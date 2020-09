Dimanche soir, c'est-à-dire deux jours seulement avant la date limite fixée par Microsoft, l'accord TikTok a finalement été conclu. Oracle prendra la direction des opérations américaines de TikTok , après que la société mère chinoise ByteDance ait refusé une offre plus ambitieuse de Microsoft. Lundi matin, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a confirmé l'accord et a déclaré qu'il serait présenté au président Trump avec une recommandation plus tard dans la semaine. Mais à moins d'une catastrophe complète, TikTok continuera à opérer aux États-Unis. Aussi étranges que soient les détails, les 1400 employés américains de TikTok et les dizaines de millions d'utilisateurs américains ont poussé un soupir de soulagement hier.Mais la vente de dernière minute est étrange à plusieurs égards, pour commencer, ce n'est pas du tout une vente. Après des mois d'insistance pour que TikTok sépare ses activités américaines de la propriété chinoise, nous nous contentons désormais d'un vague partenariat entre Oracle et l'entreprise américaine TikTok. On ne sait pas encore exactement ce qu'implique le statut de "partenaire technologique de confiance" de Oracle, mais ce n'est définitivement pas une vente, et il est peu probable que Oracle reprenne des opérations importantes des bureaux américains de TikTok. La version de Microsoft aurait entièrement séparé TikTok de l'Europe et de l'Asie, mais la version d'Oracle laisse l'accord pratiquement intact. TikTok US restera le même que le TikTok coréen et le TikTok nigérian ; il est juste question de trouver une baby-sitter supplémentaire. Il s'agit donc moins d'une vente que d'un hébergement de luxe. Cela permet à Trump de dire qu'il a résolu le problème, sans pour autant faire grand-chose d'autre.Microsoft a souligné ce point dans sa déclaration officielle annonçant qu'il n'avait pas été choisi. « Nous aurions apporté des changements importants pour garantir que le service réponde aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de sécurité en ligne et de lutte contre la désinformation. Nous attendons avec impatience de voir comment le service évoluera dans ces domaines importants », a déclaré la société dans un billet de blog.Le message implicite est clair : nous voulions changer TikTok, mais pour ce qui est de le rendre réellement sûr ByteDance a dit non. Rien n'indique que le partenariat de Oracle apporte ces changements, ce qui rend l'ensemble de l'affaire plutôt suspecte. « Un accord dans lequel Oracle reprend l'hébergement sans code source et des changements opérationnels significatifs ne répondrait à aucune des préoccupations légitimes concernant TikTok et l'acceptation d'un tel accord par la Maison Blanche démontrerait que cet exercice est une pure escroquerie », a déclaré l'ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, sur Twitter.Le fait que Oracle reprenne l'hébergement américain de TikTok ne résout qu'une partie du problème. Cela signifie que la Chine ne peut pas siphonner directement les données des utilisateurs, mais cela n'aurait probablement pas pu se faire avant, étant donné le siège américain de l'application. Le statut de partenaire de confiance de Oracle pourrait inclure des audits de code, mais tant que l'entreprise n'écrira pas le code, il sera difficile d'empêcher ByteDance de faire de la contrebande de logiciels malveillants s'il le souhaite. Oracle ne réécrira pas l'algorithme de TikTok et ne s'occupera pas de la modération, il sera donc tout aussi facile pour ByteDance de pousser la propagande chinoise ou de censurer les messages embarrassants. Oracle sera un contractant plutôt qu'une filiale, mais il n'est pas certain que cela les rendra moins vulnérables aux pressions ou aux subterfuges.Le grand gagnant est Oracle, qui sera vraisemblablement grassement payé par TikTok pour ses services de partenariat de confiance et pour avoir fait disparaître tout ce cauchemar. Oracle est une entreprise de logiciels d'infrastructure et d'informatique en cloud, qui a généralement été supplantée par des acteurs plus importants comme Microsoft et Amazon. Dans le même temps, Larry Ellison, co-fondateur et président d'Oracle, a soutenu ouvertement Trump dans la Silicon Valley, organisant une collecte de fonds pour le président dans son enceinte de Palm Springs en février et déclarant à Forbes en avril : « Je le soutiens et je veux qu'il réussisse ». Compte tenu des antécédents du président, il sera difficile d'écarter la crainte qu'il n'ait confié un contrat tranquille à un allié politique au lieu de prendre au sérieux les questions de sécurité nationale.La perspective initiale d'un rachat par les États-Unis s'est compliquée la semaine dernière, après que la Chine a imposé des contrôles à l'exportation sur des algorithmes comme celui qui alimente la page "For You" de TikTok. De récents rapports ont suggéré que ByteDance n'était tout simplement pas intéressé par une vente et préférait que l'application soit fermée plutôt que de voir les parties américaines se scinder et être vendues. Il est difficile de savoir si c'était une position réelle ou simplement une tactique de négociation, mais le résultat est le même : la Chine a bluffé. Un autre dirigeant aurait pu pousser plus fort pour une vente complète ou trouver un compromis qui répondrait davantage aux préoccupations de sécurité nationale - mais en constatant que le drame s'était retourné contre lui, il semble que Trump ait simplement plié la main et soit passé à autre chose.C'est une fin mitigée, mais les choses pourraient être pires. TikTok courait le risque réel d'être fermé aux États-Unis, ce qui semble peu probable à présent. Le département du Trésor était prêt à bloquer les transactions américaines vers ByteDance à partir du 20 septembre (c'est-à-dire dimanche prochain). Et en l'absence d'un quelconque compromis, TikTok aurait pu facilement devenir un dommage collatéral dans la querelle de Trump avec la Chine. Cela aurait été un abus de pouvoir flagrant, comme je l'ai écrit le mois dernier, et c'est une bonne chose que nous l'ayons évité.Quoi qu'il en soi, nous n'en sommes encore qu'au début d'un long combat sur la technologie chinoise : à quel point nous pouvons lui faire confiance et à quel point nous pouvons nous permettre de ne pas le faire ? Ce combat est plus important que TikTok ou Trump.Sources : Twitter ( 1 2 ), Déclaration de Microsoft

