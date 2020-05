Douglas Monahan, un entrepreneur de 63 ans, avait lancé plusieurs campagnes de crowdfunding en 2015 pour financer son projet de sac à dos intelligent baptisé iBackPack. Sur le papier, ce produit avait tout pour séduire de nombreux technophiles. D’ailleurs, il a réussi à collecter plus de 700 000 euros sur les plateformes Indiegogo et Kickstarter.Mais presque tous les contributeurs n’ont pas reçu leur produit et Doug Monahan n’a donné aucune information concernant l’avancée du projet. Il n’a même pas remboursé les sommes envoyées par les personnes qui ont participé aux campagnes. Ceux-ci se sont plaints sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de crowdfunding.Constatant la gravité des faits, la Federal Trade Commission (FTC), une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, a décidé, le 6 mai 2019 d’intenter une action en justice contre Monahan et sa société iBackPack of Texas. « Lorsque des entreprises comme iBackPack abusent de l’argent qu’elles collectent, c’est là que la FTC intervient », explique Andrew Smith, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC.Dans la plainte, la FTC avait déclaré : « Monahan n'a cependant pas utilisé les fonds principalement pour développer, produire, compléter ou livrer ces produits, mais a continué à solliciter les consommateurs pour obtenir des fonds tout en utilisant une grande partie des fonds pour diverses dépenses personnelles. Alors que des centaines de consommateurs se sont plaints des campagnes, Monahan a largement ignoré les demandes de remboursement et a ensuite fermé l'entreprise, transféré le reste de l'argent à des entreprises non liées gérées par lui-même, et a cessé de communiquer avec les consommateurs ».Un an après, la FTC affirme avoir conclu un accord avec Doug Monahan. D’après le texte, l’entrepreneur promet de ne plus s’engager dans des activités de financement participatif.De plus, Monahan devrait verser environ de 725 000 dollars à la FTC, mais il n’a pas la possibilité de payer. « La totalité de la somme sera due s’il s’avère qu’il a fait de fausses déclarations sur ses finances », note la FTC.Cet accord a été soumis au vote de cinq membres de la Commission, qui ont validé à l’unanimité. Le texte a ensuite été déposé devant le tribunal du district du sud du Texas, dans la division Galveston.Source : FTC Que pensez-vous de cet accord ?