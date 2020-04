« Mitchell est l’incarnation et l’âme de Mozilla »



Mitchell Baker, la nouvelle PDG de Mozilla Corporation

Recentrage de ses activités autour de Firefox

Un navigateur actuellement boudé par de nombreux utilisateurs

Dans un billet de blog publié le 9 avril 2020, Mozilla a annoncé la nomination de Mitchell Baker en tant que PDG de Mozilla Corporation, si elle avait déjà assuré l’intérim depuis décembre 2019, suite à la démission de Chris Beard, annoncée en août dernier.« Au cours des huit derniers mois, nous avons recherché des candidats externes et, même si nous en avons rencontrés plusieurs qualifiés, nous avons conclu que Mitchell était celle qu’il faut à Mozilla aujourd’hui », indique la société.En effet, la PDG n’est pas en terrain inconnu. Au contraire, elle avait intégré l’entreprise dès 1998 et avait déjà occupé ce poste en 2005, et était également PDG de Mozilla Foundation, la fondation indépendante à but non lucratif lancée en 2003.« La profonde compréhension de Mitchell des activités de Mozilla lui permet de donner une vision et d’accompagner le développement de l’organisation. Son implication dans des organisations telles que l’Oxford Internet Institute, l’initiative du MIT sur l’économie numérique, l’ICANN ou encore le conseil de l’économie numérique du ministère américain du commerce, lui permet non seulement d’avoir un impact sur l’écosystème d’Internet au sens large, mais aussi de partager ces points de vue externes au sein de Mozilla. Enfin, son style de management fondé sur l’ouverture et l’honnêteté aide l’organisation à faire face à l’incertitude créé par le Covid-19 pour les Moziliens », a notamment expliqué Mozilla.« Mitchell est l’incarnation et l’âme de Mozilla, possédant à la fois la vision ambitieuse et la mémoire institutionnelle de l’organisation. Nous avons la chance de pouvoir compter sur son implication, son engagement infatigable, l’effet stabilisateur de sa présence et son leadership, surtout à un moment aussi critique », abonde Julie Hanna, associée chez Obvious Ventures et membre du conseil d’administration de Mozilla Corporation.« Désormais, la stratégie de Mozilla est de se concentrer sur l’accélération des leviers de croissance pour le navigateur Firefox. Le tout en investissant dans des solutions innovantes pour répondre aux défis auxquels Internet est confronté. En effet, si Mozilla possède une forte expertise technique, l’organisation ne peut résoudre ces problèmes seule. C’est pourquoi nous prévoyons de réunir des technologues et entrepreneurs du monde entier pour collaborer et co-créer ces nouvelles solutions. Le besoin d’innovation, chez Mozilla, mais aussi sur Internet en général est plus important que jamais, surtout à une époque où les technologies ont un impact incontestable dans notre vie quotidienne », note Mozilla.De son côté, Mitchell Baker souligne que « le produit phare de Mozilla reste excellent, mais la concurrence est rude. L'intégration verticale croissante de l'expérience Internet reste un défi majeur. C'est aussi un moment de besoin et d'opportunité. De plus en plus de personnes reconnaissent qu'Internet a besoin d'attention. Mozilla a un rôle spécial à jouer ici. Il est temps de régler nos actifs existants pour relever le défi. Il est temps d'utiliser l'ingéniosité et la profondeur technique incroyable de Mozilla et la compréhension de la plate-forme Web pour créer de nouveaux produits et expériences. Il est temps de se réunir avec d'autres qui veulent ces choses et de travailler ensemble pour les rendre réelles ».L’annonce intervient dans un contexte difficile pour Firefox. En effet, le navigateur est de plus en plus critiqué par ses utilisateurs. La dernière en date porte sur la nouvelle barre d’adresse proposée dans Firefox 75 qui vient de sortir. De plus, Firefox a du mal à faire face à la concurrence. D’après les données de NetMarketShare, la part de marché du navigateur de Mozilla a commencé à diminuer depuis l’introduction du nouvel Edge basé sur Chromium en janvier. Deux mois plus tard, la part de marché de Firefox (7,19 %) a même été dépassée par celle de Microsoft Edge (7,59 %), se classant derrière Chrome, qui est de loin le plus populaire (68,5 %).Sources : Mozilla ( 1 et 2 Que pensez-vous de ces décisions prises par Mozilla ?