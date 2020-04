Microsoft Edge désormais plus populaire que Firefox sur le desktop avec plus de parts de marché sur mars 2020 Une conséquence du passage à Chromium ? 7PARTAGES 4 0 7,59 % pour Microsoft Edge et 7,19 % pour Firefox : ce sont les chiffres du dernier rapport NetMarketShare qui classe les navigateurs de Microsoft et de Mozilla deuxième et troisième de façon respective derrière Google Chrome et ses 68,5 %.





Les données compilées par NetMarketShare en février montraient déjà que la part de marché de Firefox avait amorcé une diminution suite à



Depuis le mois d’octobre 2019, l'équipe de développeurs de Microsoft Edge recueille les commentaires auprès des développeurs Web sur Linux. Microsoft voudrait savoir quelle version de Linux les développeurs utilisent pour leurs activités de développement web et de tests, que ce soit Redhat, Debian, Ubuntu, openSUSE, Fedora, ou une autre distribution. La firme aimerait aussi savoir si les développeurs utilisent principalement les navigateurs web sur Linux pour des tests automatisés, le développement Web ou la navigation personnelle. D’autres détails intéressent le géant de la Tech. : les développeurs Web utilisent-ils plusieurs distributions de Linux pour différents scénarios (CI/CD, personnel, travail, développement) ?Lesquels sont importants pour quels scénarios ? Comment s'attendent-ils à installer Edge sur des périphériques Linux : via un gestionnaire de paquets natif ou un installateur ? Grosso modo, la manœuvre est destinée à rendre le nouvel Edge basé sur Chromium disponible sur Linux, ce qui devrait permettre au navigateur de Microsoft de creuser encore plus l’écart avec Firefox sur desktop.



À date, il faut télécharger le nouvel Edge de façon manuelle pour pouvoir en faire usage, mais il deviendra une fonctionnalité préinstallée sur tous les appareils Windows 10 dans le courant de l'année.



Sur le site developpez.com et sur les forums, Google Chrome reste très largement en tête du classement des navigateurs dont les habitués de la plateforme font usage.









Sur Developpez, Firefox continue d’occuper la deuxième position en termes de parts. Certes l’écart avec Google Chrome est important, mais ces statistiques ne dressent pas le tableau d’une ultra domination des navigateurs basés sur Chromium comme celles de NetMarketShare l’illustrent. En effet, si l’on s’en tient uniquement aux chiffres de NetMarketShare, il semble qu’on soit quasiment de retour au temps où Microsoft faisait la loi avec Internet Explorer.



Source : NetMarketShare



Et vous ?



Quel(s) navigateur(s) utilisez-vous ? Sur quelle plateforme ? Et à quelles fins ?

Que pensez-vous du passage de Microsoft Edge à Chromium ? Bonne ou mauvaise chose pour la filière développement web ?

Que traduisent les différences entre les statistiques NetMarketShare et de la plateforme Developpez ?

Partagez-vous l’idée selon laquelle on serait de retour à l’époque où IE6 faisait la loi ?



Voir aussi :



Mozilla annonce des gains de performance et d’autres améliorations dans Firefox Quantum avant sa sortie le 14 novembre, Firefox 57 pourra-t-il détrôner Chrome ?



Firefox Quantum est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur Windows, Linux, macOS, Android et iOS



Firefox : Mozilla met fin à son accord avec Yahoo et adopte de nouveau Google comme moteur de recherche par défaut dans plusieurs régions du monde 7,59 % pour Microsoft Edge et 7,19 % pour Firefox : ce sont les chiffres du dernier rapport NetMarketShare qui classe les navigateurs de Microsoft et de Mozilla deuxième et troisième de façon respective derrière Google Chrome et ses 68,5 %.Les données compilées par NetMarketShare en février montraient déjà que la part de marché de Firefox avait amorcé une diminution suite à l'introduction du nouvel Edge basé sur Chromium (Firefox passait de 8,12 % à 7,57 % tandis que Microsoft Edge évoluait de 7,02 % à 7,39 %). Ainsi, les deux navigateurs se sont retrouvés au coude à coude : 7,57 % pour Firefox et 7,38 % pour Edge. D’après ce que rapporte NetMarketShare dans son édition de mars, Microsoft Edge a bénéficié d’une augmentation du nombre d’utilisateurs sur Windows et macOS. C’est une suite logique quand on sait que le nouvel Edge basé sur Chromium est proposé comme navigateur par défaut sur Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et même macOS. Cet état de choses est lui-même la résultante de ce que le passage à Chromium confère au nouveau Microsoft Edge le statut de navigateur multiplateforme.Depuis le mois d’octobre 2019, l'équipe de développeurs de Microsoft Edge recueille les commentaires auprès des développeurs Web sur Linux. Microsoft voudrait savoir quelle version de Linux les développeurs utilisent pour leurs activités de développement web et de tests, que ce soit Redhat, Debian, Ubuntu, openSUSE, Fedora, ou une autre distribution. La firme aimerait aussi savoir si les développeurs utilisent principalement les navigateurs web sur Linux pour des tests automatisés, le développement Web ou la navigation personnelle. D’autres détails intéressent le géant de la Tech. : les développeurs Web utilisent-ils plusieurs distributions de Linux pour différents scénarios (CI/CD, personnel, travail, développement) ?Lesquels sont importants pour quels scénarios ? Comment s'attendent-ils à installer Edge sur des périphériques Linux : via un gestionnaire de paquets natif ou un installateur ? Grosso modo,, ce qui devrait permettre au navigateur de Microsoft de creuser encore plus l’écart avec Firefox sur desktop.À date, il faut télécharger le nouvel Edge de façon manuelle pour pouvoir en faire usage, mais il deviendra une fonctionnalité préinstallée sur tous les appareils Windows 10 dans le courant de l'année.Sur le site developpez.com et sur les forums, Google Chrome reste très largement en tête du classement des navigateurs dont les habitués de la plateforme font usage.Sur Developpez, Firefox continue d’occuper la deuxième position en termes de parts. Certes l’écart avec Google Chrome est important, mais ces statistiques ne dressent pas le tableau d’une ultra domination des navigateurs basés sur Chromium comme celles de NetMarketShare l’illustrent. En effet, si l’on s’en tient uniquement aux chiffres de NetMarketShare, il semble qu’on soit quasiment de retour au temps où Microsoft faisait la loi avec Internet Explorer.Source : NetMarketShareQuel(s) navigateur(s) utilisez-vous ? Sur quelle plateforme ? Et à quelles fins ?Que pensez-vous du passage de Microsoft Edge à Chromium ? Bonne ou mauvaise chose pour la filière développement web ?Que traduisent les différences entre les statistiques NetMarketShare et de la plateforme Developpez ?Partagez-vous l’idée selon laquelle on serait de retour à l’époque où IE6 faisait la loi ?