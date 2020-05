Faits marquants

Quelques précisions de l’IDC:

les livraisons des entreprises sont des livraisons de dispositifs de marque et excluent les ventes des fabricants d'équipements d'origine pour tous les vendeurs ;

la « société » représente la société mère actuelle (ou société de portefeuille) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale ;

es chiffres représentent uniquement les nouvelles livraisons et excluent les unités remises à neuf.

Les données trimestrielles de l'IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker relatives aux expéditions de smartphones dans la zone EMEA (Europe Middle East and Africa) ont chuté de 8 % au cours du premier trimestre 2020, alors que les pays de la région commençaient à réagir à la propagation du covid-19 et à bloquer les économies locales. Au total, les entreprises ont expédié 76,9 millions de smartphones au cours du premier trimestre de l'année. Ces expéditions ont connu une baisse de 11,7 % par rapport à l'année précédente, les entreprises ayant expédié au total 276 millions de smartphones au cours du premier trimestre.« Au regard des circonstances, le marché était plutôt robuste », a déclaré Simon Baker, directeur de programme pour les appareils mobiles chez IDC EMEA. « Il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement en Chine en janvier, suite au confinement de l'épicentre du covid-19 à Wuhan. De nombreuses usines de téléphones ont prolongé leurs vacances du nouvel an chinois en février, mais après cela, la production a repris très rapidement », a-t-il ajouté.« Alors que les pays commençaient déjà à limiter les voyages au début du trimestre, le premier confinement national en Europe n'a eu lieu que le 9 mars, en Italie, de sorte que l'impact sur la demande a été relativement court », a déclaré Marta Pinto, responsable de la recherche chez IDC EMEA.En Europe de l'Ouest, les expéditions de smartphones ont diminué de 18,8 %, même si la baisse de valeur y a été moins prononcée. En Europe centrale et orientale par contre, le marché a été plus fort, avec des unités et une valeur légèrement supérieures à l'année précédente, malgré la baisse de la valeur du rouble russe.Le premier trimestre a été en grande partie le calme avant la tempête. Les chiffres du deuxième trimestre montreront tout l'impact de ces blocages.« Les premières réactions indiquent que l'impact sur la demande a été brutal et qu'il affecte non seulement les volumes, mais aussi les prix de vente moyens. La nouvelle orientation vers Internet obligera les marques à adapter leur marketing et à rester pertinentes et en tête de liste », a ajouté Pinto.Dans toute l'Europe, Samsung s'est une nouvelle fois classé premier. La nouvelle série Samsung 2020 A a connu un succès immédiat et a compensé la faible demande pour la nouvelle série phare S20.Malgré ses problèmes liés aux sanctions américaines, Huawei a également fait bonne figure et a inversé la tendance des trois trimestres précédents. Son prix de vente moyen a toutefois continué à baisser, les consommateurs ayant opté pour des modèles plus anciens et moins chers.Apple a surpassé le marché et les nouveaux modèles de iPhone 11 ont renforcé leur emprise sur le haut du marché.La part de marché de Xiaomi a continué à augmenter grâce à de fortes livraisons en Europe occidentale, au Moyen-Orient et en Afrique.Source : IDC Qu'en pensez-vous ?