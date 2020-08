Richard Stallman, père du GNU et de la GPL, n'a pas confiance en la confidentialité des transactions en bitcoins Et propose une alternative libre : GNU Taler 29PARTAGES 15 0 Richard Stallman est bien connu pour son activisme du mouvement du logiciel libre. Ses discours et travaux tournent autour d'un terme : la liberté. Et c'est précisément ce concept qui a poussé Stallman à lancer le projet GNU, à fonder la Free Software Foundation et à publier la licence publique générale GNU, entre autres projets, pour promouvoir le concept de logiciel libre.



À l’occasion d’un entretien, Stallman a partagé ses opinions concernant le concept de cryptomonnaies qui ont été largement discutées au sein de la communauté crypto.



Les quatre libertés



Pour comprendre le concept de liberté que Stallman évoque souvent dans ses discours, il explique la différence entre « logiciel libre » et « open source », ce dernier terme étant souvent attribué à tort à son travail:



« L'idée du logiciel libre est une question de bien et de mal. Justice et injustice. L'idée est que les utilisateurs méritent le contrôle sur le logiciel qu'ils utilisent. En tant qu'utilisateur de logiciel, vous méritez le contrôle du logiciel que vous utilisez, et vous méritez d'être libre de vous joindre à d'autres utilisateurs pour exercer ce contrôle collectivement, quels que soient les groupes auxquels vous choisissez de participer. Concrètement, il existe quatre libertés essentielles dont les utilisateurs ont besoin pour avoir un contrôle total sur un programme donné. La ‘Liberté 0’ qui est le la liberté d'exécuter le programme comme vous le souhaitez, quel que soit votre objectif. La ‘liberté 1’ qui est la liberté d'étudier le code source du programme et de le modifier à votre guise. Ainsi, le programme fait ce que vous voulez réellement. Vous devez être en mesure d’appliquer ces deux libertés de vous-même. »



Stallman rappelle que les deux autres libertés sont liées à la coopération avec les autres, car la « Liberté 2 » est la liberté de faire « des copies exactes et de les redistribuer à d'autres quand vous le souhaitez » :



« La liberté 3 est de faire et de distribuer des copies de vos versions modifiées si vous en avez fait, en profitant de la liberté 1. Et la liberté 2 vous permet de faire et distribuer ces copies quand vous le souhaitez. Si les utilisateurs ont ces quatre libertés essentielles alors les utilisateurs contrôlent le programme à la fois séparément et collectivement. »





Cryptomonnaie d’une banque centrale et concept de confidentialité



Les communautés cryptographiques et celles de la technologie générale ont parlé de l'objectif du gouvernement chinois de lancer sa propre cryptomonnaie de banque centrale (CBDC - central bank digital currency), ainsi que des plans de la Banque de Thaïlande pour lancer un projet de test pilote de son système de paiement CBDC avec le plus grand fournisseur de matériaux de construction du pays. Cependant, d'autres pensent que la CBDC pourrait être une méthode de surveillance permettant aux gouvernements de surveiller les activités financières de ses citoyens. Stallman incrimine la « surveillance totalitaire » du gouvernement chinois comme déclencheur de cette méfiance :



« Les systèmes de paiement numérique sont fondamentalement dangereux s'ils ne sont pas conçus pour garantir la confidentialité. La Chine est l'ennemie de la vie privée. La Chine montre à quoi ressemble la surveillance totalitaire. C'est en partie pourquoi je n'ai pas utilisé de cryptomonnaies émises par la communauté. Si la cryptomonnaie est émise par un gouvernement, elle surveillerait les gens comme le font les cartes de crédit et PayPal, et tous ces autres systèmes seraient donc tout à fait inacceptables ».



Cependant, il ne voit aucune contradiction lorsqu'il parle de la genèse du concept de cryptomonnaie et du fait qu'elle pourrait être émise par un gouvernement:



« La contradiction est un concept très spécifique. Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie? C'est l'utilisation d'une méthode technologique particulière. Si un gouvernement met en œuvre cette méthode, je ne vois pas en quoi cela est une contradiction. Mais si le gouvernement l'utilise comme dispositif de surveillance , je pense que c'est vicieux. »



Le fondateur du Free Software Movement a tenu à expliquer le concept de « confidentialité » en parlant de la confidentialité de la cryptographie:



« Qu'est-ce que la confidentialité ? La confidentialité signifie être capable de dire et de faire des choses sans qu'une entité puissante puisse les utiliser pour vous attaquer. En général, les choses que vous faites ne devraient pas être placées dans une base de données. Les choses que vous dites à peu de gens ne devraient pas aller dans une base de données. Néanmoins, des exceptions à cette règle sont parfois justifiées. Nous avons besoin que le gouvernement puisse mener des enquêtes. Cela nécessite quelques modifications. Nous voulons que le gouvernement puisse enquêter sur des crimes et attraper les criminels. Et cela peut exiger d’obtenir des informations privées de personnes et sur des personnes ».



Stallman appelle également à des lois qui restreignent l'utilisation de caméras de reconnaissance faciale dans les rues ou de caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation, faisant des États-Unis un exemple de mise en œuvre de méthodes de surveillance:



« Nous avons besoin de lois restreignant l'utilisation de ces caméras pour nous assurer que les bases de données qui permettent de suivre les personnes dans la ville lors de leurs déplacements ne peuvent pas être collectées. Toute tentative systématique de reconnaître des personnes autres que des personnes soumises à des ordonnances judiciaires spécifiques, par exemple, devrait être une exception limitée, car ces limites sont des filets de sécurité pour la société. Elles ne conduiront pas à une répression générale. C'est l'approche qui doit remplacer la protection des données. »





Stallman propose l'alternative GNU Taler, bien qu'elle ne soit pas une cryptomonnaie, mais pourrait être utilisée pour des paiements numériques



Durant l’entretien, il lui a aussi été demandé quelle est son expérience personnelle avec la cryptomonnaie. Il lui a aussi été demandé s’il a déjà détenu ou procédé à la transaction d’une cryptomonnaie comme Bitcoin.



Et Richard Stallman d’indiquer :



« La réponse est non. Je ne fais aucun type de paiement numérique, et la raison en est que les systèmes existants ne respectent pas la vie privée de l'utilisateur, y compris Bitcoin. Chaque transaction Bitcoin est publiée. Maintenant, les gens ne savent peut-être pas que mon portefeuille m'appartient, mais si je l'utilisais plus de quelques fois, il serait possible de comprendre que c'est le mien. Les personnes disposant de suffisamment d'informations pourraient le faire. Je préfère utiliser de l'argent liquide. Et c'est comme ça que j'achète des choses.



« Je fais des vérifications postales pour un certain nombre de choses où les entreprises savent qui je suis. Quand je paie la facture d'électricité et la facture de gaz, eh bien j'ai un compte avec ces entreprises et je dois le payer. Ils m'envoient des factures avec mon nom dessus, donc je ne perds rien en leur envoyant des chèques avec mon nom dessus aussi. Mais, quand je vais dans un magasin et achète quelque chose, le magasin n'a pas le droit de savoir qui je suis. Et je ne lui dirai pas qui je suis, donc je n'utilise pas les systèmes de paiement numérique existants.



« Il y a une autre chose que je n'aime pas à propos du Bitcoin, c'est qu'il est facile à utiliser pour l'évasion fiscale. Maintenant, je ne fais pas cela, mais il y a des entreprises qui font d'énormes quantités d'évasion fiscale, et c'est un gros problème. Cela appauvrit la plupart d'entre nous. Cela signifie que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour faire les choses qu'il devrait faire. Le gouvernement doit faire beaucoup de choses pour avoir une société qui soit bonne pour tout le monde ».



Suite à sa réponse, il lui a été demandé ce qu’il en est des diverses modifications Bitcoin conçues pour la confidentialité.



Et Richard Stallman de répondre :



« Je n'en suis pas convaincu. Dans tous les cas, le projet GNU a développé quelque chose de bien meilleur, à savoir GNU Taler. GNU Taler n'est pas une cryptomonnaie. Ce n'est pas du tout une monnaie. C'est un système de paiement conçu pour être utilisé pour des paiements anonymes aux entreprises pour acheter quelque chose. Il est anonyme grâce à une signature aveugle pour le payeur. Cependant, le bénéficiaire doit s'identifier pour chaque achat afin de retirer de l'argent du système. L'idée est donc que vous pouvez utiliser votre compte bancaire pour obtenir des jetons Taler, et vous pouvez les dépenser et le bénéficiaire ne pourra pas dire qui vous êtes.



« Il ne pourra pas dire que vous avez obtenu le jeton d'un compte bancaire particulier à un moment donné, même si vous l'avez fait. Pour convertir votre paiement en argent dans sa propre banque, le magasin (le bénéficiaire) devra s'identifier. Cela confère donc une confidentialité beaucoup plus fiable que les cryptomonnaies et bloque l'idée d'utiliser ce système pour permettre l'évasion fiscale.



« GNU Taler a récemment franchi une étape importante. Il y a quelques mois, le système bancaire de la zone euro s'est intéressé à la prise en charge des paiements Taler et a récemment réussi à utiliser une configuration de test pour obtenir des jetons Taler avec un compte bancaire et les payer sur un autre compte bancaire via le système Taler. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut utiliser, mais ça le sera, et ce sera vraiment intéressant.



« Les magasins pourront commencer à accepter le paiement dans Talers, ce qui sera initialement utile avec les achats numériques, car ce que vous payez avec un Taler, le site pourrait vous envoyer les données que vous avez demandées directement via cette même connexion. Il n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, mais uniquement de savoir que vous avez payé. L'utilisation des paiements Taler pour les livraisons est un peu plus difficile. Cela nécessite un système d'envoi essentiellement anonyme. S'il y a des boîtes de ramassage et divers endroits, des bureaux de poste, des dépanneurs qui n'appartiennent pas à un monopoleur comme Amazon, mais si les boîtes de livraison étaient indépendantes de toute entreprise afin que quiconque puisse leur livrer, vous pourriez obtenir l'utilisation d'une boîte de livraison appropriée, et le spécifier avec votre paiement, et le produit y serait livré . Vous auriez du code pour démontrer que vous en êtes l'acheteur ».





Et que pense-t-il du projet Libra de Facebook ?



Richard Stallman indique :



« Je n'ai pas essayé d'étudier quoi que ce soit sur les détails du projet d'argent de Facebook parce que je sais déjà la chose la plus importante à ce sujet. Il est connecté à Facebook, et Facebook signifie surveillance. J'exhorte les gens à se joindre à moi en refusant absolument d'utiliser Facebook ou plutôt d'être utilisé par Facebook. Parce que Facebook n'a pas d'utilisateurs. Facebook a utilisé. Alors ne soyez pas une ventouse, ne soyez pas utilisé par Facebook.



A-t-il récemment vu quelque chose qui pourrait lui faire changer d'avis sur la cryptomonnaie ?



« Ma critique des cryptomonnaies n'est pas nouvelle. J'ai ressenti cela à leur sujet depuis que je les ai vus pour la première fois. Maintenant, je n’ai rien contre elles. Je ne fais pas campagne pour les éliminer, je ne veux tout simplement pas les utiliser. Quant à l’idée d’étudier le code source de Bitcoin, eh bien, je suis sûr que c’est un programme extrêmement intéressant à étudier, mais je n’ai pas le temps d’étudier le code source du programme par curiosité. Je suis tellement surchargé de travail que ce n’est pas ce que je choisirais de faire quand je ne travaille pas ».



Et vous ?



Partagez-vous l'avis de Richard Stallman ? Sur quels points ? Quels sont vos points de divergences ?



Voir aussi :



Ce type est toujours autant à coté de la plaque le but de bitcoin n'est pas d'avoir des transactions confidentielle c'est exactement l'inverse, puisque qu'étant un livre de compte publique infalsifiable.