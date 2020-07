Ce que vous devez savoir sur Microsoft Dataflex, une plateforme de données relationnelle, Et sur ses liens avec Microsoft Teams 28PARTAGES 3 0 Pour soutenir les entreprises dans la mise en œuvre d’une approche hybride de travail à distance, Microsoft a lancé mardi Dataflex, une base de données relationnelle qui permet aux développeurs d'entreprises de créer, de déployer et de gérer des applications et des chatbots Power Platform sans quitter Microsoft Teams. La nouvelle marque s'adresse à ceux qui travaillent avec la Power Platform de Microsoft et Teams, sa plateforme de collaboration sur le lieu de travail basée Office 365, et vise à intégrer davantage les outils Power Platform à faible code de Microsoft avec Teams et Dynamics 365.



Microsoft Dataflex « fournit un stockage de données relationnelles, des types de données riches, une gouvernance de niveau entreprise et un déploiement en un clic », a écrit Charles Lamanna de Microsoft dans un article de blog publié mardi. Dataflex est censé faire apparaître des données commerciales clés pour la création d'applications et des chatbots à faible code qui répondent aux problèmes des entreprises. La base de données relationnelle offre également des avantages immédiats en termes d'intelligence artificielle, de performances et de sécurité, selon Microsoft.





« Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer facilement des applications et des bots directement au sein de Teams, ce qui permet aux utilisateurs professionnels de répondre rapidement à l'évolution des besoins de l'entreprise et de créer des solutions personnalisées. Grâce à l'ajout de Microsoft Dataflex, les utilisateurs de Teams ont désormais les données clés de l'entreprise à portée de main pour créer de nouvelles applications qui répondent à des problèmes commerciaux réels, et ce, sans jamais quitter Teams » a écrit Lamanna.



Pour rappel, Microsoft Teams est l'outil de collaboration par chat, qui est en concurrence avec Slack, Workplace de Facebook, Google Chat et même Zoom. Depuis 2018, Microsoft Teams est l'application commerciale qui connaît la plus forte croissance de l'entreprise, bien avant que le la pandémie du covid-19 n'intervienne pour faire grimper les chiffres du travail et de l'apprentissage à distance. En avril, Teams a atteint les 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, et en mai, Microsoft a déclaré dans un communiqué que Teams « sera encore plus grand que Windows ».



Lors de sa conférence Build 2020 pour les développeurs en mai, Microsoft a donné aux développeurs professionnels de nouveaux outils – tels que la Preview d’une nouvelle extension de Visual Studio et Visual Studio Code pour Teams et de nouvelles intégrations entre sa Power Platform et Teams - afin de créer des applications Teams. Lors de la conférence Inspire 2020 de cette semaine, Microsoft a doublé ses efforts pour aider les entreprises à passer à une approche hybride de travail à distance.



« Ce que nous constatons, c'est que les gens veulent travailler et veulent s'intégrer aux processus d'entreprise dans l'environnement de collaboration qu'ils utilisent tous les jours », a déclaré Lamanna, dans un communiqué. « Cela signifie qu'il faut se demander "Comment les chatbots peuvent interagir avec moi au sein de Teams ?" Ou "Comment puis-je faire en sorte qu'une expérience d'application exécute un processus commercial qui se connecte aux systèmes de mon secteur d'activité au sein même de Teams ?" Ou "Comment avoir accès aux visualisations et aux rapports sur les données, comme les rapports sur les ventes ou sur la satisfaction de l'utilisateur final ?" ».



Du "Common Data Service" au Dataflex et Dataflex Pro



Lamanna a décrit Dataflex comme ayant été construit au sommet du Common Data Service, qui fait partie de la Power Platform et qui est maintenant directement intégré à Teams. Il a été mis en service il y a quatre ans et, depuis, il a ajouté plus de 1 000 fonctionnalités et prend en charge Dynamics 365 et Power Apps.



Lorsque Microsoft a lancé Dynamics 365 en 2016, les responsables de Microsoft l’ont décrit comme la nouvelle plateforme CRM/ERP construite sur le Common Data Model (CDM), la base de données commerciale pour le stockage et la gestion des entités commerciales. Par la suite, Microsoft a commencé à utiliser le Common Data Service (CDS), plutôt que le CDM, pour expliquer les fondements de Dynamics 365. Microsoft a défini un CDS for Apps et un autre CDS for Analytics. Le CDS for Apps a fini par être rebaptisé Power BI Dataflows, ne laissant que le CDS for Analytics comme seul véritable CDS.





Dataflex est désormais le nom officiel du CDS in Teams, et Dataflex in Teams signifie que les utilisateurs professionnels peuvent stocker et gérer des données professionnelles grâce à Power Platform. Dans le passé, il n'y avait pas d'endroit pris en charge pour mettre les données.



« Dans le cadre de votre licence Teams et Office existante, vous pouvez désormais créer des applications, des chatbots, des rapports et d'autres choses de ce genre en plus de vos données professionnelles », a expliqué Lamanna. « Le composant Dataflex est vraiment important, car au cœur de presque toutes ces applications et bots que les gens veulent créer, il y a le besoin d'aller stocker et gérer toutes vos différentes données d'entreprise de manière sécurisée, tout en les rendant ouvertes et en les partageant, afin de ne pas créer des données encore et encore ».



Le Common Data Service a maintenant été renommé Microsoft Dataflex Pro. « Dataflex Pro est la même plateforme de données, mais il y a des fonctions supplémentaires de qualité supérieure, qui alimentent les produits Dynamics 365, ainsi que les licences Power Apps de qualité supérieure », a expliqué Lamanna.



Dataflex signifie qu'il n'est pas nécessaire de se connecter au stockage, parce qu’il existe maintenant un environnement pour chaque équipe, sans aucune limite quant au nombre d'applications - l'idée étant que plusieurs applications partagent vos données dans Dataflex. Selon Microsoft, si votre entreprise s'occupe de problèmes de suivi, d'inspections et de réparations, par exemple, toutes ces applications utilisent la même liste de données.





Capacités d'IA intégrées de Microsoft Dataflex



Comme Dataflex est construit sur la Power Platform, vous avez également accès à l'intelligence artificielle et aux capacités prédictives. L'AI Builder de Power Automate vous permet d'analyser des données structurées et non structurées provenant de factures papier, d'images et d'autres sources analogiques. Il existe six scénarios d'AI Builder qui fonctionnent avec Dataflex : classification par catégorie, extraction d'entités, extraction de phrases clés, détection de la langue, analyse des sentiments et prédiction. Lamanna a donné des détails du dernier scénario.



« AI Builder fournit une expérience à faible code pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine », a-t-il déclaré. « Il supporte des scénarios - comme vous pouvez, par exemple, aller voir un tableau dans Dataflex et dire "Je veux que tu prédises cette colonne pour une ligne à chaque fois qu'elle est insérée". Et vous pouvez utiliser cela pour prévoir la probabilité qu'une note de frais soit rejetée ou non, en vous basant sur des données historiques. Et vous pouvez faire tout cela sans avoir à être un spécialiste des données. Vous n'avez pas besoin de connaître Python ni rien de tout cela. Il suffit de le faire par la programmation par l'exemple ou l'apprentissage machine. Vous fournissez les données d'exemple, que vous stockez déjà dans Dataflex. Vous dites quel champ vous voulez prédire et nous pourrons simplement prédire les futurs enregistrements qui seront ajoutés ».



Dataflex sera fourni gratuitement avec chaque abonnement à Office 365 et Microsoft 365 qui inclut le droit d'utiliser Teams, a déclaré Jukka Niiranen, conseiller Microsoft Most Valuable Professional et Forward Forever Power Platform. Dataflex Pro coûtera 10 dollars par application pour une application unique et 40 dollars par utilisateur pour un nombre illimité d'applications, a-t-il ajouté, ce qui est similaire au modèle de licence pour les Power Apps.



Et vous ?



Que pensez-vous de la nouvelle plateforme de données Microsoft Dataflex ?

Avez-vous déjà expérimenté CDS in Teams ? Que pensez-vous de Dataflex in Teams ?

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui retiennent votre attention ?



