Epic continue de provoquer Apple en lançant un tournoi Fortnite avec des récompenses anti-apple Comme « une pomme pourrie » ou encore la tenue Trognon grognon

Le combat entre Epic Games et Apple est loin de parvenir à une trêve. Epic n'a pas manqué de lancer une pique à Apple à l'occasion de son tournoi Fortnite qui aura lieu dimanche 23 août 2020 en attribuant « une pomme pourrie » dans le lot de récompenses :



« Dans quelques jours, la communauté Fortnite ne pourra plus s'affronter jusqu'à la victoire en multiplateforme. Apple a bloqué Fortnite sur l'App Store, ce qui empêche les joueurs de le mettre à jour vers les nouvelles versions. Les joueurs sur iOS resteront au Chapitre 2 - Saison 3, tandis que les autres profiteront du Chapitre 2 - Saison 4 dès son lancement, le 27 août.



« Décrochez une dernière Victoire royale avec vos amis sur toutes les plateformes lors de la Coupe #FreeFortnite ce dimanche, 23 août. Participez pour tenter de gagner plus de prix que jamais auparavant, dont la nouvelle tenue Trognon grognon, une plateforme de jeu vidéo et un vêtement exclusif.



« Si vous êtes bloqué sur iOS après le lancement du Chapitre 2 - Saison 4, la fête continue sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac et GeForce Now, ainsi que dans l'application Epic Games sur epicgames.com et dans le Samsung Galaxy Store. Rejoignez le combat contre @AppStore sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeFortnite.



« Tous vos amis, des prix merveilleux et une pomme pourrie. Ceci est la Coupe #FreeFortnite ».



Vous l’aurez compris, en guise de provocation, Epic Games fera gagner des lots « anti-Apple » aux meilleurs joueurs et joueuses :

Les joueurs ayant obtenu 10 points toutes régions confondues recevront la tenue Trognon grognon, un skin avec une tête en forme de pomme et des lunettes de soleil qui n’est pas sans rappeler le PDG d’Apple Tim Cook ;





Les joueurs ayant obtenu les meilleurs scores toutes régions confondues (20 000 dans le monde entier) recevront ce couvre-chef #FreeFortnite ajustable (un objet bien réel, qu’ils recevront chez eux). Ici encore la provocation continue avec z chez vous une casquette noire sur laquelle le logo historique arc-en-ciel d’Apple a été détourné. On voit le message « libérez Fortnite » ainsi que la forme d’un lama (la mascotte du jeu). 8 000 exemplaires seront distribués aux gagnants, rien qu’en Europe.





Et la chute est encore plus poignante : « De plus, nous mettons en jeu 1200 plateformes de jeu vidéo (téléphones, consoles, PC). Ce n'est pas parce que vous ne pouvez plus jouer sur iOS que Fortnite vous est inaccessible. Figurez parmi les 1200 joueurs du monde entier ayant mangé le plus de pommes dans le jeu pour obtenir l'un de ces prix ! »

Le 13 août, Epic a provoqué Apple et Google : l'éditeur a commencé à proposer des achats à prix réduit dans son application en contournant délibérément le système de prélèvement de 30 %. Apple et Google ont réagi dans la foulée en bannissant l’application de leurs vitrines respectives de téléchargement. Mais Epic Games avait déjà tout prévu et a lancé une grande campagne appelée #FreeFortnite pour convaincre les joueurs que la situation de Google, et surtout d'Apple, ne leur était pas profitable, les incitant alors à manifester pour faire entendre leurs voix auprès des instances compétentes.



Toutefois, si sur Android, il est possible de continuer à télécharger Fortnite en contournant le Play Store (en passant par l’APK), il n’y a pas cette possibilité sur iOS. Rappelons qu'avant de proposer son application sur Play Store, Epic distribuait son application uniquement via une APK.



Toutefois, en 2019, Epic Games a approché la filiale d’Alphabet pour lui proposer d’accueillir à nouveau son jeu Fortnite sur le Play Store, mais sous certaines conditions : le studio voulait conserver l’intégralité des revenus tirés des achats intégrés dans son jeu.



En guise de réponse,



Non je dis ça parce que vue leur pub de 1984 orwellien on pourrait le croire



Pour cela que dans cette affaire les arguments de la part d'Epic ,c'est un peu "l’hôpital qui se moque de la charité" , leur moteur de jeux , il prélève de l'argent par chaque unité vendu , et fornite utilise pleins de biais cognitif (qui touche pas mal de gosse) pour mettre la main à la poche.



Bref sur ce coup je ne serait pas vraiment "satisfait" si c'est Epic qui gagne ce procès. 1 0 Pour ma part de ce que je lis sur internet, il faut pas oublier que Epic fait ça pour l'argent (c'est pas un reproche hein),elle ne le fait ni pour les joueurs , ni pour des raisons d'éthique.Non je dis ça parce que vue leur pub de 1984 orwellien on pourrait le croirePour cela que dans cette affaire les arguments de la part d'Epic ,c'est un peu "l’hôpital qui se moque de la charité" , leur moteur de jeux , il prélève de l'argent par chaque unité vendu , et fornite utilise pleins de biais cognitif (qui touche pas mal de gosse) pour mettre la main à la poche.Bref sur ce coup je ne serait pas vraiment "satisfait" si c'est Epic qui gagne ce procès. Candidat au Club https://www.developpez.com

Ainsi, a mon sens, Epic est en tort depuis le debut et s’entête car sa communauté sera «*forcément*» derrière eux.



Il faut rappeler que chaque parti fait ce qu’il fait uniquement pour l’argent, personne a ce niveau n’est philanthrope. 2 2 Le procès ne se déroule pas en France, ni même entre entreprises françaises, mais il faut quand meme rappeler que la loi française stipule «*nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude*». Donc le parti qui brise abusivement un contrat ne peut pas espérer que le dit contrat lui soit encore favorable. Ici, Epic a délibérément brisé le contrat passé avec Apple, et Apple a appliqué les clauses suspensives du contrat, comme convenu.Ainsi, a mon sens, Epic est en tort depuis le debut et s’entête car sa communauté sera «*forcément*» derrière eux.Il faut rappeler que chaque parti fait ce qu’il fait uniquement pour l’argent, personne a ce niveau n’est philanthrope. Membre éclairé https://www.developpez.com 1 2 Bien sur qu ' Epic fait ça pour l ' argent , mais cette dernière respecte les entreprises qui travaille avec elle , pas Apple avec son contrôle des sources , pas l ' obligation ou quasi de xcode Expert confirmé https://www.developpez.com Envoyé par darklinux Envoyé par pas l ' obligation ou quasi de xcode 0 1 Cette obligation complètement insupportable (du coup l’obligation d'avoir un mac), où tout change à chaque version. C'est tellement chiant de build de appli pour le store, comparativement à Android où on peut tout faire dans un script sans GUI insupportable.