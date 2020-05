Le PDG de Twitter offre 5 millions de dollars à une organisation lancée par un ancien candidat à la présidentielle américaine Pour aider à mettre sur pied un revenu de base universel 4PARTAGES 1 0 La mise en arrêt de certaines entreprises en raison du COVID-19 a fait en sorte que des millions de personnes dans le monde soient financièrement affectées. C’est ainsi qu’on voit un peu partout dans le monde, des efforts être faits par des organisations soutenues par des hommes d’affaire, dans le but de venir en aide à ces personnes et leur permettre d’avoir le minimum pour vivre. C’est le cas de Humanity Forward, un groupe lancé par l'ancien candidat démocrate à la présidentielle américaine Andrew Yang.



On apprend d’ailleurs que Jack Dorsey, le du PDG de Twitter a fait un don d’un montant de 5 millions de dollars à ce groupe pour le soutenir dans son projet visant à mettre sur pied un revenu de base universel aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s’agit, il faut retenir que c’est une somme versée à tous les citoyens d'un pays sans tenir compte de leurs revenus, de leurs patrimoines ou de leurs situations professionnelles. Ce revenu est calculé de manière à satisfaire les besoins de base et a vocation à se substituer à la plupart des aides sociales.





Humanity Forward a déclaré jeudi dernier que le don de Dorsey ira à son programme d'aide directe, fournissant 250 micro-subventions à près de 20000 personnes qui ont perdu leur emploi ou ont subi un coup économique à la suite de la pandémie de COVID-19. Ce don provient de Start Small LLC, une fondation d'un milliard de dollars lancée par Dorsey le mois dernier pour soutenir les efforts mondiaux de secours contre le COVID-19. Dorsey a toujours laissé entendre qu’il souhaite aider les autres et il a d’ailleurs déclaré à Yang : « Je veux donner tout mon argent au cours de ma vie. Je veux voir les impacts, égoïstement, dans ma vie. Je veux m'assurer que nous aidons les gens ».





Les efforts de Dorsey et Yang pour arriver à mettre en place un revenu de base universel sont louables, bien que certains perçoivent cela comme quelque chose d’impossible à réaliser si ce n’est dans un pays imaginaire. Quoiqu’il en soit, Yang reste quant à lui convaincu que cela est possible et espère que ce don aidera à démontrer ce qui est possible pour les familles à travers le pays.



Source : YouTube



Et vous ?



Partagez-vous l’avis de ceux qui pensent que les efforts de Dorsey et Yang sont vains ?

Comment pensez-vous qu’on puisse arriver à mettre en place ce revenu universel de base ?



Voir aussi :



