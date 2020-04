La crise du coronavirus ne semble pas changer les plans de Tesla autour du lancement d’un million de robotaxis pour un réseau de covoiturage autonome d’ici la fin 2020. En effet, dans une discussion sur Twitter à propos d’une caméra installée sur les ces voitures autonomes, un internaute a profité pour demander des explications sur la situation actuelle du projet. Elon Musk lui a alors répondu que l’objectif reste le même. Toutefois, le projet est toujours en attente d’une approbation réglementaire, précise-t-il.Le projet a été présenté lors de l’événement « Autonomy Investor Day » de Tesla l’année dernière. C’est une extension du plan Full Self-Driving Capability, qui vise à améliorer son système de pilote automatique déjà présent dans tous les véhicules produits depuis 2016. Comme son nom l’indique, Full Self-Driving Capability prévoit une fonctionnalité de pilotage entièrement automatique. Il contient ainsi des nouveautés comme le pilotage automatique plus optimisé sur autoroute, le changement de voie automatique, la détection automatique des feux rouges, le stationnement automatique ou le déplacement dans et hors d’un espace restreint.En outre, cette technologie va fonctionner grâce aux matériels déjà présents sur tous les véhicules produits par le constructeur. 8 caméras externes, une caméra embarquée, un radar, 12 capteurs à ultrasons et l’ordinateur de bord, vont aider le véhicule à adapter sa conduite en fonction de l’environnement et des conditions routières. Pour l’instant, la caméra embarquée n’est pas encore fonctionnelle, précise Elon Musk. « Elle est destinée à la surveillance du vandalisme dans un futur robotaxi », ajoute-t-il.Une fois l’approbation obtenue, Tesla proposera une mise à jour de son application mobile existante afin d’activer le réseau Robotaxi. Les propriétaires de Tesla pourront ainsi ajouter leurs voitures à la flotte et utiliser la nouvelle fonctionnalité. De leur côté, ceux qui veulent intégrer le réseau devraient débourser 38 000 $ pour l'achat d'un nouveau véhicule destiné au service. D’ailleurs, Musk avait tenu à préciser qu’un Model 3 utilisée comme Robotaxi pourrait rapporter environ 30 000 $ par an à son propriétaire.Toutefois, Tesla avertit que « de nombreux facteurs peuvent affecter les performances du pilote automatique, ce qui peut empêcher le système de fonctionner comme prévu. Ceux-ci incluent, mais sans s'y limiter : une mauvaise visibilité (due à de fortes pluies, neige, brouillard, etc.), la lumière vive (due à des phares venant en sens inverse, à la lumière directe du soleil, etc.), la boue, la glace, la neige, l’interférence ou l’obstruction par des objets montés sur le véhicule (comme un porte-vélos), une obstruction causée par l'application excessive de peinture ou de produits adhésifs (tels que des enveloppes, des autocollants, un revêtement en caoutchouc, etc.) sur le véhicule ; les routes étroites, à courbure élevée ou sinueuses, le pare-chocs endommagé ou mal aligné, l’interférence d'autres équipements générant des ondes ultrasonores, les températures extrêmement chaudes ou froides ».Le constructeur conseille donc aux conducteurs de bien entretenir les capteurs et les caméras.Par ailleurs, la fiabilité de ce système reste à prouver, sachant que les systèmes déjà proposés par Tesla ont présenté des failles, qui ont provoqué des accidents mortels ainsi que la désactivation des notifications du pilote automatique, des commandes de vitesse, des contrôles de la climatisation.Source : Twitter Tesla , VidéoQue pensez-vous de ce projet ?