En 2007, la Chine a testé un missile antisatellite en faisant exploser l'un de ses propres satellites météorologiques. Deux ans plus tard, un vaisseau spatial américain et un vaisseau spatial russe sont entrés en collision accidentelle. Ces deux événements à eux seuls ont augmenté d'environ 70 % la quantité de gros débris en orbite basse. L'Inde a effectué son propre essai de missile antisatellite en 2019, et l'explosion a créé environ 6 500 débris.



Au total, plus de 500 de ces "événements de fragmentation" ont créé près de 130 millions de morceaux de débris en orbite terrestre. Ces morceaux de débris font le tour de la planète à une vitesse de plus de 28163,52 km/h, soit environ 10 fois la vitesse d'une balle.