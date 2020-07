Combien de temps passons-nous devant les écrans numériques ? Un adulte moyen passe environ 34 ans à regarder des écrans, D'après une étude de Vision Direct 0PARTAGES 3 0 La plupart d’entre nous passons la majorité de nos heures d’éveil devant un écran numérique que ce soit sur l’ordinateur au travail, sur notre téléphone cellulaire personnel, en jouant à un jeu vidéo ou seulement pour se détendre devant la télévision. S'il y a jamais eu un doute à ce sujet, la vie en confinement l'a rendu limpide. Vision Direct, une entreprise d'optique en ligne qui vend des lentilles de contact, des solutions et des produits de soins oculaires, a récemment commandé une étude au Royaume-Uni et aux États-Unis pour découvrir quelle part de notre vie est passée sur les écrans. Les résultats mettent en évidence le rôle majeur que jouent les appareils numériques dans la vie moderne.



L’enquête menée auprès de 2000 adultes britanniques, a révélé que les personnes interrogées passent 4866 heures par an à regarder des écrans, qu'il s'agisse de téléphones, d'ordinateurs portables, de téléviseurs, d'appareils de jeu ou de lecteurs électroniques. Cela signifie que l'adulte moyen passe 34 ans à regarder des écrans, ce qui représente une partie importante de notre vie. L'enquête a également été envoyée à 2000 adultes aux États-Unis, où il a été découvert que l'Américain moyen passe l'équivalent de 44 ans sur les écrans. Cela peut se traduire par un temps de projection de 382 652 heures et 48 minutes sur une durée moyenne de 60,7 ans.



Le temps passé sur des appareils numériques avant et pendant le confinement.



L'utilisation moyenne d'un ordinateur a augmenté de 44 minutes, tandis qu'une demi-heure supplémentaire est passée sur les téléphones et les téléviseurs respectivement. En effet vivre notre vie en ligne en ce moment n'est pas qu'une impression, les données montrent une augmentation considérable du temps que nous passons réellement sur les appareils.



Les participants à l'enquête estiment que moins de la moitié du temps passé sur les appareils numériques est en "productif". Mais 64 % ont admis qu'ils ne sauraient pas comment faire pour réduire au minimum leur temps passé devant les écrans, surtout dans le contexte des mesures actuelles de distanciation sociale. 17 % des répondants britanniques ont déclaré que l'idée d'être loin de leur écran les rend anxieux.



Benjamin Dumaine, opticien chez Vision Direct, a commenté : « Nous avons la chance d'avoir des appareils qui nous relient au monde extérieur. Une pandémie similaire survenue il y a 30 ou 40 ans aurait vu les gens faire face au manque de contact de manière très différente. Cependant, il est important d'être conscient de ce que le temps d'écran excessif peut faire en termes de santé oculaire et de ne pas en faire trop lorsqu'il s'agit d'écrans. Nous suggérons de profiter des conseils du gouvernement en matière d'exercice quotidien, pour aider à donner cette pause essentielle à l'écran ».



Tout ce temps d'écran n'est pas sans conséquences. 7 personnes interrogées sur 10 ont déclaré avoir des maux de tête, une vision floue et d'autres symptômes de fatigue oculaire après avoir regardé des écrans pendant longtemps. Cela ne devrait pas être une surprise, d'autant plus que 2 participants sur 5 ont admis qu'ils se souvenaient rarement de se reposer les yeux toutes les heures, moins de 20 % ne font jamais de pause. N'oublions pas que des heures aussi longues n'affectent pas seulement votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental et vos relations. Les recherches ont montré que les disputes à la maison sont plus fréquentes lorsque les gens utilisent trop l'écran, que ce soit votre enfant qui joue à des jeux vidéo ou votre partenaire qui se joint à un appel vidéo après l'autre. Et la majorité des personnes interrogées se sentent hypocrites lorsqu'elles reprochent à leurs proches de passer trop de temps devant un écran, car ils sont coupables de faire la même chose, surtout pendant le confinement.



Passer du temps sur les écrans n'est pas toujours négatif. En ces temps sans précédent, les appareils numériques ont été essentiels pour nous aider à rester en contact avec nos proches. Dumaine continue : « Tant que nous sommes conscients du moment où nous devons limiter leur utilisation, il ne devrait pas y avoir de dommages à long terme. Les écrans jouent un rôle très précieux dans nos vies, aujourd'hui plus que jamais, mais si les gens suivent nos directives, ils peuvent maintenir une bonne santé oculaire ».





Conseils utiles pour soulager la fatigue visuelle numérique provoquée par les appareils numériques



Réduisez l'éblouissement : réglez la luminosité de votre écran en vérifiant le réglage de l'appareil. Pensez à changer la couleur blanc brillant de votre fond d’écran pour un gris froid. Des filtres de réduction de l'éblouissement pour écrans d'ordinateur sont également disponibles.



Nettoyez votre écran : un écran sans tâche ni poussière aide à réduire l’éblouissement.



Diminuez l’éclairage environnant : réduisez la quantité de lumière en concurrence avec votre écran. Baissez l’éclairage intérieur et lorsque vous êtes à l’extérieur, évitez d'utiliser votre appareil en plein soleil.



Ajustez votre écran : peu importe le type d'appareil, les écrans numériques doivent toujours être directement en face de votre visage, et légèrement en dessous du niveau des yeux. Gardez les appareils de poche à une distance sécuritaire de vos yeux et également juste au-dessous du niveau des yeux.



Augmentez la taille du texte : essayez d'augmenter la taille du texte pour aider à mieux définir le contenu de l'écran et rendre la lecture plus confortable pour vos yeux.



Clignez des yeux plus souvent : rappelez-vous de cligner des yeux plus souvent. Regarder un écran numérique peut influer sur le nombre de fois que vous clignez des yeux, ce qui provoque la sécheresse oculaire.



Prenez une pause 20-20-20 : toutes les 20 minutes, prenez une pause de 20 secondes et regarder quelque chose à 20 pieds.(+/- 6 mètres).



Limitez la quantité de temps passé devant l’écran : envisager de limiter la quantité de temps passé sur un appareil numérique. Passer seulement deux heures consécutives à regarder un écran numérique peut causer de la fatigue visuelle. Les parents devraient surveiller et limiter la quantité de temps d'écran autorisée pour leurs enfants, et réduire leur propre temps consacré devant un écran pour montrer le bon exemple.



Portez des lunettes pour ordinateur : les lunettes d'ordinateur aident l'œil à s'adapter à des objets à distance intermédiaire tels que les écrans d'ordinateur et à réduire les effets de la fatigue visuelle.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette étude ? La trouvez-vous pertinente ?



Quelles astuces utilisez-vous pour éloigner de vous la fatigue visuelle ?



