Le Japon s'associera aux États-Unis et à l'Europe pour s'attaquer à tout abus de marché de la part des quatre sociétés de grandes technologies, a déclaré lundi le nouveau responsable de la surveillance antitrust. C’est un signe que Tokyo se joindra aux efforts mondiaux visant à réglementer les opérateurs de plateformes numériques.Kazuyuki Furuya, président de la Commission japonaise du commerce équitable (Japan Fair Trade Commission : JFTC), a également déclaré que Tokyo pourrait ouvrir une enquête sur toute fusion ou lien commercial impliquant Fitbit, que Google espère acheter , si la taille de ces transactions est suffisamment importante. Fitbit est une société américaine qui conçoit, développe et commercialise des moniteurs d'activité physique et autres objets connectés.« Si la taille de la fusion ou du lien commercial est importante, nous pouvons lancer une enquête anti-monopole sur le processus d'acquisition d'une start-up comme Fitbit par l'acheteur. Nous suivons de près les développements, y compris en Europe », a déclaré Furuya à Reuters.En août, les autorités antitrust de l'UE ont ouvert une enquête sur l'offre d'achat de 2,1 milliards de dollars de la société Fitbit par Google.Reuters a annoncé fin septembre que l'UE allait approuver l'accord, suite aux concessions faites par Google sur la manière dont il va limiter son utilisation des données des clients. Google avait promis de ne pas utiliser les données des utilisateurs de Fitbit pour cibler des annonces personnalisées sur eux pendant dix ans.Le Japon prépare le terrain pour encadrer les opérateurs de plateformes. Parmi eux figurent les géants technologiques surnommés "GAFA" (Google, Apple, Amazon et Facebook) qui sont confrontés à diverses enquêtes antitrust dans les pays occidentaux. Les sociétés multinationales comme GAFA ont des pratiques commerciales similaires dans le monde entier, ce qui rend la coordination mondiale cruciale, a déclaré Furuya.« Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos homologues américains et européens et nous répondrons à toute initiative qui entraverait la concurrence. C'est un domaine dans lequel je vais m'engager avec détermination », a déclaré Furuya. Il a ajouté que la JFTC est prête à ouvrir des enquêtes si les opérateurs de plates-formes numériques abusent de leur position dominante sur le marché à détriment des consommateurs.Cette décision intervient deux semaines après que les démocrates américains aient publié un rapport de 449 pages affirmant que Facebook, Amazon, Apple et Google utilisent et abusent de modèles économiques monopolistiques. Ce rapport fait suite à une enquête antitrust qui a duré un an.Furuya, qui a pris ses fonctions en septembre, a également déclaré que la JFTC mènerait des recherches sur le marché japonais de la téléphonie mobile pour voir s'il y a une marge d'amélioration pour stimuler la concurrence. Une telle initiative aiderait le Premier ministre Yoshihide Suga à faire baisser les tarifs de téléphonie mobile au Japon, qu'il a maintes fois critiqués comme étant trop élevés. Furuya a répliqué que le fait d'aider le gouvernement à respecter ses priorités politiques pourrait saper la position de la JFTC en tant qu'organisme mandaté pour agir indépendamment de toute ingérence politique.« S'il y a une priorité politique pour le gouvernement, il ne fait aucun doute que la JFTC devrait réfléchir à ce qu'elle peut faire sur ce front. En participant au débat du gouvernement sur les questions politiques, nous avons reflété notre pensée dans le processus. C'est quelque chose que notre organisation devrait faire », a précisé Furuya.Source : ReutersQu’en pensez-vous ?Pour ou contre le démantèlement des GAFA pour résoudre les problèmes liés à la concurrence ? Pourquoi ?