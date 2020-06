Les femmes dans le secteur du jeu vidéo dénoncent le sexisme et le harcèlement dont elles sont victimes Plusieurs d'entre elles partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux 19PARTAGES 12 2 Depuis vendredi dernier, plus de 70 personnes de l'industrie du jeu vidéo, pour la plupart des femmes, ont fait part d'accusations de discrimination, de harcèlement et d'agression sexuelle. Elles ont partagé leurs histoires dans des déclarations publiées sur Twitter, YouTube, Twitch et la plateforme TwitLonger. Le déferlement d'histoires de joueurs et de streamers a conduit à la démission du PDG d'une importante société de gestion des talents pour les streamers et à un moment de réflexion pour une industrie qui a souvent été confrontée au sexisme, à l'intimidation et aux allégations d'abus.



Cette vague d’accusations rappelle l’affaire du Gamergate aux États-Unis en 2014, lorsque plusieurs femmes ont été menacées de mort et d'agressions sexuelles pour avoir critiqué la culture sexiste et dominée par les hommes de l'industrie. Mais l’industrie semble réagir très différemment cette fois-ci, avec des manifestations de soutien, des excuses et des promesses de mieux réguler les plateformes.





Les joueurs ont commencé à partager leurs histoires après qu'un utilisateur de Twitter qui poste sous le nom de Hollowtide ait tweeté vendredi soir au sujet d'un joueur du jeu en ligne Destiny, qualifiant la personne de "seigneur de la racaille". Trois femmes, JewelsVerne, SheSnaps et SchviftyFive, ont vu le message et ont décidé de parler de leurs expériences avec le joueur en question (connu en ligne sous les noms de Lono et SayNoToRage). Les femmes ont twitté leurs allégations, notamment des attouchements non consensuels, des propositions sexuelles et du harcèlement.



Lono a répondu à leurs accusations dans une vidéo YouTube publiée samedi. « Il n'y a aucune excuse pour mon comportement. Il n'y a pas moyen de passer outre. Les choses que j'ai faites étaient inacceptables. Être inapproprié avec ces gens les a privés de leur sentiment de sécurité et cela a brisé la confiance, et j'en suis profondément désolé » déclare-t-il dans la vidéo.





Après ces accusations, d'autres streameuses ont commencé à s'ouvrir sur leurs expériences avec des hommes très en vue dans l'industrie, y compris des collègues streamers, YouTubers, des développeurs de jeux et des gestionnaires de talents.



Jessica Richey, 28 ans, créatrice de contenu et de streaming à New York, a commencé à compiler les allégations dans un fil de discussion sur Twitter. Elle a déclaré dimanche qu'elle avait reçu plus de 50 messages directs de personnes demandant que leur histoire soit ajoutée à son fil de discussion. Lundi matin, elle a compilé toutes les allégations dans une publication de la plateforme Medium, qui a été largement diffusée.



« Je ne porte pas de jugement et je ne demande à personne de faire une chasse aux sorcières à ceux qui sont nommés. J'essaie de donner une voix aux survivants de ces problèmes afin qu'ils ne se sentent pas seuls ou qu'ils ne se sentent pas étouffés par leur expérience dans ce secteur », a-t-elle déclaré.



Molly Fender Ayala, qui dirige une communauté du jeu Overwatch, a posté un message sur Twitter dimanche matin, dans lequel elle accuse Omeed Dariani, le PDG de Online Performers Group, une agence de gestion des talents qui travaille avec de nombreux streamers, d'avoir agi de manière inappropriée à son égard et de lui avoir proposé un plan à trois en 2014. « J'estime qu'il est de ma responsabilité de m'exprimer, afin que les autres femmes du monde du streaming et des jeux vidéo sachent que ce n'est pas seulement comme ça que fonctionne l'industrie », a-t-elle écrit.





Dariani a répondu aux allégations de Ayala dans un fil de discussion sur Twitter dimanche : « Je ne me souviens pas spécifiquement de la conversation mentionnée, mais je ne vais pas m'asseoir ici et discuter pour savoir si c'est arrivé ou non. Parce que j'ai promis que je croirais les femmes. Même, et probablement plus particulièrement quand je suis la personne mise en cause. Et je la crois. Donc, en ce qui me concerne, c'est arrivé ». Cette nuit-là, il a démissionné de son poste de PDG.



Certaines de ces accusations ont été rapidement prises en compte. Au moins une société, Astro Gaming, a déclaré qu'elle cesserait de sponsoriser Lono et deux autres streamers qui avaient fait l'objet d'accusations. Des clients et des streamers de haut niveau ont rapidement coupé les liens avec Online Performers Group. Facebook Gaming a temporairement suspendu un streamer après des allégations publiques de violences domestiques. Brooke Thorne, 32 ans, une streameuse en Grande-Bretagne qui est encadrée par Online Performers Group, a annoncé qu'elle se retirerait à la fin de son contrat. Elle a déclaré qu'à la lumière des allégations de Ayala et de la manière dont Dariani a répondu, elle ne veut plus être associée à la société. Elle a fait remarquer que le sexisme et la mauvaise conduite dans l'industrie vont plus loin qu'une seule personne ou une seule entreprise.



Kenzie Gordon, une candidate au doctorat à l'Université de l'Alberta qui étudie les jeux en relation avec la prévention de la violence sexuelle et domestique, a déclaré : « si les studios en arrivent au point où des personnes sont effectivement licenciées pour ces accusations et se retirent et qu'un changement structurel réel se produit, ce serait la preuve d'un moment décisif ».



Twitch a publié dimanche une déclaration sur Twitter disant que la société prend « les accusations de harcèlement sexuel et de mauvaise conduite extrêmement au sérieux » et qu'elle « examine les comptes concernant les streamers affiliés à Twitch et travaillera avec les forces de l'ordre le cas échéant ».



Les spécialistes du jeu ont déclaré que la communauté pourrait être plus réceptive aux allégations de comportements sexuels répréhensibles cette fois-ci, après avoir adopté l'activisme social lors des récentes manifestations de Black Lives Matter.



« Il semble qu'il y ait une source de soutien qui aurait pu exister dans le passé, mais à cause de la période dans laquelle nous vivons, elle m'a semblé encore plus profonde et favorable », a déclaré Jennifer Jenson, qui étudie les jeux vidéo et le genre à l'université de Colombie britannique.



L'industrie du jeu est particulièrement propice à une culture de misogynie et de harcèlement sexuel, a précisé Gordon, car les hommes blancs hétéros ont « créé l'identité du joueur comme étant cette propriété exclusive ». Lorsque des femmes, des personnes de couleur ou des personnes LGBTQ essayent de pénétrer dans l'industrie, a-t-elle ajouté, « la masculinité toxique des geeks les repousse d'une manière qui conduit souvent à des abus sexuels et à des brimades ». Les studios de jeux sont souvent réticents à défier ces passionnés, a déclaré Gordon, mais il est récemment devenu évident qu'il existe une demande pour une variété de jeux vidéo qui plaisent à tous les types de personnes, ce qui nécessite une plus grande diversité parmi les concepteurs de jeux et pourrait nécessiter des changements dans l'industrie.



Sources : Twitter (2, Medium



Et vous ?



Que vous inspire ces faits ?

À la lumière de ces faits, comment entrevoyez-vous l’avenir du secteur des jeux vidéo ?



Voir aussi :



Google a licencié des dizaines d'employés pour harcèlement sexuel depuis 2016, y compris 13 cadres supérieurs



Harcèlement sur l'appli Grindr : les services en ligne sont-ils à l'abri de la responsabilité du fait des produits défectueux ?



Uber licencie plus de vingt employés à la suite d'une enquête de harcèlement sexuel et envisage une refonte de son image et de son organisation

Depuis vendredi dernier, plus de 70 personnes de l'industrie du jeu vidéo, pour la plupart des femmes, ont fait part d'accusations de discrimination, de harcèlement et d'agression sexuelle. Elles ont partagé leurs histoires dans des déclarations publiées sur Twitter, YouTube, Twitch et la plateforme TwitLonger. Le déferlement d'histoires de joueurs et de streamers a conduit à la démission du PDG d'une importante société de gestion des talents pour les streamers et à un moment de réflexion pour une industrie qui a souvent été confrontée au sexisme, à l'intimidation et aux allégations d'abus.Cette vague d’accusations rappelle l’affaire du Gamergate aux États-Unis en 2014, lorsque plusieurs femmes ont été menacées de mort et d'agressions sexuelles pour avoir critiqué la culture sexiste et dominée par les hommes de l'industrie. Mais l’industrie semble réagir très différemment cette fois-ci, avec des manifestations de soutien, des excuses et des promesses de mieux réguler les plateformes.Les joueurs ont commencé à partager leurs histoires après qu'un utilisateur de Twitter qui poste sous le nom de Hollowtide ait tweeté vendredi soir au sujet d'un joueur du jeu en ligne Destiny, qualifiant la personne de "seigneur de la racaille". Trois femmes, JewelsVerne, SheSnaps et SchviftyFive, ont vu le message et ont décidé de parler de leurs expériences avec le joueur en question (connu en ligne sous les noms de Lono et SayNoToRage). Les femmes ont twitté leurs allégations, notamment des attouchements non consensuels, des propositions sexuelles et du harcèlement.Lono a répondu à leurs accusations dans une vidéo YouTube publiée samedi. « Il n'y a aucune excuse pour mon comportement. Il n'y a pas moyen de passer outre. Les choses que j'ai faites étaient inacceptables. Être inapproprié avec ces gens les a privés de leur sentiment de sécurité et cela a brisé la confiance, et j'en suis profondément désolé » déclare-t-il dans la vidéo.Après ces accusations, d'autres streameuses ont commencé à s'ouvrir sur leurs expériences avec des hommes très en vue dans l'industrie, y compris des collègues streamers, YouTubers, des développeurs de jeux et des gestionnaires de talents.Jessica Richey, 28 ans, créatrice de contenu et de streaming à New York, a commencé à compiler les allégations dans un fil de discussion sur Twitter. Elle a déclaré dimanche qu'elle avait reçu plus de 50 messages directs de personnes demandant que leur histoire soit ajoutée à son fil de discussion. Lundi matin, elle a compilé toutes les allégations dans une publication de la plateforme Medium, qui a été largement diffusée.« Je ne porte pas de jugement et je ne demande à personne de faire une chasse aux sorcières à ceux qui sont nommés. J'essaie de donner une voix aux survivants de ces problèmes afin qu'ils ne se sentent pas seuls ou qu'ils ne se sentent pas étouffés par leur expérience dans ce secteur », a-t-elle déclaré.Molly Fender Ayala, qui dirige une communauté du jeu Overwatch, a posté un message sur Twitter dimanche matin, dans lequel elle accuse Omeed Dariani, le PDG de Online Performers Group, une agence de gestion des talents qui travaille avec de nombreux streamers, d'avoir agi de manière inappropriée à son égard et de lui avoir proposé un plan à trois en 2014. « J'estime qu'il est de ma responsabilité de m'exprimer, afin que les autres femmes du monde du streaming et des jeux vidéo sachent que ce n'est pas seulement comme ça que fonctionne l'industrie », a-t-elle écrit.Dariani a répondu aux allégations de Ayala dans un fil de discussion sur Twitter dimanche : « Je ne me souviens pas spécifiquement de la conversation mentionnée, mais je ne vais pas m'asseoir ici et discuter pour savoir si c'est arrivé ou non. Parce que j'ai promis que je croirais les femmes. Même, et probablement plus particulièrement quand je suis la personne mise en cause. Et je la crois. Donc, en ce qui me concerne, c'est arrivé ». Cette nuit-là, il a démissionné de son poste de PDG.Certaines de ces accusations ont été rapidement prises en compte. Au moins une société, Astro Gaming, a déclaré qu'elle cesserait de sponsoriser Lono et deux autres streamers qui avaient fait l'objet d'accusations. Des clients et des streamers de haut niveau ont rapidement coupé les liens avec Online Performers Group. Facebook Gaming a temporairement suspendu un streamer après des allégations publiques de violences domestiques. Brooke Thorne, 32 ans, une streameuse en Grande-Bretagne qui est encadrée par Online Performers Group, a annoncé qu'elle se retirerait à la fin de son contrat. Elle a déclaré qu'à la lumière des allégations de Ayala et de la manière dont Dariani a répondu, elle ne veut plus être associée à la société. Elle a fait remarquer que le sexisme et la mauvaise conduite dans l'industrie vont plus loin qu'une seule personne ou une seule entreprise.Kenzie Gordon, une candidate au doctorat à l'Université de l'Alberta qui étudie les jeux en relation avec la prévention de la violence sexuelle et domestique, a déclaré : « si les studios en arrivent au point où des personnes sont effectivement licenciées pour ces accusations et se retirent et qu'un changement structurel réel se produit, ce serait la preuve d'un moment décisif ».Twitch a publié dimanche une déclaration sur Twitter disant que la société prend « les accusations de harcèlement sexuel et de mauvaise conduite extrêmement au sérieux » et qu'elle « examine les comptes concernant les streamers affiliés à Twitch et travaillera avec les forces de l'ordre le cas échéant ».Les spécialistes du jeu ont déclaré que la communauté pourrait être plus réceptive aux allégations de comportements sexuels répréhensibles cette fois-ci, après avoir adopté l'activisme social lors des récentes manifestations de Black Lives Matter.« Il semble qu'il y ait une source de soutien qui aurait pu exister dans le passé, mais à cause de la période dans laquelle nous vivons, elle m'a semblé encore plus profonde et favorable », a déclaré Jennifer Jenson, qui étudie les jeux vidéo et le genre à l'université de Colombie britannique.L'industrie du jeu est particulièrement propice à une culture de misogynie et de harcèlement sexuel, a précisé Gordon, car les hommes blancs hétéros ont « créé l'identité du joueur comme étant cette propriété exclusive ». Lorsque des femmes, des personnes de couleur ou des personnes LGBTQ essayent de pénétrer dans l'industrie, a-t-elle ajouté, « la masculinité toxique des geeks les repousse d'une manière qui conduit souvent à des abus sexuels et à des brimades ». Les studios de jeux sont souvent réticents à défier ces passionnés, a déclaré Gordon, mais il est récemment devenu évident qu'il existe une demande pour une variété de jeux vidéo qui plaisent à tous les types de personnes, ce qui nécessite une plus grande diversité parmi les concepteurs de jeux et pourrait nécessiter des changements dans l'industrie.Sources : Twitter ( 1 3 ), Twitch Que vous inspire ces faits ?À la lumière de ces faits, comment entrevoyez-vous l’avenir du secteur des jeux vidéo ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 18 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent sénior https://www.developpez.com



La présomption d'innocence, c'est pas pour les chiens ! Un joueur n'est pas obligé de révéler son sexe en ligne ; Les joueurs masculins se font très largement insulter dès que ça devient compétitif, les femmes ne sont pas les seules "victimes" ; Il ne faut pas tout mélanger, les violences domestiques n'ont rien à voir avec le monde vidéo-ludique* ; Le monde compétitif en présentiel est un sous-ensemble particulier du jeu vidéo, qui touche plus au monde des célébrités, qu'au monde vidéo-ludique. Je veux dire par là qu'on y retrouve toutes les dérives du monde des célébrités, sans que cela soit lié au jeu vidéo.



* Pour les violences domestiques, la réalité est bien plus nuancée que ce qu'on veut nous faire croire. On se rappellera l'exemple du streamer qui bât sa femme en live... l'histoire est plus complexe.



L'homme supporte financièrement sa famille grâce à son activité, la femme est mère au foyer. La femme lui demande d'aller manger, l'homme lui répond d'attendre quelques minutes. Il est en effet en plein travail, travail qui reste précaire et nécessaire pour subvenir aux besoin de sa famille. Dans un monde très compétitif, donc stressant.



La femme s'énerve et commence à le harceler, à venir, lui crier dessus, l'homme lui demande de le laisser, d'attendre, de le laisser seul. Elle n'accepte pas cela et commence à lui balancer des objets. Il continue à lui dire de partir. C'est quand elle pose ses doigts sur l'unité centrale qu'il s'énerve. Pour rappel, c'est son outil de travail, ce qui lui permet de générer de l'argent pour sa famille, et quelque chose qui coûte relativement cher. S'il est détruit, c'est un gros poids sur le budget de la famille.



Il la vire manu militari et elle crie comme un goret qu'on égorge. Aucun acte réel de violence de sa part.



La réalité est que certaines femmes s'appuient sur leur status de femmes "les hommes peuvent pas taper les femmes, je suis intouchable" pour harceler, et abuser moralement et physiquement leur conjoint qui ne peut pas se défendre, lui faisant parfois un chantage des plus dégueulasse quant à la garde/paternité de l'enfant, le pousser à bout.... jusqu'à ce qu'il craque. Ce n'est pas pour rien que les couples les plus violents sont les couples lesbiennes.



Je ne dis pas qu'il est justifié de battre sa femme, je dis juste qu'il ne faut pas non plus cacher la moitié de l'histoire.

Ce n'est bien évidemment pas le cas de toutes les femmes, ni de toutes les femmes battues. Mais il faut bien comprendre que certaines sont vraiment pourries au-delà de toute imagination. Il y a aussi une dimension culturelle quant à ce phénomène. 14 1 Bon... on va remettre les points sur les "i".* Pour les violences domestiques, la réalité est bien plus nuancée que ce qu'on veut nous faire croire. On se rappellera l'exemple du streamer qui bât sa femme en live... l'histoire est plus complexe.L'homme supporte financièrement sa famille grâce à son activité, la femme est mère au foyer. La femme lui demande d'aller manger, l'homme lui répond d'attendre quelques minutes. Il est en effet en plein travail, travail qui reste précaire et nécessaire pour subvenir aux besoin de sa famille. Dans un monde très compétitif, donc stressant.La femme s'énerve et commence à le harceler, à venir, lui crier dessus, l'homme lui demande de le laisser, d'attendre, de le laisser seul. Elle n'accepte pas cela et commence à lui balancer des objets. Il continue à lui dire de partir. C'est quand elle pose ses doigts sur l'unité centrale qu'il s'énerve. Pour rappel, c'est son outil de travail, ce qui lui permet de générer de l'argent pour sa famille, et quelque chose qui coûte relativement cher. S'il est détruit, c'est un gros poids sur le budget de la famille.Il la vire manu militari et elle crie comme un goret qu'on égorge. Aucun acte réel de violence de sa part.La réalité est que certaines femmes s'appuient sur leur status de femmes "les hommes peuvent pas taper les femmes, je suis intouchable" pour harceler, et abuser moralement et physiquement leur conjoint qui ne peut pas se défendre, lui faisant parfois un chantage des plus dégueulasse quant à la garde/paternité de l'enfant, le pousser à bout.... jusqu'à ce qu'il craque. Ce n'est pas pour rien que les couples les plus violents sont les couples lesbiennes.Je ne dis pas qu'il est justifié de battre sa femme, je dis juste qu'il ne faut pas non plus cacher la moitié de l'histoire.Ce n'est bien évidemment pas le cas de toutes les femmes, ni de toutes les femmes battues. Mais il faut bien comprendre que certaines sont vraiment pourries au-delà de toute imagination. Il y a aussi une dimension culturelle quant à ce phénomène. Membre du Club https://www.developpez.com



Punaise quel aberrance de lire que c'est encore les joueurs blancs hétéros machin machin.

ça commence à se voir que vous faites une fixette, surtout quand on sait que les joueurs blancs sont clairement en minorité par rapport aux autres communautés de joueur, ça n'a aucun sens de balancer ça, juste à prouver la haine que ces gens ont.



Cette victimisation perpétuel pour tout ça devient n'importe quoi. Tout le monde se fait harceler, homme comme femme, à un moment on fait un choix. On reste une victime ou on se sort les doigts du cul? on peut voir le choix qui a été fait avec cet article...



Développez.com déçu de voir ce genre de propagande sur votre site... 15 4 c'est bien vous avez utilisé tous les bons mots pour faire passer cet article pour un torchon propagandiste du progressisme.Punaise quel aberrance de lire que c'est encore les joueurs blancs hétéros machin machin.ça commence à se voir que vous faites une fixette, surtout quand on sait que les joueurs blancs sont clairement en minorité par rapport aux autres communautés de joueur, ça n'a aucun sens de balancer ça, juste à prouver la haine que ces gens ont.Cette victimisation perpétuel pour tout ça devient n'importe quoi. Tout le monde se fait harceler, homme comme femme, à un moment on fait un choix. On reste une victime ou on se sort les doigts du cul? on peut voir le choix qui a été fait avec cet article...Développez.com déçu de voir ce genre de propagande sur votre site... Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Nancy Rey Envoyé par Que vous inspire ces faits ? Que vous inspire ces faits ?

Ce ne sont pas des streamers comme MisterMV, At0mium, BenZaie, MrQuaraté, Bawkbasoup, Elajjaz qui vont tenir des propos problématiques...



Je pense que des cons il y en a partout, pas plus dans le jeu vidéo qu'ailleurs.

Il y a des endroits où c'est bien pire, dans les écoles de commerce ou chez les journalistes par exemple... Ou bien à l'ENA, mais on sait que tout ceux qui vont là-bas sont spéciaux... (dans le sens péjoratif du terme)



Envoyé par Nancy Rey Envoyé par L'industrie du jeu est particulièrement propice à une culture de misogynie et de harcèlement sexuel, a précisé Gordon, car les hommes blancs hétéros ont « créé l'identité du joueur comme étant cette propriété exclusive ». Lorsque des femmes, des personnes de couleur ou des personnes LGBTQ essayent de pénétrer dans l'industrie, a-t-elle ajouté, « la masculinité toxique des geeks les repousse d'une manière qui conduit souvent à des abus sexuels et à des brimades ».

C'est n'importe quoi ces histoires d'"hommes blancs hétéros", il n'y a pas que des hommes qui jouent, il n'y a pas que des blancs qui jouent, l'orientation sexuelle normalement tu ne peux pas la connaitre. (c'est un truc privé ça ne s'affiche pas en principe)



Chez les joueurs pro il y a beaucoup d'asiatiques et de noirs. Il y a aussi des transsexuels.

Je connais un peu la Fighting game community et les types sont ultra tolérants.





Après c'est possible qu'il y ait 2, 3 personnes qui posent problème :

Capcom bans trans Street Fighter pro Leah “GIlty” Hayes after sexual assault allegations



Envoyé par Nancy Rey Envoyé par Après ces accusations, d'autres streameuses ont commencé à s'ouvrir sur leurs expériences avec des hommes très en vue dans l'industrie, y compris des collègues streamers, YouTubers, des développeurs de jeux et des gestionnaires de talents.

Après pour les développeurs ça rappelle ça :

Drôle d’ambiance à Quantic Dream. Rififi au cœur d’un grand studio parisien

Mais c'est pareil c'est ultra minoritaire.



Aujourd'hui on ne peut plus faire de blague :

Capcom Pro Tour indefinitely bans FChamp over racist tweet

Le gars il a tweeté la photo d'une pastèque avec le texte "Check this out lol #WatermelonLivesMatter ".



Bref, il ne faut pas tout amalgamer, les joueurs ne sont pas des hommes blancs hétérosexuels, sexiste et raciste.

Le jeu vidéo c'est universel, ça plait à tout le monde, peu importe le sexe, la couleur, l'orientation sexuelle, la religion, etc. 4 1 Personnellement je n'ai jamais entendu un seul streamer tenir des propos sexistes, mais dans de très rare cas ça doit exister (j'ai jamais entendu parler d'un "Lono").Ce ne sont pas des streamers comme MisterMV, At0mium, BenZaie, MrQuaraté, Bawkbasoup, Elajjaz qui vont tenir des propos problématiques...Je pense que des cons il y en a partout, pas plus dans le jeu vidéo qu'ailleurs.Il y a des endroits où c'est bien pire, dans les écoles de commerce ou chez les journalistes par exemple... Ou bien à l'ENA, mais on sait que tout ceux qui vont là-bas sont spéciaux... (dans le sens péjoratif du terme)Ces propos sont scandaleux, c'est grave de stigmatiser les joueurs de cette façon !C'est n'importe quoi ces histoires d'"hommes blancs hétéros", il n'y a pas que des hommes qui jouent, il n'y a pas que des blancs qui jouent, l'orientation sexuelle normalement tu ne peux pas la connaitre. (c'est un truc privé ça ne s'affiche pas en principe)Chez les joueurs pro il y a beaucoup d'asiatiques et de noirs. Il y a aussi des transsexuels.Je connais un peu la Fighting game community et les types sont ultra tolérants.Après c'est possible qu'il y ait 2, 3 personnes qui posent problème :Gestionnaire de talent c'est louche comme métier, ça me choquerait pas que certains commettent des agressions sexuelles.Après pour les développeurs ça rappelle ça :Mais c'est pareil c'est ultra minoritaire.Aujourd'hui on ne peut plus faire de blague :Le gars il a tweeté la photo d'une pastèque avec le texte "Check this out lol #WatermelonLivesMatter".Bref, il ne faut pas tout amalgamer, les joueurs ne sont pas des hommes blancs hétérosexuels, sexiste et raciste.Le jeu vidéo c'est universel, ça plait à tout le monde, peu importe le sexe, la couleur, l'orientation sexuelle, la religion, etc. Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par Neckara Envoyé par Je ne dis pas qu'il est justifié de battre sa femme, je dis juste qu'il ne faut pas non plus cacher la moitié de l'histoire.

Ce n'est bien évidemment pas le cas de toutes les femmes, ni de toutes les femmes battues. Mais il faut bien comprendre que certaines sont vraiment pourries au-delà de toute imagination. Il y a aussi une dimension culturelle quant à ce phénomène.



On ne dit que ce qu'on veut bien dire pour avoir le beau rôle.



Nous sommes aussi dans une ère sociale où il est interdit de tout pour ne pas toucher au susceptibilités de chacun. A ce propos voici une belle vidéo 4 1 C'est pour cette raison que le mouvement meetoo à provoqué un recul des embauches de femmes pour se protéger justement de fausses accusations en vue d'avoir des avances de carrières dans la boite.On ne dit que ce qu'on veut bien dire pour avoir le beau rôle.Nous sommes aussi dans une ère sociale où il est interdit de tout pour ne pas toucher au susceptibilités de chacun. A ce propos voici une belle vidéo https://www.facebook.com/watch/?v=273784287160923 Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com les hommes blancs hétéros les hommes blancs hétéros



Il y a les gentils, et les méchant ! 2 0 Je l'attendais celle laIl y a les gentils, et les méchant ! Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par Flyers Envoyé par Je pense que tout comme dans le camp des harceleurs que des harceler il y en a qui mentent pour sauver leur gagne pain ou pour se faire un petit extra facile...

Certaines personnes qui se prétendent harcelées sont aussi parmi les plus grandes harceleuses.



Pour aller dans ton sens, on se souviendra aussi d'Anita qui a en toute probabilité écrit elle-même des tweets pour ensuite s'en plaindre. Puis en a fait son beurre.



Le contenu des tweets étaient très "bizarre" (ressemble plus à un fantasme qu'une personne ne sachant pas ce qu'est du harcèlement pourrait s'en faire), rédigés bien trop vite (donc copiés/collés de quelque part), avec une très bonne orthographe (depuis quand un harceleur fait attention à son orthographe ?), compte nouvellement créé juste pour cela, mais surtout avec une réaction d'Anita bien trop rapide pour être crédible.



Il faut aussi bien faire attention, tout le monde n'utilise pas aussi la même définition de harcèlement. Certains utilisent une définition fantasque, e.g. qu'une personne avec plus d'abonné que toi, te réponde. Donc il faut aussi faire attention à cela.



Par exemple, une féministe entrant dans une guilde dans un club, qui va faire chier tout le monde, à insulter tout le monde, étonnamment elle risque de se faire dégager de la guilde, et de s'en prendre un peu plein la gueule. Les autres membres peuvent ne pas être d'accord, et ne pas apprécier cela. Après c'est la culture Internet, certains vont essayer de la troller, juste pour l'énerver en retour, "ta gueule, retourne dans la cuisine". Elle pourra alors appeler cela "harcèlement".



On a aussi un lobbying féministe sur l'industrie vidéo-ludique qui met en péril la qualité des jeux qui sortent, ce qui ne fait pas le plaisir des joueurs et des fans, quelque chose qui est une partie importante de leur vie. C'est un moyen pour eux d'échapper à la vie réelle, de se détendre. Si c'est pour que des personnes viennent les faire chier en jeu, ça va mal passer.



À noter aussi que certains jeux sont réputés très toxiques avec des joueurs très jeunes (e.g. LoL), si vous allez là-bas et que vous vous faites harceler, faut pas s'étonner. C'est comme si je me rendais à un meeting féministe, je ne vais pas m'étonner de m'en prendre plein la gueule. Derrière d'autres jeux ont des communautés bien plus correctes. On ne peut pas prendre en exemple ces jeux toxiques et généraliser à partir de ceux-là, l'ensemble du monde vidéo-ludique. Je me suis fait passé pendant des années pour une femme sur certains MMORPG, ça s'est toujours très bien passé.



À noter aussi qu'un certains nombres d'harcèlements en lignes ne sont en réalité qu'un prolongement d'un harcèlement dans la vrai vie. Ce n'est donc pas lié à la nature d'Internet, mais juste au fait qu'Internet soit un médium de communication.



Bref, des femmes se font très certainement harcelée en ligne, mais on a aussi beaucoup de bêtises à côté, ce qui ironiquement invisibilise et décrédibilise les réelles victimes. Donc il faut vraiment prendre des pincettes avec tout cela. 2 0 Je pourrais aussi ajouter une petite précision. Il n'y a aussi pas une distinction aussi binaire.Certaines personnes qui se prétendent harcelées sont aussi parmi les plus grandes harceleuses.Pour aller dans ton sens, on se souviendra aussi d'Anita qui a en toute probabilité écrit elle-même des tweets pour ensuite s'en plaindre. Puis en a fait son beurre.Le contenu des tweets étaient très "bizarre" (ressemble plus à un fantasme qu'une personne ne sachant pas ce qu'est du harcèlement pourrait s'en faire), rédigés bien trop vite (donc copiés/collés de quelque part), avec une très bonne orthographe (depuis quand un harceleur fait attention à son orthographe ?), compte nouvellement créé juste pour cela, mais surtout avec une réaction d'Anita bien trop rapide pour être crédible.Il faut aussi bien faire attention, tout le monde n'utilise pas aussi la même définition de harcèlement. Certains utilisent une définition fantasque, e.g. qu'une personne avec plus d'abonné que toi, te réponde. Donc il faut aussi faire attention à cela.Par exemple, une féministe entrant dans une guilde dans un club, qui va faire chier tout le monde, à insulter tout le monde, étonnamment elle risque de se faire dégager de la guilde, et de s'en prendre un peu plein la gueule. Les autres membres peuvent ne pas être d'accord, et ne pas apprécier cela. Après c'est la culture Internet, certains vont essayer de la troller, juste pour l'énerver en retour, "ta gueule, retourne dans la cuisine". Elle pourra alors appeler cela "harcèlement".On a aussi un lobbying féministe sur l'industrie vidéo-ludique qui met en péril la qualité des jeux qui sortent, ce qui ne fait pas le plaisir des joueurs et des fans, quelque chose qui est une partie importante de leur vie. C'est un moyen pour eux d'échapper à la vie réelle, de se détendre. Si c'est pour que des personnes viennent les faire chier en jeu, ça va mal passer.À noter aussi que certains jeux sont réputés très toxiques avec des joueurs très jeunes (e.g. LoL), si vous allez là-bas et que vous vous faites harceler, faut pas s'étonner. C'est comme si je me rendais à un meeting féministe, je ne vais pas m'étonner de m'en prendre plein la gueule. Derrière d'autres jeux ont des communautés bien plus correctes. On ne peut pas prendre en exemple ces jeux toxiques et généraliser à partir de ceux-là, l'ensemble du monde vidéo-ludique. Je me suis fait passé pendant des années pour une femme sur certains MMORPG, ça s'est toujours très bien passé.À noter aussi qu'un certains nombres d'harcèlements en lignes ne sont en réalité qu'un prolongement d'un harcèlement dans la vrai vie. Ce n'est donc pas lié à la nature d'Internet, mais juste au fait qu'Internet soit un médium de communication.Bref, des femmes se font très certainement harcelée en ligne, mais on a aussi beaucoup de bêtises à côté, ce qui ironiquement invisibilise et décrédibilise les réelles victimes. Donc il faut vraiment prendre des pincettes avec tout cela. Futur Membre du Club https://www.developpez.com



Je pense que tout comme dans le camp des harceleurs que des harceler il y en a qui mentent pour sauver leur gagne pain ou pour se faire un petit extra facile... Mais à l'image du monde des affaires le gaming n'échappe pas à la règle, c'est un monde de requins sans règles.



Tout d'abord jeter en pâture des noms sur les réseaux sociaux et dire derrière que ce n'est pas une chasse aux sorcières me semble totalement aberrant, en droit on appelle cela de la calomnie. Ensuite le fait qu'il y ai des licenciements pour des accusations sur des réseaux sociaux sans même un dépôt de plainte ou un procès me semble aussi excessif. D'un autre côté je peux comprendre que dans un univers très peu encadré certaines personnes puissent se retrouver dans des situations difficiles sous le contrôle de prédateurs.



Peut-être qu'il faudrait mieux encadré ces personnes (souvent jeunes) qui décident de faire carrière dans le stream ou via des gestionnaire de talents pour qu'elles sachent comment reconnaitre et réagir face à de tels agissements ?

Peut-être que les plateformes qui profitent le plus des contenus créés devraient investir un peu plus dans la protection/formation de ces mêmes créateurs de contenu ? 1 0 Comme si bien dit dans les commentaires, la communauté du gaming est large et comprends tous types d'ethnies, de sexes et d'âges. Cette polémique est donc simplement un reflet de nos sociétés. On remarquera que de nombreuses personnes citées ont fait du jeu un moyen de faire de l'argent. Et dès qu'il y a de l'argent il y a des manipulations en raison des intérêts en jeu.Je pense que tout comme dans le camp des harceleurs que des harceler il y en a qui mentent pour sauver leur gagne pain ou pour se faire un petit extra facile... Mais à l'image du monde des affaires le gaming n'échappe pas à la règle, c'est un monde de requins sans règles.Tout d'abord jeter en pâture des noms sur les réseaux sociaux et dire derrière que ce n'est pas une chasse aux sorcières me semble totalement aberrant, en droit on appelle cela de la calomnie. Ensuite le fait qu'il y ai des licenciements pour des accusations sur des réseaux sociaux sans même un dépôt de plainte ou un procès me semble aussi excessif. D'un autre côté je peux comprendre que dans un univers très peu encadré certaines personnes puissent se retrouver dans des situations difficiles sous le contrôle de prédateurs.Peut-être qu'il faudrait mieux encadré ces personnes (souvent jeunes) qui décident de faire carrière dans le stream ou via des gestionnaire de talents pour qu'elles sachent comment reconnaitre et réagir face à de tels agissements ?Peut-être que les plateformes qui profitent le plus des contenus créés devraient investir un peu plus dans la protection/formation de ces mêmes créateurs de contenu ? Membre à l'essai https://www.developpez.com



Rien à rajouter, d'autres ont très bien expliqué pourquoi cet article est un consensus d’inepties.



Je tenais simplement à partager ceci :



C'est la plainte d'un viewver twich à l'encontre de la plateforme pour diffusion de contenu sexuellement suggestif.



Je vous laisse vous faire votre propre idée. 1 0 Wow.Rien à rajouter, d'autres ont très bien expliqué pourquoi cet article est un consensus d’inepties.Je tenais simplement à partager ceci : https://de.scribd.com/embeds/4668249...XK3NEPleS742o8 C'est la plainte d'un viewver twich à l'encontre de la plateforme pour diffusion de contenu sexuellement suggestif.Je vous laisse vous faire votre propre idée. Membre éclairé https://www.developpez.com



Après il faut dire que quand tu t'essayes à du compétitif, surtout basé sur des jeux en équipe, tu croises des gens trèèès frustrant, et c'est pas étonnant qu'un ado ne fasse pas preuve de beaucoup de retenu. 1 0 Plutôt que LoL, je dirais plutôt la communauté compétitive, qui fais plus souvent ressortir le pire des joueurs prêt à "tous" pour se débarrasser de quelqu'un qui lui a "pourri son classement".Après il faut dire que quand tu t'essayes à du compétitif, surtout basé sur des jeux en équipe, tu croises des gens trèèès frustrant, et c'est pas étonnant qu'un ado ne fasse pas preuve de beaucoup de retenu. Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par walfrat Envoyé par Ces joueurs sont sans aucun doute une minorité, mais je pense qu'un certain nombre de joueur féminin peuvent témoigner qu'elles reçoivent régulièrement ce genre de message, surtout si ce sont des joueuses actives sur les chans généraux du jeu et qu'il est assez facile de deviner que ce sont des femmes.



J'ai deux garçons et le plus âgé joue avec des filles. Je lui rappel souvent qu'il doit se comporter correctement et ne pas suivre ce que font les autres dans leur comportement. C'est arrivé qu'en vocal de groupes certains des garçons tiennent des propos déplacés en présence de filles.



Mais je suis content, il a passé tous les jours du confinement en vocal avec une fille qui l'apprécie justement par ce qu'il se comporte normalement et ne dit pas des choses déplacées par ce que j'éduque mes garçons dans le respect des autres (et des filles). 1 0 Oui, et ici intervient l'éducation donnée par les parents. C'est aux parents d'apprendre à leur garçons le respect des femmes (et inversement par ce que les nanas entre elles ne sont pas non plus tendre)J'ai deux garçons et le plus âgé joue avec des filles. Je lui rappel souvent qu'il doit se comporter correctement et ne pas suivre ce que font les autres dans leur comportement. C'est arrivé qu'en vocal de groupes certains des garçons tiennent des propos déplacés en présence de filles.Mais je suis content, il a passé tous les jours du confinement en vocal avec une fille qui l'apprécie justement par ce qu'il se comporte normalement et ne dit pas des choses déplacées par ce que j'éduque mes garçons dans le respect des autres (et des filles). Poster une réponse Signaler un problème

Consultant Intégration Logiciel ↳ laou - France - Paris Lead Developer ↳ AGENIUM IT & SYSTEM - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Développeur JS Full Stack (H/F) ↳ Webnet - Rhône Alpes - Lyon (69003) Voir plus d'offres