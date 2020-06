Les livraisons de PC vont chuter de 7 % en 2020 en raison de la récession mondiale, Selon une étude menée par Canalys 14PARTAGES 3 1 Canalys, une équipe de conseillers dans les secteurs de l’informatique et de la haute technologie prévoit que les expéditions mondiales de PC et de tablettes chuteront de 7 % passant de 395,6 millions d'unités en 2019 à 367,8 millions d'unités en 2020. L’équipe prévoit aussi que le marché mondial des PC restera stable en 2021 et retrouvera une croissance de 2 % en 2022.



L'impact de la pandémie du coronavirus sur l’économie mondiale ne sera pas mineur. Les consommateurs, les entreprises et les gouvernements accorderont la priorité aux dépenses vitales et se soucieront moins des dépenses liées à l’achat d’un ordinateur portable lorsque les temps seront difficiles, souligne Canalys.



Néanmoins, Canalys nous fait constater une augmentation de la demande en ordinateurs portables bien qu’un déficit par rapport à l’année dernière a été relevé. En effet, de nombreuses entreprises qui ont été contraintes de travailler à domicile pendant cette période du COVID-19 ont pu réaliser que leurs activités pouvaient aussi bien fonctionner à distance avec l’usage des ordinateurs portables. Et donc, elles ont décidé d’agrandir la chaîne en commandant le plus grand nombre d’ordinateurs portables possibles pour satisfaire leurs différents besoins. Il en va de même pour l'éducation où les écoles ont investi dans des programmes numérisés. Le schéma de croissance de ladite demande en PC peut être vu dans le graphique ci-dessous.





Les fournisseurs de PC ont quelques raisons d'être optimistes car, l'importance des PC est devenue évidente pendant la pandémie. « COVID-19 a donné un coup de fouet à l'industrie des PC. Malgré les progrès réalisés par les smartphones et les tablettes ces dernières années, le besoin d'un appareil informatique mobile à haute performance n'a jamais été aussi prononcé », a déclaré Rushabh Doshi, directeur de la recherche chez Canalys.



En Chine, Canalys prévoit que les expéditions de PC et de tablettes ne diminueront que de 3 % en 2020 et afficheront une croissance de 4 % en 2021. Cette Chine dont l'économie a été touchée par la pandémie au premier trimestre 2020.



« Canalys s'attend à ce que le marché mondial des PC retrouve une croissance de 2 % en 2022. Mais il est important de garder cela en perspective car une modeste reprise après une année 2020 faible ne verra pas le marché des PC revenir aux sommets de 2019 avant quelques années », a conclu Doshi.



Source:



Et vous ?



Que pensez-vous des prévisions de l'équipe Canalys ?



Voir aussi



Le coronavirus provoque la plus grande contraction du marché du smartphone au 2T20, qui tombe en dessous des 300 millions de dispositifs, une première depuis 2014



Coronavirus : les ventes de smartphones s'effondrent, les expéditions mondiales ayant chuté de 38 % en février 2020 par rapport à l'année précédente, selon un rapport



Les prévisions de dépenses informatiques frappées par l'impact du coronavirus, et les risques de baisse continuent à s'intensifier, selon les prévisio Canalys, une équipe de conseillers dans les secteurs de l’informatique et de la haute technologie prévoit que les expéditions mondiales de PC et de tablettes chuteront de 7 % passant de 395,6 millions d'unités en 2019 à 367,8 millions d'unités en 2020. L’équipe prévoit aussi que le marché mondial des PC restera stable en 2021 et retrouvera une croissance de 2 % en 2022.L'impact de la pandémie du coronavirus sur l’économie mondiale ne sera pas mineur. Les consommateurs, les entreprises et les gouvernements accorderont la priorité aux dépenses vitales et se soucieront moins des dépenses liées à l’achat d’un ordinateur portable lorsque les temps seront difficiles, souligne Canalys.Néanmoins, Canalys nous fait constater une augmentation de la demande en ordinateurs portables bien qu’un déficit par rapport à l’année dernière a été relevé. En effet, de nombreuses entreprises qui ont été contraintes de travailler à domicile pendant cette période du COVID-19 ont pu réaliser que leurs activités pouvaient aussi bien fonctionner à distance avec l’usage des ordinateurs portables. Et donc, elles ont décidé d’agrandir la chaîne en commandant le plus grand nombre d’ordinateurs portables possibles pour satisfaire leurs différents besoins. Il en va de même pour l'éducation où les écoles ont investi dans des programmes numérisés. Le schéma de croissance de ladite demande en PC peut être vu dans le graphique ci-dessous.Les fournisseurs de PC ont quelques raisons d'être optimistes car, l'importance des PC est devenue évidente pendant la pandémie. « COVID-19 a donné un coup de fouet à l'industrie des PC. Malgré les progrès réalisés par les smartphones et les tablettes ces dernières années, le besoin d'un appareil informatique mobile à haute performance n'a jamais été aussi prononcé », a déclaré Rushabh Doshi, directeur de la recherche chez Canalys.En Chine, Canalys prévoit que les expéditions de PC et de tablettes ne diminueront que de 3 % en 2020 et afficheront une croissance de 4 % en 2021. Cette Chine dont l'économie a été touchée par la pandémie au premier trimestre 2020.« Canalys s'attend à ce que le marché mondial des PC retrouve une croissance de 2 % en 2022. Mais il est important de garder cela en perspective car une modeste reprise après une année 2020 faible ne verra pas le marché des PC revenir aux sommets de 2019 avant quelques années », a conclu Doshi.Source: Canalys Que pensez-vous des prévisions de l'équipe Canalys ?