écran Super Retina XDR, OLED tout écran de 5,4 pouces, une résolution de 2 340 x 1 080 pixels à 476 ppp

L’iPhone 12 reprend pratiquement les mêmes caractéristiques en termes de couleurs, de design, de capacité de stockage. Il y a des différences au niveau de l’écran ; l’iPhone 12 dispose bien entendu d’un écran Super Retina XDR, OLED tout écran de 6,1 pouces pour une résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp.





Au niveau des écrans, sur les deux modèles, nous retrouvons :

Un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts

Un affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères

Un écran HDR

True Tone

Une large gamme de couleurs (P3)

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1 (standard)

Une luminosité maximale de 625 nits (standard) ; une luminosité maximale de 1 200 nits (HDR).



Les deux dispositifs ont un indice de protection IP68 (Résistance aux éclaboussures, à l’eau - jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum - et à la poussière) défini par la norme 60529 de la CEI.



Ils embarquent une puce A14 Bionic et Neural Engine nouvelle génération. Selon Apple, « la puce A14 Bionic est la première puce 5 nanomètres du marché, avec des composants sophistiqués qui se mesurent en atomes. Les transistors, dont le nombre a augmenté de 40 %, donnent un sérieux coup d’accélérateur tout en améliorant l’efficacité énergétique afin de prolonger l’autonomie. Et un nouveau processeur de signal d’image (ISP) permet d’enregistrer en Dolby Vision, prouesse inaccessible aux caméras professionnelles et – cela va sans dire – aux autres téléphones. » Dédié à l’apprentissage machine, Neural Engine est quant à lui équipé de 16 cœurs qui permettent de gérer toutes les applications avancées d’iOS (photo, etc.).



Pour l’appareil photo, vous avez :

Double appareil photo 12 Mpx : ultra grand‑angle et grand‑angle

Ultra grand-angle : ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°

Grand‑angle : ouverture ƒ/1,6

Zoom optique arrière 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono)

Stabilisation optique de l’image (grand-angle)

Objectif à cinq éléments (ultra grand-angle) ; objectif à six éléments (grand‑angle)

Flash True Tone plus lumineux avec synchro lente

Panoramique (jusqu’à 63 Mpx)

Protection d’objectifs en cristal de saphir

100 % de Focus Pixels (grand-angle)

Mode Nuit (ultra grand-angle et grand-angle)

Deep Fusion (ultra grand-angle et grand-angle)

Smart HDR 3 avec détection de la scène

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

Correction de l’objectif (ultra grand*-angle)

Correction des yeux rouges avancée

Stabilisation automatique de l’image

Mode Rafale

Géo*référencement des photos

Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG





Du côté des finitions de l’iPhone 12 Pro et Pro Max vous avez les couleurs Argent, graphite, or, bleu Pacifique, la Face avant Ceramic Shield, le design en acier inoxydable avec dos en verre mat texturé.



Ici, l’espace de stockage commence à 128 Go, puis 256 Go et enfin 512 Go. L’iPhone 12 Pro dispose d’un écran Super Retina XDR, OLED tout écran de 6,1 pouces (diagonale) et d’une résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp tandis que l’iPhone 12 Pro Max dispose d’un écran Super Retina XDR, OLED tout écran de 6,7 pouces (diagonale) et d’une résolution de 2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp.



Les deux dispositifs ont un indice de protection IP68, embarque la puce A14 Bionic et Neural Engine nouvelle génération.



Les iPhone 12 Pro et Pro Max sont les seuls des quatre catégories d’iPhone a embarqué la technologie LiDAR. Apple indique que « la NASA utilise la technologie LiDAR pour sa prochaine expédition sur Mars. L’iPhone 12 Pro se sert de son scanner LiDAR pour mesurer le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets. Il crée grâce à ces données une carte de profondeur de l’espace dans lequel vous vous trouvez, quel qu’il soit. Sa précision et sa rapidité d’exécution record permettent aux apps de réalité augmentée de transformer votre salon en une forêt tropicale ou de vous montrer à quoi ressemblera une paire de baskets à vos pieds ».



Pour la recharge, Apple a décidé de ressusciter MagSafe, connecteur magnétique que les utilisateurs d’anciens MacBook connaissent bien. Sur iPhone, cela permet une charge sans fil rapide (20W) et surtout, la construction d’un écosystème complet d’accessoires magnétiques.



Pour la recharge, Apple a décidé de ressusciter MagSafe, connecteur magnétique que les utilisateurs d'anciens MacBook connaissent bien. Sur iPhone, cela permet une charge sans fil rapide (20W) et surtout, la construction d'un écosystème complet d'accessoires magnétiques.

Ils sont fort chez Apple 4 0 Pas grand chose de nouveau, un design à la iPhone 4 avec une augmentation de 100€, le tout sans chargeur avec un nouveau cableen USB-C qu'on ne peut pas utiliser.Ils sont fort chez Apple Membre averti https://www.developpez.com 3 0 A chaque sortie je me fais toujours la même réflexion : pourquoi tant d'argent dans un téléphone? Le pire c'est que malgré la crise, et le fait que les Français pestent sur leur pouvoir d'achat, les ventes vont exploser... Membre du Club https://www.developpez.com 2 0 Pourquoi mettre tant d'argent malgré la crise ? -> les gens ont besoin de reconnaissance et d'être "bien vu" des autres. Et ils sont un peu con aussi mais chut faut rien dire Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Dgamax Envoyé par

Ils sont fort chez Apple Pas grand chose de nouveau, un design à la iPhone 4 avec une augmentation de 100€, le tout sans chargeur avec un nouveau cableen USB-C qu'on ne peut pas utiliser.Ils sont fort chez Apple 1 0 Parfaitement! Ils sont même très fort chez Apple... Parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi... Il y a toujours des imbéciles pour acheter leurs produits quel que soit la qualité du produit et quelque soit le prix! Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par titou31000 Envoyé par pourquoi tant d'argent dans un téléphone?



Envoyé par titou31000 Envoyé par les ventes vont exploser...



Si ça se trouve l'action d'Apple en bourse est une bulle qui finira par exploser et causer des dégâts majeurs à l'économie mondiale. 0 0 C'est clair que c'est impressionnant de mettre 1200€ dans un téléphone, pour ce prix là tu peux te monter un gros PC de bureau.En fait le volume de vente diminue, mais les bénéfices augmentent.Si ça se trouve l'action d'Apple en bourse est une bulle qui finira par exploser et causer des dégâts majeurs à l'économie mondiale. Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par Dgamax Envoyé par

Ils sont fort chez Apple Pas grand chose de nouveau, un design à la iPhone 4 avec une augmentation de 100€, le tout sans chargeur avec un nouveau cableen USB-C qu'on ne peut pas utiliser.Ils sont fort chez Apple 0 0 D'accord pour tout sauf l'usbs, c'est en train de devenir la norme, même dans ma voiture il n'y à plus que ça. Membre actif https://www.developpez.com Envoyé par L33tige Envoyé par D'accord pour tout sauf l'usbs, c'est en train de devenir la norme, même dans ma voiture il n'y à plus que ça.

J'en ai pas par exemple de chargeur USB-C chez moi aujourd'hui, ils sont tout en USB-A 0 0 Oui je suis d'accord mais Apple fournis pour la première fois un cable lighting vers usb-c mais pas de chargeur, pendant lors conférence ils nous blablataient que tout le monde avait un chargeur usb désormais, c'est vrai mais pas pour un cable usb-c...J'en ai pas par exemple de chargeur USB-C chez moi aujourd'hui, ils sont tout en USB-A Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Apple a présenté quatre dispositifs durant sa keynote pour un prix d'entrée de 809 €. L'éditeur retire de la boîte l’adaptateur secteur pour des raisons écologiques Apple a présenté quatre dispositifs durant sa keynote pour un prix d'entrée de 809 €. L'éditeur retire de la boîte l’adaptateur secteur pour des raisons écologiques



Ou comment prendre ses clients pour des imbéciles... Qu'ils sont! 0 0 Et pour raisons écologiques, les "fana" de la marque vont acheter l'adaptateur en plus! Le pire est qu'une majorité d'acheteurs va avoir bonne conscience parce que pensant vraiment faire preuve d'écologie...Ou comment prendre ses clients pour des imbéciles... Qu'ils sont! Poster une réponse Signaler un problème