La France va appliquer une "taxe numérique" aux géants de la technologie en ligne Malgré les menaces de représailles américaines 6PARTAGES 4 0 Le ministère français des finances annoncé mercredi avoir envoyé des avis aux grandes entreprises technologiques redevables de la taxe sur les services numériques pour qu'elles celles-ci s'acquittent de ladite taxe comme prévue en décembre. Ceci malgré l'avertissement de Washington qui pourrait riposter par de nouveaux tarifs sur les importations françaises. « Les entreprises soumises à cette taxe ont été notifiées », a déclaré un fonctionnaire du ministère, faisant notamment référence aux entreprises américaines Google, Amazon, Facebook et Apple, qui, selon les États-Unis, sont injustement visées par la taxe.



La collecte de cet impôt, qui vise des groupes comme Amazon et Facebook, avait été suspendue pour permettre que la négociation conduite par l'Organisation pour la Coopération et de la Développement Economiques (OCDE) aboutisse à une solution internationale. L'OCDE travaille sur un plan visant à contraindre les entreprises du numérique à s'acquitter de leurs impôts dans les pays où ces dernières génèrent leurs profits plutôt que dans des entités fiscalement plus favorables où elles font enregistrer leurs filiales.



Le Premier ministre français Jean Castex et le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire



La France avait cependant prévenu que si le blocage des discussions menées par l'OCDE persistait, elle appliquerait sa propre taxe. En octobre dernier, les 140 pays impliqués dans les négociations sur le sujet ont décidé de prolonger jusqu'à la mi-2021 les discussions. « Les entreprises assujetties à cette taxe (taxe numérique) ont reçu un avis d'imposition pour le versement des acomptes de 2020 », a déclaré un responsable du ministère des Finances.



En effet, le Parlement français a adopté en 2019 une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires des entreprises dégageant des revenus supérieurs à 25 millions d'euros dans le territoire national et 750 millions d'euros dans le monde. La France espérait alors à l'époque que cet impôt rapporterait environ 500 millions d'euros cette année, mais le projet de finances 2021 l'évalue désormais à 400 millions.



La position de Facebook est « de se conformer à toutes les lois fiscales dans les juridictions où nous opérons », indique le réseau social dans sa politique générale ; ajoutant qu'elle avait reçu sa facture fiscale des autorités françaises. Amazon, pour sa part, indique avoir reçu un rappel des autorités françaises pour payer la taxe, et s'y conformera, selon une personne connaissant bien le sujet chez le détaillant en ligne. D'autres groupes technologiques ont fait des déclarations similaires.



La France a indiqué qu'elle mettrait fin à cette taxe dès qu'un accord au sein de l'OCDE serait conclu. « Nous prélèverons cette taxe numérique à la mi-décembre, comme nous l'avons toujours expliqué à l'administration américaine. Notre objectif reste de parvenir à un accord de l'OCDE d'ici les premiers mois de 2021 car nous restons profondément convaincus que la meilleure façon de traiter cette question importante de la fiscalité numérique est d'obtenir un accord multilatéral dans le cadre de l'OCDE », a déclaré lundi le ministre des Finances, Bruno Le Maire.



Bruno Le Maire a souhaité que la future administration américaine soutienne rapidement le principe d'une réorganisation de la fiscalité internationale des entreprises numériques, alors que Donald Trump s'est montré réticent à un accord multilatéral sur le sujet, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Effectivement, Trump avait averti que des droits punitifs de 25 % sur les produits français d'une valeur de 1,3 milliards de dollars US, y compris les célèbres cosmétiques et sacs à main du pays seront imputés. Dan Neidle, un associé du cabinet d'avocats Clifford Chance, est sceptique quant à l'acceptation d'un tel accord par le président américain élu Joe Biden. « Je ne sais pas pourquoi Biden accepterait un accord qui permet aux entreprises américaines de payer plus d'impôts en Europe et qui ne présente pas beaucoup d'avantages pour les États-Unis », a déclaré Neidle.





La décision française risque d'intensifier une lutte de longue haleine sur la manière de faire payer aux multinationales technologiques américaines une part plus importante de leurs taxes dans les pays où elles opèrent. Parallèlement, un groupe de députés français de la Commission des finances, porté par Guillaume Peltier, a proposé mercredi 18 novembre de créer un « prélèvement sur les bénéfices supplémentaires des GAFAM pour soutenir nos commerces de proximité et nos librairies ».



La proposition de loi portée par Guillaume Peltier part du principe que « si aucune leçon n’a été tirée au sommet de l’État depuis la "première vague de contamination", nos commerces de proximité, nos libraires, nos coiffeurs, nos restaurateurs sont menacés d’une disparition pure et simple, et sans espoir de retour ». Face à la croissance fulgurante de géants du numérique comme Amazon qui déclare avoir triplé ses bénéfices nets au troisième trimestre soit 6,2 milliards de dollars, le député propose de créer une taxe exceptionnelle sur les GAFAM.



La proposition de loi du député Peltier est bien plus tranchante. Elle vise en effet à imposer « un nouveau prélèvement de 50 % sur les bénéfices exceptionnels des GAFAM depuis le premier confinement de cette année, c’est-à-dire directement dus à la crise sanitaire de la Covid-19 ». L’objectif étant de transférer intégralement les montants prélevés vers un fonds dédié à des « dispositifs d’aides financières au profit des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale ».



Thierry Ben Samoun, avocat fiscaliste à Marseille, reste sceptique. Il explique : « Toute proposition de loi qui cherche à imposer les bénéfices des GAFAM n’a pas de sens. Nous avons accès à un bilan de ceux-ci pour leur activité mondiale, leur siège étant aux États-Unis, mais pas pour leur activité en France ». En effet, selon lui, il est impossible de quantifier les bénéfices des géants du numérique en France. « Il est strictement impossible d’imposer les GAFAM sur leurs bénéfices, car ils n’ont pas d’établissement stable en France. Nous n’avons aucun élément déclaratif sur leurs bénéfices en France », précise Samoun.



Les entreprises visées dans ce dispositif juridique risquent une double imposition. Sur ce point, le bureau du député Peltier, précise : « La société Amazon (principalement visée par ce projet de loi) a des activités majoritairement hors numériques, alors même que l’optimisation fiscale des GAFAM concerne l’ensemble des activités, numériques ou hors numériques ». Par ailleurs, continue-t-il, « le bénéfice visé dans cette proposition de loi est celui qui est issu des produits commandés par voie électronique, en France ».



L'autre difficulté de la proposition de loi en question tient dans le ciblage des entreprises visées : la taxe portée par Bruno Le Maire touche ainsi une multinationale française comme Criteo. Le texte de Guillaume Peltier établit une taxe exceptionnelle annuelle pour 2020 et 2021 sur toutes les « ventes de bien commandés par voie électronique » réalisées par les « opérateurs qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 millions d’euros à l’échelle mondiale et de 25 millions d’euros à l’échelle du territoire français lors du dernier exercice clos ».

Plusieurs entreprises françaises risqueraient ainsi d'être taxées à deux reprises, car il est impossible de cibler une société en particulier dans une loi, outre que le texte ne prévoit pas de système d'imputation.



Sources :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Pensez-vous que le GAFAM vont prépercuter le prix sur les clients français ?



Voir aussi :



Taxe GAFA : la France prépare une riposte à la mise en exécution des menaces américaines. Mais note que cette guerre commerciale ne profitera à personne



L'Italie emboite le pas à la France en approuvant son projet de taxe numérique nationale ciblant les GAFA, qui devrait entrer en vigueur en janvier 2020



Taxe numérique : voici la liste des 29 entreprises qui seraient concernées par la mesure française, d'après un cabinet d'étude

Le ministère français des finances annoncé mercredi avoir envoyé des avis aux grandes entreprises technologiques redevables de la taxe sur les services numériques pour qu'elles celles-ci s'acquittent de ladite taxe comme prévue en décembre. Ceci malgré l'avertissement de Washington qui pourrait riposter par de nouveaux tarifs sur les importations françaises. « Les entreprises soumises à cette taxe ont été notifiées », a déclaré un fonctionnaire du ministère, faisant notamment référence aux entreprises américaines Google, Amazon, Facebook et Apple, qui, selon les États-Unis, sont injustement visées par la taxe.La collecte de cet impôt, qui vise des groupes comme Amazon et Facebook, avait été suspendue pour permettre que la négociation conduite par l'Organisation pour la Coopération et de la Développement Economiques (OCDE) aboutisse à une solution internationale. L'OCDE travaille sur un plan visant à contraindre les entreprises du numérique à s'acquitter de leurs impôts dans les pays où ces dernières génèrent leurs profits plutôt que dans des entités fiscalement plus favorables où elles font enregistrer leurs filiales.La France avait cependant prévenu que si le blocage des discussions menées par l'OCDE persistait, elle appliquerait sa propre taxe. En octobre dernier, les 140 pays impliqués dans les négociations sur le sujet ont décidé de prolonger jusqu'à la mi-2021 les discussions. « Les entreprises assujetties à cette taxe (taxe numérique) ont reçu un avis d'imposition pour le versement des acomptes de 2020 », a déclaré un responsable du ministère des Finances.En effet, le Parlement français a adopté en 2019 une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires des entreprises dégageant des revenus supérieurs à 25 millions d'euros dans le territoire national et 750 millions d'euros dans le monde. La France espérait alors à l'époque que cet impôt rapporterait environ 500 millions d'euros cette année, mais le projet de finances 2021 l'évalue désormais à 400 millions.La position de Facebook est « de se conformer à toutes les lois fiscales dans les juridictions où nous opérons », indique le réseau social dans sa politique générale ; ajoutant qu'elle avait reçu sa facture fiscale des autorités françaises. Amazon, pour sa part, indique avoir reçu un rappel des autorités françaises pour payer la taxe, et s'y conformera, selon une personne connaissant bien le sujet chez le détaillant en ligne. D'autres groupes technologiques ont fait des déclarations similaires.La France a indiqué qu'elle mettrait fin à cette taxe dès qu'un accord au sein de l'OCDE serait conclu. « Nous prélèverons cette taxe numérique à la mi-décembre, comme nous l'avons toujours expliqué à l'administration américaine. Notre objectif reste de parvenir à un accord de l'OCDE d'ici les premiers mois de 2021 car nous restons profondément convaincus que la meilleure façon de traiter cette question importante de la fiscalité numérique est d'obtenir un accord multilatéral dans le cadre de l'OCDE », a déclaré lundi le ministre des Finances, Bruno Le Maire.Bruno Le Maire a souhaité que la future administration américaine soutienne rapidement le principe d'une réorganisation de la fiscalité internationale des entreprises numériques, alors que Donald Trump s'est montré réticent à un accord multilatéral sur le sujet, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Effectivement, Trump avait averti que des droits punitifs de 25 % sur les produits français d'une valeur de 1,3 milliards de dollars US, y compris les célèbres cosmétiques et sacs à main du pays seront imputés. Dan Neidle, un associé du cabinet d'avocats Clifford Chance, est sceptique quant à l'acceptation d'un tel accord par le président américain élu Joe Biden. « Je ne sais pas pourquoi Biden accepterait un accord qui permet aux entreprises américaines de payer plus d'impôts en Europe et qui ne présente pas beaucoup d'avantages pour les États-Unis », a déclaré Neidle.La décision française risque d'intensifier une lutte de longue haleine sur la manière de faire payer aux multinationales technologiques américaines une part plus importante de leurs taxes dans les pays où elles opèrent. Parallèlement, un groupe de députés français de la Commission des finances, porté par Guillaume Peltier, a proposé mercredi 18 novembre de créer un « prélèvement sur les bénéfices supplémentaires des GAFAM pour soutenir nos commerces de proximité et nos librairies ».La proposition de loi portée par Guillaume Peltier part du principe que « si aucune leçon n’a été tirée au sommet de l’État depuis la "première vague de contamination", nos commerces de proximité, nos libraires, nos coiffeurs, nos restaurateurs sont menacés d’une disparition pure et simple, et sans espoir de retour ». Face à la croissance fulgurante de géants du numérique comme Amazon qui déclare avoir triplé ses bénéfices nets au troisième trimestre soit 6,2 milliards de dollars, le député propose de créer une taxe exceptionnelle sur les GAFAM.La proposition de loi du député Peltier est bien plus tranchante. Elle vise en effet à imposer « un nouveau prélèvement de 50 % sur les bénéfices exceptionnels des GAFAM depuis le premier confinement de cette année, c’est-à-dire directement dus à la crise sanitaire de la Covid-19 ». L’objectif étant de transférer intégralement les montants prélevés vers un fonds dédié à des « dispositifs d’aides financières au profit des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale ».Thierry Ben Samoun, avocat fiscaliste à Marseille, reste sceptique. Il explique : « Toute proposition de loi qui cherche à imposer les bénéfices des GAFAM n’a pas de sens. Nous avons accès à un bilan de ceux-ci pour leur activité mondiale, leur siège étant aux États-Unis, mais pas pour leur activité en France ». En effet, selon lui, il est impossible de quantifier les bénéfices des géants du numérique en France. « Il est strictement impossible d’imposer les GAFAM sur leurs bénéfices, car ils n’ont pas d’établissement stable en France. Nous n’avons aucun élément déclaratif sur leurs bénéfices en France », précise Samoun.Les entreprises visées dans ce dispositif juridique risquent une double imposition. Sur ce point, le bureau du député Peltier, précise : « La société Amazon (principalement visée par ce projet de loi) a des activités majoritairement hors numériques, alors même que l’optimisation fiscale des GAFAM concerne l’ensemble des activités, numériques ou hors numériques ». Par ailleurs, continue-t-il, « le bénéfice visé dans cette proposition de loi est celui qui est issu des produits commandés par voie électronique, en France ».L'autre difficulté de la proposition de loi en question tient dans le ciblage des entreprises visées : la taxe portée par Bruno Le Maire touche ainsi une multinationale française comme Criteo. Le texte de Guillaume Peltier établit une taxe exceptionnelle annuelle pour 2020 et 2021 sur toutes les « ventes de bien commandés par voie électronique » réalisées par les « opérateurs qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 millions d’euros à l’échelle mondiale et de 25 millions d’euros à l’échelle du territoire français lors du dernier exercice clos ».Plusieurs entreprises françaises risqueraient ainsi d'être taxées à deux reprises, car il est impossible de cibler une société en particulier dans une loi, outre que le texte ne prévoit pas de système d'imputation.Sources : Proposition de loi Projet de loi , ReutersQu’en pensez-vous ?Pensez-vous que le GAFAM vont prépercuter le prix sur les clients français ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1191 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par robertledoux Envoyé par Taxer taxer, toujours taxer… quand comprendront-ils que ça ne sert a rien. Au mieux, Amazon reportera ce cout sur les vendeurs ou les clients et au pire, fermera son marché à la France.



Au lieu de dépenser de l’énergie folle pour des rustines, autant baisser les taxes des entreprises françaises et tout mettre en place pour qu’une startup se lance dans l’aventure (sans se faire défoncer par les taxes) pour devenir le prochain Amazon. On pourrait imaginer une marketplace en partenariat avec des acteurs FR pour la logistique et le transport. 1 0 Comment pouvez-vous rivaliser si amazon ne paie pas d'impôts? Tout le monde doit avoir les meme regles et couts Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Non, parce qu'il y a la libre circulation des biens et des services. Les entreprises organisent leur déficit en France (elles envoient leur bénéfices dans les paradis fiscaux), et la France ne peut rien faire pour empêcher les entreprises d'envoyer de l'argent à la maison mère.



On peut essayer, mais les entreprises ont les moyens d'embaucher des avocats spécialistes dans l'optimisation fiscale, leur job consiste à trouver des failles à exploiter, comme ils disent aux échecs : "je vois un trou, j'y rentre".

Les grosses entreprises font aussi du lobbying en achetant des députés et ce genre de chose.

Changer le système d’impôt en prenant directement en compte cette donnée devrait permettre de contrer l'optimisation fiscale.

Après je ne suis pas spécialise des impôts, mais si on est capable de taxer les bénéfices, ont devrait être capable de calculer un impôt juste, même en cas d'optimisation fiscale. 1 0 Sauf que les taxes dont on parle sont bien calculer en fonction des bénéfices fait en France. Cette donnée existe donc.Changer le système d’impôt en prenant directement en compte cette donnée devrait permettre de contrer l'optimisation fiscale.Après je ne suis pas spécialise des impôts, mais si on est capable de taxer les bénéfices, ont devrait être capable de calculer un impôt juste, même en cas d'optimisation fiscale. Membre confirmé https://www.developpez.com 0 0 W la France, en Italie encore rien en matiere de web tax Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par robertledoux Envoyé par Taxer taxer, toujours taxer… quand comprendront-ils que ça ne sert a rien.

Moi personnellement je n'envoie pas mes revenus dans un paradis fiscal (Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, Malte, Chypre) pour organiser mon déficit en France.

C'est dégueulasse que les gros puissent éviter l'impôt alors que les petits se font essorer.



Et si l'état supprimait les impôts pour tout le monde, comment on financerait l'Éducation, la Justice, la Défense, l'Agriculture, la Sécurité, etc ? 0 0 Si les grosses entreprises payaient leur impôts l'état n'aurait pas à créer cette taxe.Moi personnellement je n'envoie pas mes revenus dans un paradis fiscal (Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, Malte, Chypre) pour organiser mon déficit en France.C'est dégueulasse que les gros puissent éviter l'impôt alors que les petits se font essorer.Et si l'état supprimait les impôts pour tout le monde, comment on financerait l'Éducation, la Justice, la Défense, l'Agriculture, la Sécurité, etc ? Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Si les grosses entreprises payaient leur impôts l'état n'aurait pas à créer cette taxe.

Moi personnellement je n'envoie pas mes revenus dans un paradis fiscal (Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, Malte, Chypre) pour organiser mon déficit en France.

C'est dégueulasse que les gros puissent éviter l'impôt alors que les petits se font essorer.



Et si l'état supprimait les impôts pour tout le monde, comment on financerait l'Éducation, la Justice, la Défense, l'Agriculture, la Sécurité, etc ?



Donc oui cette double taxe c'est une rustine. On veut leur faire payer ce qu'on leur autorise à économiser ailleurs, parce que ça leur permet d'économiser des sommes plus qu'indécente (nos politiques eux n'économise que des sommes indécente ).



Et au final ça va taper également sur des société Française beaucoup plus fragile et beaucoup moins soutenue que les GAFAM. GAFAM qui reporterons le surcouts sur d'autre acteur qui eux même le reporterons sur le clients au final. Les actionnaires ne verrons même pas l'impacte de ses taxes 0 0 Alors qu'on soit bien d'accord, l'optimisation fiscale c'est moche mais c'est légal. Les lois pourrait commencer par empêcher ça. Sauf que les votants étant en majorité très riches, ils bénéficie tous de l'optimisation fiscale, alors...Donc oui cette double taxe c'est une rustine. On veut leur faire payer ce qu'on leur autorise à économiser ailleurs, parce que ça leur permet d'économiser des sommes plus qu'indécente (nos politiques eux n'économise que des sommes indécente).Et au final ça va taper également sur des société Française beaucoup plus fragile et beaucoup moins soutenue que les GAFAM. GAFAM qui reporterons le surcouts sur d'autre acteur qui eux même le reporterons sur le clients au final. Les actionnaires ne verrons même pas l'impacte de ses taxes Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par robertledoux Envoyé par Taxer taxer, toujours taxer… quand comprendront-ils que ça ne sert a rien. Au mieux, Amazon reportera ce cout sur les vendeurs ou les clients et au pire, fermera son marché à la France. 0 0 C'est le but (ou un des buts du moins), forcer Amazon à monter ses prix pour être moins compétitifs face à la concurrence (française). Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Gunny Envoyé par C'est le but (ou un des buts du moins), forcer Amazon à monter ses prix pour être moins compétitifs face à la concurrence (française).

FB ne vend quasi rien non plus, en tout cas pas au client, il collecte les donner perso et vend des espaces de pub.

Google la même.

Ect...



C'est pas la solution. Que la lois Française bloque l'optimisation fiscale serait une vrais solution. 0 0 Amazone ne vend quasiment rien, Amazone propose une plateforme de vente en ligne pour des commerçants dont des commerçant Français.FB ne vend quasi rien non plus, en tout cas pas au client, il collecte les donner perso et vend des espaces de pub.Google la même.Ect...C'est pas la solution. Que la lois Française bloque l'optimisation fiscale serait une vrais solution. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Edrixal Envoyé par Alors qu'on soit bien d'accord, l'optimisation fiscale c'est moche mais c'est légal. Les lois pourrait commencer par empêcher ça. Sauf que les votants étant en majorité très riches, ils bénéficie tous de l'optimisation fiscale, alors...



De temps en temps ils disent qu'ils vont bricoler un truc pour changer le protocole, mais j'y crois pas trop.

Fiscalité : l'Europe doit se libérer du carcan de l'unanimité

Le récent dossier de la taxe Gafa l'a montré. Au nom d'une unanimité devenue un dogme, les 28 Etats de l'UE sont incapables de se doter d'une politique fiscale cohérente. Si, sous l'impulsion de la Commission, de premières brèches semblent vouloir s'ouvrir dans certains domaines spécifiques, la balle reste dans le camp des Etats. Avec un risque d'immobilisme propre à alimenter le rejet de l'Europe par les citoyens. Le récent dossier de la taxe Gafa l'a montré.. Si, sous l'impulsion de la Commission, de premières brèches semblent vouloir s'ouvrir dans certains domaines spécifiques, la balle reste dans le camp des Etats. Avec un risque d'immobilisme propre à alimenter le rejet de l'Europe par les citoyens. 0 0 C'est pas exactement ça. Les lois qui permettent de faire de l'évasion fiscale légale (optimisation fiscale) viennent de l'UE. Les questions fiscales sont votées à l'unanimité, ce qui veut dire qu'il suffit d'1 membre sur 27 pour tout bloquer. (ça peut être l'Estonie, la Lettonie, la Slovénie, la Lituanie, la Croatie, la Slovaquie, ou n'importe quel autre pays membre)De temps en temps ils disent qu'ils vont bricoler un truc pour changer le protocole, mais j'y crois pas trop.De toute façon les plus riches exploiteront toujours des failles dans les lois fiscales pour masquer leur bénéfices et éviter l'impôt. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par



De temps en temps ils disent qu'ils vont bricoler un truc pour changer le protocole, mais j'y crois pas trop.

Fiscalité : l'Europe doit se libérer du carcan de l'unanimité C'est pas exactement ça. Les lois qui permettent de faire de l'évasion fiscale légale (optimisation fiscale) viennent de l'UE. Les questions fiscales sont votées à l'unanimité, ce qui veut dire qu'il suffit d'1 membre sur 27 pour tout bloquer. (ça peut être l'Estonie, la Lettonie, la Slovénie, la Lituanie, la Croatie, la Slovaquie, ou n'importe quel autre pays membre)De temps en temps ils disent qu'ils vont bricoler un truc pour changer le protocole, mais j'y crois pas trop.



Envoyé par Ryu2000 Envoyé par De toute façon les plus riches exploiteront toujours des failles dans les lois fiscales pour masquer leur bénéfices et éviter l'impôt. 0 0 Si la lois Française peut imposer une Taxe que l'EU n'a pas établie, elle peut bien mettre en place des règles pour bloquer l'évasion fiscaleDonc on ne peut rien faire ? On ne peut pas faire notre possible pour limiter ce contournement ? Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Edrixal Envoyé par Si la lois Française peut imposer une Taxe que l'EU n'a pas établie, elle peut bien mettre en place des règles pour bloquer l'évasion fiscale



Envoyé par Edrixal Envoyé par Donc on ne peut rien faire ?

Les grosses entreprises font aussi du lobbying en achetant des députés et ce genre de chose. 0 0 Non, parce qu'il y a la libre circulation des biens et des services. Les entreprises organisent leur déficit en France (elles envoient leur bénéfices dans les paradis fiscaux), et la France ne peut rien faire pour empêcher les entreprises d'envoyer de l'argent à la maison mère.On peut essayer, mais les entreprises ont les moyens d'embaucher des avocats spécialistes dans l'optimisation fiscale, leur job consiste à trouver des failles à exploiter, comme ils disent aux échecs : "je vois un trou, j'y rentre".Les grosses entreprises font aussi du lobbying en achetant des députés et ce genre de chose. Poster une réponse Signaler un problème