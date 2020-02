IDC : le marché mondial des smartphones d'occasion devrait atteindre 332,9 millions d'unités d'ici 2023 Pour une valeur marchande de 67 milliards de dollars 1.1KPARTAGES 8 0 L'International Data Corporation (IDC) vient de sortir son rapport intitulé « Worldwide Used Smartphone Forecast, 2019-2023 », dans lequel il livre ses prévisions pour le marché mondial des smartphones usagés, rénovés ou reconditionnés, sur cinq ans.



Pour 2019, les données encore provisoires collectées par l'entreprise spécialisée dans les études de marché font état de 206,7 millions de smartphones d'occasion vendus, soit 17,6 % de plus par rapport à l'année précédente. Et en 2023, l'IDC estime que 332,9 millions d'appareils de ce type seront vendus, avec une valeur de marché qui atteindra 67 milliards de dollars et un taux de croissance annuel composé de 13,6 % de 2018 à 2023.





Trois facteurs expliquent cette croissance d'après l'IDC : la hausse de la demande de modèles d'occasion, moins chers que les smartphones neufs, la difficulté des équipementiers à proposer de nouveaux matériels pour smartphones alliant un rapport qualité-prix jugé raisonnable ainsi que le déploiement des réseaux 5G qui incitera les propriétaires de smartphones 4G à échanger leur appareil contre un autre plus adapté.



« Contrairement aux récents déclins du marché des nouveaux smartphones, ainsi qu'aux prévisions de croissance minimale des nouvelles livraisons au cours des prochaines années, le marché des smartphones d'occasion ne montre aucun signe de ralentissement dans toutes les régions du globe », souligne Anthony Scarsella, directeur de recherche pour le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC et coauteur de l'étude.



William Stofega, directeur de programme chargé de la téléphonie mobile chez IDC, également coauteur de l'étude, explique de son côté que « bien que des facteurs tels que la conformité réglementaire et les initiatives environnementales aient toujours un impact positif sur la croissance du marché de l'occasion, l'importance de la réduction des coûts pour les nouveaux appareils continuera à stimuler la croissance. Dans l'ensemble, nous pensons que la possibilité d'utiliser un appareil ancien pour financer l'achat d'un appareil neuf ou d'occasion jouera le rôle le plus crucial dans la croissance du marché des téléphones remis à neuf. La reprise et l'augmentation des plans de financement (PIF) seront en fin de compte les deux principaux moteurs de l'évolution du marché des téléphones remis à neuf ».



