Trump déclare qu'il envisage très sérieusement de gracier Edward Snowden Après l'avoir précédemment qualifié de traître qui devrait être incarcéré 9PARTAGES 12 0 Lors d'une conférence de presse tenue samedi dernier sur son terrain de golf de Bedminster, Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de gracier Edward Snowden, l'ancien employé de la CIA qui avait divulgué des informations hautement confidentielles de l'Agence nationale de sécurité. « Je vais examiner cela de très près », a-t-il déclaré.



Les révélations de Snowden ont déclenché un débat sur les écoutes du gouvernement, certains le saluant comme un héros et d'autres le traitant de traître. Trump a déclaré qu'il « n'est pas très au courant de la situation de Snowden, mais les gens de gauche et de droite sont divisés au sujet de l'ancien entrepreneur. Cela semble être une décision mitigée. Beaucoup de gens pensent qu'il devrait être traité différemment, et d'autres pensent qu'il a fait de très mauvaises choses ».





Le président Trump avait soulevé la question plus tôt dans la semaine, en déclarant jeudi au New York Post qu'il avait entendu dire que le divulgateur était « persécuté ». « Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'est pas traité de façon équitable. Je veux dire, j'entends cela. Je suppose que le Département de la Justice cherche à l'extrader en ce moment même... C'est certainement quelque chose que je pourrais envisager. Beaucoup de gens sont de son côté, je le dis. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais beaucoup de gens sont de son côté » , a déclaré Trump à la presse.



Il a ensuite ajouté : « J'ai entendu les deux versions. De traître, il est persécuté, vous savez. J'ai entendu les deux ». Trump n'a pas toujours été partagé au sujet de Snowden : il a déjà demandé son exécution. Comme l'a souligné le New York Post, les commentaires de Trump représentent un changement d'opinion apparent pour le président, qui avait auparavant demandé son exécution. « Snowden est un espion qui devrait être exécuté, mais si lui et ses amis pouvaient révéler les dossiers d'Obama, je pourrais devenir un grand fan », a déclaré le président dans un tweet de 2013.





Le New York Post rapporte que Trump a tweeté au sujet de Snowden au moins 45 fois lorsqu'il était une star de la télé-réalité. « Un triste jour pour l'Amérique avec l'octroi de l'asile à Snowden en Russie », a tweeté Trump, également en 2013. « Poutine se moque d'Obama » . « Faites revenir Snowden de Russie, il a fait d'énormes dégâts aux États-Unis et devrait payer un prix très lourd », a déclaré le président en 2014.





En 2013, Snowden a partagé des milliers de documents classifiés avec des journalistes, ce qui a incité le gouvernement américain à l'accuser de deux chefs d'accusation : violation de la loi sur l'espionnage de 1917 et vol de biens publics.



L'informateur qui était basé à Hawaï a travaillé pour la CIA et la NSA pendant plusieurs années. Il a conclu que les deux agences avaient « piraté la constitution » avec une surveillance gouvernementale étendue, mettant en danger la liberté de chacun et le forçant à divulguer l'information aux médias.



La décision de Snowden de rendre publique cette information a déclenché un débat mondial sur la surveillance gouvernementale, mise en place par les agences de renseignement dans le but d'éviter qu'une attaque similaire à celle du 11 septembre ne se reproduise. Il vit en exil en Russie depuis qu'il a divulgué les documents.



Cependant, l'année dernière, Snowden a déclaré que son « objectif ultime » était en fait de rentrer chez lui, aux États-Unis. Bien qu'il ait déclaré que ce retour dépendrait de l'offre d'un procès équitable par le gouvernement américain, ce que, selon lui, les autorités ont « refusé de garantir ».



« Mais si je dois passer le reste de ma vie en prison, la seule exigence que nous devons accepter est qu'au moins j'obtienne un procès équitable. Je ne demande pas une parade. Je ne demande pas de grâce. Je ne demande pas de laissez-passer. Ce que je demande, c'est un procès équitable », a-t-il déclaré. Snowden a déclaré qu'un procès équitable ne sera pas possible, car le gouvernement ne lui permettra pas de prendre une défense d'intérêt public.



Les critiques lui ont rappelé à plusieurs reprises qu'en divulguant les documents classifiés, il a enfreint à la fois la loi fédérale et le serment qu'il a prêté en rejoignant la NSA. L'année dernière, il a publié une autobiographie, intitulée Permanent Record. Le lendemain de sa publication, le ministère américain de la Justice a intenté une double action au civil contre Snowden, « alléguant qu'il avait violé les accords de non-divulgation signés avec le gouvernement fédéral américain ».



Sources : Reuters



Et vous ?



Quel est votre opinion sur le sujet ?

Pensez-vous que la décision du président Trump de vouloir gracier Edward Snowden soit juste ?



Voir aussi :



Snowden avertit que les États utilisent le coronavirus pour construire « l'architecture de l'oppression », et prédit que les mesures prises pour lutter contre le COVID-19 vont persister longtemps



La Maison-Blanche refuse d'envisager le pardon pour Edward Snowden, et l'invite à rentrer aux USA pour répondre de ses actes



Edward Snowden : c'est une erreur de considérer la NSA comme une menace plus grave à la vie privée, que les grandes entreprises technologiques



Edward Snowden s'inscrit sur Twitter et s'abonne uniquement au compte de la NSA, qu'il tacle au passage dans son premier message

Lors d'une conférence de presse tenue samedi dernier sur son terrain de golf de Bedminster, Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de gracier Edward Snowden, l'ancien employé de la CIA qui avait divulgué des informations hautement confidentielles de l'Agence nationale de sécurité. « Je vais examiner cela de très près », a-t-il déclaré.Les révélations de Snowden ont déclenché un débat sur les écoutes du gouvernement, certains le saluant comme un héros et d'autres le traitant de traître. Trump a déclaré qu'il « n'est pas très au courant de la situation de Snowden, mais les gens de gauche et de droite sont divisés au sujet de l'ancien entrepreneur. Cela semble être une décision mitigée. Beaucoup de gens pensent qu'il devrait être traité différemment, et d'autres pensent qu'il a fait de très mauvaises choses ».Le président Trump avait soulevé la question plus tôt dans la semaine, en déclarant jeudi au New York Post qu'il avait entendu dire que le divulgateur était « persécuté ». « Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'est pas traité de façon équitable. Je veux dire, j'entends cela. Je suppose que le Département de la Justice cherche à l'extrader en ce moment même... C'est certainement quelque chose que je pourrais envisager. Beaucoup de gens sont de son côté, je le dis. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais beaucoup de gens sont de son côté » , a déclaré Trump à la presse.Il a ensuite ajouté : « J'ai entendu les deux versions. De traître, il est persécuté, vous savez. J'ai entendu les deux ». Trump n'a pas toujours été partagé au sujet de Snowden : il a déjà demandé son exécution. Comme l'a souligné le New York Post, les commentaires de Trump représentent un changement d'opinion apparent pour le président, qui avait auparavant demandé son exécution. « Snowden est un espion qui devrait être exécuté, mais si lui et ses amis pouvaient révéler les dossiers d'Obama, je pourrais devenir un grand fan », a déclaré le président dans un tweet de 2013.Le New York Post rapporte que Trump a tweeté au sujet de Snowden au moins 45 fois lorsqu'il était une star de la télé-réalité. « Un triste jour pour l'Amérique avec l'octroi de l'asile à Snowden en Russie », a tweeté Trump, également en 2013. « Poutine se moque d'Obama » . « Faites revenir Snowden de Russie, il a fait d'énormes dégâts aux États-Unis et devrait payer un prix très lourd », a déclaré le président en 2014.En 2013, Snowden a partagé des milliers de documents classifiés avec des journalistes, ce qui a incité le gouvernement américain à l'accuser de deux chefs d'accusation : violation de la loi sur l'espionnage de 1917 et vol de biens publics.L'informateur qui était basé à Hawaï a travaillé pour la CIA et la NSA pendant plusieurs années. Il a conclu que les deux agences avaient « piraté la constitution » avec une surveillance gouvernementale étendue, mettant en danger la liberté de chacun et le forçant à divulguer l'information aux médias.La décision de Snowden de rendre publique cette information a déclenché un débat mondial sur la surveillance gouvernementale, mise en place par les agences de renseignement dans le but d'éviter qu'une attaque similaire à celle du 11 septembre ne se reproduise. Il vit en exil en Russie depuis qu'il a divulgué les documents.Cependant, l'année dernière, Snowden a déclaré que son « objectif ultime » était en fait de rentrer chez lui, aux États-Unis. Bien qu'il ait déclaré que ce retour dépendrait de l'offre d'un procès équitable par le gouvernement américain, ce que, selon lui, les autorités ont « refusé de garantir ».« Mais si je dois passer le reste de ma vie en prison, la seule exigence que nous devons accepter est qu'au moins j'obtienne un procès équitable. Je ne demande pas une parade. Je ne demande pas de grâce. Je ne demande pas de laissez-passer. Ce que je demande, c'est un procès équitable », a-t-il déclaré. Snowden a déclaré qu'un procès équitable ne sera pas possible, car le gouvernement ne lui permettra pas de prendre une défense d'intérêt public.Les critiques lui ont rappelé à plusieurs reprises qu'en divulguant les documents classifiés, il a enfreint à la fois la loi fédérale et le serment qu'il a prêté en rejoignant la NSA. L'année dernière, il a publié une autobiographie, intitulée Permanent Record. Le lendemain de sa publication, le ministère américain de la Justice a intenté une double action au civil contre Snowden, « alléguant qu'il avait violé les accords de non-divulgation signés avec le gouvernement fédéral américain ».Sources : New York Post Quel est votre opinion sur le sujet ?Pensez-vous que la décision du président Trump de vouloir gracier Edward Snowden soit juste ?