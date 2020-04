Canalys annonce une diminution de 8 % du nombre d'expéditions de PC pour le premier trimestre 2020, Le cabinet évoque des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement 30PARTAGES 3 0 Le cabinet de recherche Canalys a, le 10 avril, publié ses estimations trimestrielles sur les expéditions mondiales de PC pour le premier trimestre : les demandes de PC ont grimpé en flèche au premier trimestre en raison des exigences de travail, d'apprentissage à distance et des mesures de confinement strictes dans le monde entier. Mais cette crise sanitaire entraîne également de graves retards de production et des problèmes logistiques, ce qui fait que les livraisons de PC dans le monde entier accusent un retard de 8 % par rapport à l'année précédente.



Au cours de ces trois premiers mois, les fournisseurs ont expédié 53,7 millions d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail selon les dernières recherches de Canalys. Le classement des meilleurs fournisseurs reste stable, LENOVO étant toujours en tête du marché des PC avec 12,8 millions d'unités livrées. HP arrive en deuxième position avec 11,7 millions d'unités ; Dell suit avec 10,5 millions d'unités. Parmi les cinq premiers, Apple a été le plus durement touché, ses livraisons ayant chuté de plus de 20 %.





Rushabh Doshi, directeur de la recherche chez Canalys, a déclaré : « l'industrie des PC a été stimulée par le confinement mondial à cause du covid-19, avec des produits qui se sont envolés des rayons tout au long du premier trimestre. Mais les fabricants de PC ont commencé l'année 2020 avec une offre limitée de processeurs Intel. Cette situation a été amplifiée lorsque les usines en Chine n'ont pas pu rouvrir après les vacances du nouvel an lunaire. Le ralentissement de l'offre s'est accompagné d'une accélération de la demande, les entreprises étant soudainement obligées d'équiper une main-d'œuvre dorénavant éloignée, ce qui a rendu urgent le placement de dizaines de milliers de PC. Les enfants aussi avaient besoin de leur propre PC, les écoles fermant et les cours étant dispensés en ligne. L'urgence de la demande des secteurs de la consommation et du commerce, combinée à la pénurie de l'offre a fait que le coût de conception n'était plus le facteur déterminant. Au contraire, la rapidité de l'offre était le facteur le plus important ».





Le rapport annonce que les vendeurs de PC vont enregistrer des bénéfices importants au cours des prochaines semaines, avec des pourcentages de marge d'exploitation atteignant des records. De nombreuses autres technologies domestiques ont connu une popularité similaire, notamment les casques, les webcams, les imprimantes et les écrans. Les logiciels de travail à domicile ont également dépassé les attentes, notamment en ce qui concerne le bureau, la collaboration, le bureau virtuel, l'accès à distance et la sécurité. AMD se porte bien, étant de plus en plus accepté comme une alternative concurrentielle à Intel par les entreprises et les consommateurs.



Ishan Dutt, analyste chez Canalys, a déclaré : « au fur et à mesure que nous avançons dans le deuxième trimestre, les contraintes de production en Chine se sont allégées. Mais le pic de la demande de PC observé au premier trimestre ne devrait pas se maintenir et le reste de l'année s'annonce moins positif. Peu d'entreprises dépenseront en technologies pour leurs bureaux, alors que de nombreux foyers auront été fraîchement équipés. Une récession mondiale a débuté. Les entreprises feront faillite, avec des millions de nouveaux chômeurs. Même les gouvernements et les grandes entreprises devront donner la priorité aux dépenses effectuées ailleurs. De nombreux secteurs de l'industrie technologique ont bénéficié du début de cette période de confinement extraordinaire, mais nous prévoyons un ralentissement significatif de la demande au deuxième trimestre 2020. Avec la réouverture des usines et leur mise en service à plein régime en Chine, les vendeurs de PC vont devoir relever le défi de gérer correctement la chaîne d'approvisionnement et la production au cours des trois à six prochains mois ».



Que pensez-vous de ces estimations de Canalys ?

Trouvez-vous ces analyses cohérentes ?

Selon vous, quels autres secteurs pourraient également connaître cette année une diminution ou une croissance favorisée par la crise du COVID-19 ?



