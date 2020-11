WordPerfect pour DOS, sous les versions récentes de Windows et MacOS, a fait l'objet de mises à jour importantes, Notamment de nouveaux pilotes d'imprimante et la prise en charge du symbole Euro 14PARTAGES 3 0 Bien que Microsoft Word ait dominé le marché des logiciels de traitement de texte en écrasant toute concurrence depuis plusieurs années, WordPerfect pour DOS (WPDOS) reste encore indispensable pour certains, et ce jusqu'à aujourd'hui. Le programme de traitement de texte, créé par Corel en 1979, refuse de s’éteindre.



En effet, WPDOS a encore donné un signe de vie tout en apportant des mises à jour à quelques fonctionnalités, dont le pilote d'imprimante et la prise en charge du symbole de l'euro. Pour beaucoup, la question se pose de savoir si le programme fonctionnera encore sur les ordinateurs Windows. La réponse est oui. Les versions 5.1, 6.0, 6.1 et 6.2 du logiciel de traitement de texte peuvent être utilisées sur les PC Windows 32 ou 64 bits et sur toute autre variété de Windows (Professional, Basic, Home, Ultimate ou Enterprise), de même pour les Mac.





Les versions 5.1+ et 6.2 sont désormais légalement disponibles à la vente sur CD pour ceux qui utilisent encore ou souhaitent utiliser WordPerfect pour DOS. Edward Mendelson, professeur au Colombia University, a indiqué qu’il est essentiel d'utiliser la version 6 de Tame pour une utilisation avec WPDOS sous les versions 32 bits de Windows Vista, 7, 8 et 10. Cependant, elle n'est pas compatible avec les versions 64 bits de Windows.



« Ce programme accélère la saisie au clavier et améliore la compatibilité de WPDOS et d'autres applications DOS sous les versions récentes de Windows. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes : les italiques et les soulignements peuvent être affichés en mode texte ; plus de 60 lignes de texte peuvent être visibles dans une fenêtre ; le nombre de lignes et de colonnes à l'écran peut être modifié pendant que le programme est ouvert ; le texte peut être copié et collé vers et à partir du presse-papiers Windows sans macros ni modules complémentaires ; une frappe (Win-Enter) bascule entre le mode fenêtré et un mode plein écran qui utilise les polices de Windows mais est aussi rapide - ou plus rapide que - WP en mode plein écran traditionnel basé sur le matériel », a-t-il expliqué.



En ce qui concerne les pilotes d'imprimante, WPDOS a fourni de nombreux nouveaux pilotes pour ses versions 5.1 et 6.x. Les mises à jour de WordPrefect pour DOS comprennent de nouveaux pilotes pour HP LaserJet, HP Color LaserJet et Business Inkjet. Les principaux changements concernent la disponibilité des pilotes PCL et PostScript, la prise en charge de 80 polices internes pour les modèles 3200 et ultérieure. En outre, des pilotes supplémentaires sont également fournis pour de nombreux autres modèles d'imprimantes tels que les HP OfficeJet récents et les autres modèles à jet d'encre et les imprimantes laser Lexmark Optra. D'autre part, Corel n'a pas encore approuvé tous ces pilotes ni même les prendre en charge.



Quant au symbole de l'euro, il a été adopté depuis que Corel Corporation a cessé de développer WordPerfect pour DOS. Il peut donc être utilisé dans les versions 5.1 ou 6.x de WPDOS grâce à l'utilisation de pilotes et de polices de caractères. Les pilotes spéciaux HP LaserJet utilisent le symbole de l'euro, mais il peut également être imprimé avec toute autre imprimante qui prend en charge les graphiques.



« Corel a abandonné une source de revenus petite mais potentiellement importante en arrêtant le développement de WordPerfect pour DOS, et cela a mis à rude épreuve la bonne volonté de bon nombre de ses clients les plus fidèles. Ce que Corel aurait dû faire (mais ne le fera jamais) était de travailler à rendre une version légèrement mise à jour de WPDOS disponible pour téléchargement à un prix raisonnable ; aucune boîte de vente au détail ne serait impliquée », a précisé le professeur.



En plus de ces mises à jour majeures, certaines fonctionnalités ajoutées aux versions récentes de WordPerfect pour Windows sont également accessibles à WPDOS grâce à l'utilisation de macros, à savoir des outils de copier-coller de texte entre WPDOS et les applications Windows, des « guillemets intelligents » pour WPDOS 5.1, une sélection de blocs de style Windows pour WPDOS 5.1 et du code LineBreak pour WPDOS 6.x.



« WordPerfect pour DOS est tellement riche en fonctionnalités que certaines n'ont jamais été décrites dans les manuels imprimés ou les fichiers d'aide. Ils ne sont connus que par expérimentation ou parce qu'ils ont été décrits uniquement dans les fichiers distribués avec certaines versions du programme répertoriant les améliorations apportées dans les versions intermédiaires. Certains des changements les plus notables seront répertoriés sur la page des fonctionnalités et avec les listes originales d'améliorations », peut-on lire dans le site de l’université.



Compatible avec toutes les versions récentes de Windows, WordPerfect pour DOS peut également être exécuté à partir d'une clé USB portable pour profiter d'une autre expérience avec WPDOS. De plus, ce système fonctionne même avec Windows 64 bits. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser le mode graphique de WPDOS dans une fenêtre sur le bureau de Windows. Ainsi, l'aperçu avant impression, l'édition d'images sous WPDOS 5.1 et 6.x, la saisie de texte graphique sous WPDOS 6.x sont uniquement utilisables en mode plein écran sous Windows XP, ou par la méthode de Ludwig Ertl sous Windows 32 bits.



Pour Macintosh, WordPerfect a été publié pour une version plus ancienne du système, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir fonctionner sur les versions récentes de Mac Intel ou tout Mac fonctionnant sous OS X 10.6 ou plus récente grâce à l'utilisation de l’émulation du logiciel.



Étant l'un des programmes de traitement de texte les plus utilisés de l'époque, WordPerfect pour DOS refuse de disparaître et cherche toujours à gagner le cœur de ses fidèles clients. Ces récentes mises à jour en sont la preuve.



« WordPerfect pour DOS, de l'avis de nombreux utilisateurs avertis, est toujours le plus grand programme jamais écrit. Certaines de ses fonctionnalités n'ont pas été égalées même par les derniers logiciels Windows, et son interface reste inégalée en termes d'efficacité et d'élégance. Sa prise en charge de plusieurs formats de polices n'a été égalée par aucun autre programme ou système d'exploitation, et sa prise en charge de plusieurs alphabets, langues et jeux de symboles n'a été égalée que par les versions du XXIe siècle de Windows, Linux et Mac OS », a encore indiqué Edward Mendelson.



Certaines de ses fonctionnalités n'ont pas été égalées même par les derniers logiciels Windows, et son interface reste inégalée en termes d'efficacité et d'élégance. Sa prise en charge de plusieurs formats de polices n'a été égalée par aucun autre programme ou système d'exploitation, et sa prise en charge de plusieurs alphabets, langues et jeux de symboles n'a été égalée que par les versions du XXIe siècle de Windows, Linux et Mac OS », a encore indiqué Edward Mendelson.Source : Columbia University