La plateforme Store Intelligence de Sensor Tower, fournisseur de renseignements et d'informations pour l'économie mondiale des applications, a récemment publié son rapport sur les performances de diverses applications et leur revenu total pour octobre 2020. Selon ce rapport, TikTok est en tête du classement de toutes les applications non liées aux jeux avec environ 115 millions de dollars de dépenses des utilisateurs, ce qui est environ 6,2 fois plus élevé que les revenus générés par l'application en octobre de l'année dernière.86 % des revenus de l'application chinoise proviennent de Douyin, en Chine ; ce qui est parfaitement logique. Mais malgré les interdictions et les poursuites judiciaires aux États-Unis, après la Chine, près de 8 % des recettes provenaient tout de même des États-Unis. Et environ 2 % des recettes proviennent de la Turquie. L'application fait déjà l'objet d'interdictions dans les pays asiatiques et son conflit avec l'Amérique n'est pas non plus un secret. Malgré toute cette tension, il est surprenant qu'aucune autre application ne puisse surpasser TikTok.Au deuxième rang des recettes globales et des recettes de l'App Store, vient YouTube. Il a été constaté qu'il s'agissait de la deuxième application non ludique la plus lucrative, avec près de 94 millions de dollars de recettes brutes. Le rapport d'octobre dernier pour YouTube suggère une croissance de près de 58 % en comparaison à l’année antérieure. Environ 56 % de ses revenus proviennent des États-Unis, tandis que 11 % des revenus sont générés par le Japon.L'application Tinder s'est révélée être la troisième application non ludique la plus lucrative au monde, suivie de l'application Tencent Video. En termes de revenu global dans le monde, Disney+ se classe au cinquième rang des applications non ludiques les plus lucratives, tandis qu'elle se situe au septième rang des revenus de l'App Store. Si nous regardons la liste des revenus de Google Play, nous trouverons Disney+ au troisième rang.Curieusement, le célèbre service de streaming vidéo par abonnement Netflix se situe au neuvième rang en termes de recettes globales et au sixième rang dans la liste des recettes de l'App Store. Mais il ne figure nulle part dans la liste des revenus de Google Play. Parmi les autres applications non ludiques qui ont été ajoutées par la plateforme Sensor Tower sur la base des revenus les plus élevés qu'elles ont générés, on peut citer Piccoma, iQIYI, Google One et BIGO LIVE.Il est tout de même important de noter que ces classements n'incluent pas les revenus générés par les applications des magasins d'applications tiers, mais qu'ils ne représentent que les revenus des applications et les estimations de téléchargement de l'App Store et du Google Play Store.Source : Sensor Tower Que pensez-vous des résultats livrés dans ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?