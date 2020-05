AMD a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020. Cette période a été marquée par une hausse de 40 % du chiffre d’affaires sur un an, à 1,79 milliard de dollars. « Nous avons eu un bon premier trimestre », s’est réjoui le Dr Lisa Su, PDG d’AMD. Celle-ci précise également que la hausse de 46 % de la marge brute a été tirée par les processeurs Ryzen et EPYC. Le bénéfice net de l’entreprise a quant à lui atteint 162 millions de dollars, soit dix fois plus par rapport au premier trimestre 2019.Toutefois, AMD a été impactée par la crise du coronavirus puisque son chiffre d’affaires a baissé de 16 % par rapport à fin 2019 et son bénéfice net a baissé de 8 millions de dollars sur trois mois.Dans le détail, les revenus du segment Computing and Graphics ont atteint 1,44 milliard de dollars, soit 73 % de plus par rapport au premier trimestre 2019. Cette hausse est portée par les ventes des processeurs Ryzen et des produits Radeon. Par contre, la demande de GPU de la marque a baissé par rapport au trimestre précédent, ce qui a entraîné une baisse des recettes de 16 % sur trois mois. En outre, le résultat d’exploitation de ce segment a atteint 262 millions de dollars, contre seulement 16 millions il y a un an et 360 millions au dernier trimestre 2019.Pour la branche « Entreprise, Embedded and Semi-Custom », les revenus ont atteint 348 millions de dollars, soit 21 % de moins sur un an. Si cette baisse a été causée par la diminution des ventes de produits « Semi-Custom », elle a été limitée par la hausse des ventes de processeurs EPYC.D’après les prévisions d’AMD pour le trimestre prochain, le chiffre d’affaires pourrait augmenter de 21 % sur un an, à 1,85 milliard de dollars. Et sur toute l’année 2020, l’entreprise « prévoit une croissance d’environ 25 % du chiffre d’affaires avec ± 5 points ».« Bien que nous nous attendions à une certaine incertitude dans l'environnement de demande à court terme, notre base financière est solide et notre solide portefeuille de produits nous positionne bien sur un ensemble diversifié de marchés finaux résilients. Nous restons concentrés sur la bonne exécution des affaires tout en assurant la sécurité de nos employés et en soutenant nos clients, partenaires et communautés. Notre stratégie et nos plans de croissance à long terme sont inchangés », précise la PDG d’AMD.Source : AMD Que pensez-vous de ces résultats financiers ?