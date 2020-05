Un débat mondial

La nécessite d’une adhésion massive

Alors que les pays s'empressent de développer des applications qui utilisent la technologie à courte portée Bluetooth pour identifier les personnes qui ont été en contact avec d’autres infectées par le covid-19, une controverse a éclaté sur la meilleure façon de traiter les données personnelles qu'ils recueillent.La Grande-Bretagne et la France affirment que les citoyens doivent faire confiance à leurs autorités sanitaires pour conserver ces informations sur un serveur informatique central. Une coalition d'autres nations, menée par la Suisse comprenant l'Allemagne et l'Italie, estime que les données doivent être conservées uniquement sur les téléphones portables, afin qu'il soit impossible aux gouvernements d'espionner la population.Pour la coalition, l'approche est compatible avec celle des géants technologiques américains Apple et Google , dont les systèmes d'exploitation iOS et Android font fonctionner 99 % des smartphones dans le monde. Apple pour des raisons de confidentialité , a érigé un barrage aux applications centralisées empêchant la fonction Bluetooth Low Energy de ses iPhones de surveiller les autres appareils lorsqu'ils fonctionnent en arrière-plan. Cela signifie que pour que ces applications fonctionnent, elles doivent être ouvertes pendant que le téléphone est déverrouillé. Les tentatives de contournement se sont révélées peu fiables.Cette semaine, les partisans de l'approche décentralisée en Allemagne, en Autriche, en Estonie, en Finlande, en Italie, au Portugal et en Suisse ont soutenu une feuille de route visant à permettre aux applications nationales de communiquer entre elles et de gérer les cas d’infections lorsque les personnes voyagent à l'étranger. « Dès le premier jour, tout dans ces projets a été axé sur la manière dont nous pouvons le faire fonctionner au niveau international », a déclaré Marcel Salathe, épidémiologiste numérique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne.Le ministre allemand de la santé, Jens Spahn, a comparé cette guerre des normes à une guerre de religions. Guerre qui a des conséquences importantes pour l'Europe, une mosaïque de plus de 40 nations où les mesures de confinement ont pratiquement paralysé les déplacements transfrontaliers.La Colombie a supprimé la fonction de recherche des contacts de son application officielle pour informer les habitants sur les cas d'infections au covid-19 après avoir connu des difficultés. Mais elle vise à la reconstruire en utilisant la technologie Apple-Google.En Europe, Salathe est l'une des principales voix d'une initiative appelée ici DP-3T qui a rassemblé des chercheurs suisses et européens pour développer une application décentralisée. Le principe directeur de cette dernière est que le public doit lui faire confiance et ne pas se limiter à une seule région géographique.« La compatibilité des applications de traçage de proximité à travers les frontières est cruciale », a déclaré Cas Cremers de l'institut de cybersécurité CISPA, amené à donner son avis sur le projet d'application allemand après que Berlin soit récemment passé au camp « décentralisé ». Parmi la coalition européenne, seule l'Autriche a jusqu'à présent déployé une application. Stopp Corona, développée par Accenture pour la Croix-Rouge. Elle a été téléchargée 570 000 fois et est en train d'être modifiée pour fonctionner sur une architecture décentralisée.Un prototype suisse a fait l'objet d'essais avec des volontaires de l'armée pour voir s'il peut détecter des rencontres rapprochées de plus de cinq minutes. Un événement à risque qui déclencherait une notification « push » pour soit appeler un médecin, soit s'isoler.Des chercheurs de l'université d'Oxford affirment que 60 % des personnes doivent s'inscrire à des applications pour atteindre les niveaux de traçabilité nécessaires pour aider à vaincre COVID-19.Bien que ces applications puissent être utiles à des niveaux d'utilisation plus faibles, cela a conduit certains gouvernements qui les ont déjà lancées, dont l'Australie, à lier les mesures additives visant à accélérer le déconfinement au nombre de téléchargements.Cette approche est une violation pour les décentralisateurs et les défenseurs de la vie privée . Ils affirment que toute discrimination devrait être illégale. Le fait par exemple de conditionner l'accès à un lieu de travail à l'utilisation d'une application. « L'adoption d'applications de traçage de proximité devrait être considérée comme un acte d'altruisme pour aider à protéger les autres de l'infection », affirme Carmela Troncoso, une informaticienne de Lausanne qui a participé à la conception et au codage de DP-3T.Troncoso a reconnu que la défense de la vie privée implique des compromis en termes d'utilité par rapport à la surveillance intrusive utilisée par la Chine et la Corée du Sud pour tracer et poursuivre les infections. « C'est un très gros pari : nous espérons que cela nous permettra de mieux contrôler la propagation du virus afin que nous puissions retourner à une vie normale », a-t-elle déclaré. « Mais il est très difficile de dire que cela va marcher. Raison de plus pour ne pas créer une nouvelle technologie invasive ».Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?Selon vous, quelle serait la meilleure façon de traiter les données personnelles des utilisateurs ?Êtes-vous pour l'option centralisée des données ou pas ? Pourquoi ?